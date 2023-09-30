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«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:20
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити», который состоится 30 сентября 2023 года

«Вулверхэмптон»

«Волки» в турнирной таблице АПЛ занимают на сегодняшний день шестнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. Дома с разницей в пару мячей «бродяги» уступили дома «красным» из Ливерпуля в рамках матча 5-го тура Премьер-лиги. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура чемпионата Англии со «шляпниками» из Лутона.

26 сентября со счётом 2:3 «Вулверхэмптон» уступил в гостях команде «Ипсвич Таун». «Волки» вели в два гола, но проиграли оппоненту.

«Манчестер Сити»

«Горожане» в Премьер-лиге занимают на данный момент первое место. Вспомним несколько футбольных поединков «Ман Сити» за последнее время. В рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома выиграл у «Црвены Звезды» с разницей в пару мячей. В сухую, забив пару голов, «небесно-голубые» выиграли у «Ноттингема» в игре прошлого тура чемпионата Англии.

27 сентября с минимальным счётом «Ман Сити» уступил «Ньюкаслу» в 1/16 Кубка английской лиги.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 8.60
  • Ничья – 5.40
  • Победит «Манчестер Сити» – 1.35
  • Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.96
  • Обе забьют — нет – 1.85
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

  • Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • В одной игре из пяти крайних «горожане» уступили
  • За тот же период «волки» проиграли в трёх поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Манчестер Сити» с форой -1.5 гола коэффициент 1.96. После поражения от «сорок» из Ньюкасла «небесно-голубые» обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Ман Сити
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 16:19
Думаю что волков ничего не спасет от поражения....
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