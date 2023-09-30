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«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.09.2023)

вчера, 15:04
«Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.09.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», который состоится 30 сентября 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата занимает девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красных дьяволов» за последнее время. С разницей в один мяч «Бавария» взяла верх над «МЮ» в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:3). С минимальным счётом «красные» взяли верх над «Бёрнли» в игре прошлого тура АПЛ.

26 сентября в 1/16 Кубка английской лиги со счётом 3:0 «МЮ» выиграл у команды «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас»

«Орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на одну строчку ниже «красных дьяволов». Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «стекольщиков». На выезде с разницей в два гола «Кристал Пэлас» уступил «вилланам» из Бирмингема. Дома «нулёвку» раскатали «орлы» с «Фулхэмом» в рамках матча прошлого тура чемпионата Англии.

Как мы уже упомянули ранее, «стекольщики» проиграли «МЮ» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.56
  • Ничья – 4.30
  • Победит «Кристал Пэлас» – 6.00
  • Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 2.46
  • Обе забьют — нет – 1.90
  • Обе забьют — да – 1.94
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.02

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • «МЮ» потерпел три поражения в пяти последних встречах
  • В двух матчах из пяти крайних «орлы» проиграли своим соперникам.

Прогноз

В предстоящем матче «красные дьяволы» одержат уверенную победу, как и в недавней встрече. Компания Pinnacle предлагает на победу команды «Манчестер Юнайтед» коэффициент 1.56.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК МЮ
Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 16:20
Как не крути а если МЮ чудить не будет, то должны побеждать у себя на арене.
Гость
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