«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.09.2023)

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вчера, 15:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 30 сентября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » на текущий момент в турнирной таблице чемпионата занимает девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красных дьяволов» за последнее время. С разницей в один мяч «Бавария» взяла верх над « МЮ » в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3). С минимальным счётом «красные» взяли верх над «Бёрнли» в игре прошлого тура АПЛ .

26 сентября в 1/16 Кубка английской лиги со счётом 3:0 « МЮ » выиграл у команды «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одну строчку ниже «красных дьяволов». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «стекольщиков». На выезде с разницей в два гола «Кристал Пэлас» уступил «вилланам» из Бирмингема. Дома «нулёвку» раскатали «орлы» с «Фулхэмом» в рамках матча прошлого тура чемпионата Англии.

Как мы уже упомянули ранее, «стекольщики» проиграли « МЮ » в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.56

Ничья – 4.30

Победит «Кристал Пэлас» – 6.00

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.46

Обе забьют — нет – 1.90

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

« МЮ » потерпел три поражения в пяти последних встречах

» потерпел три поражения в пяти последних встречах В двух матчах из пяти крайних «орлы» проиграли своим соперникам.

Прогноз

В предстоящем матче «красные дьяволы» одержат уверенную победу, как и в недавней встрече. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Манчестер Юнайтед» коэффициент 1.56.