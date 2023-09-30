«Алавес» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Алавес» – «Осасуна», который состоится 1 октября 2023 года

«Алавес»

«Славные» в турнирной таблице испанской Примеры занимают на текущий момент шестнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Алавеса» в предстоящей встрече с «красными» из Памплоны. В матче 5-го тура чемпионата Испании «уничтожители бобов» уступили «пчёлам» из Мадрида (0:2). В позапрошлом туре Ла Лиги С таким же счётом «Атлетик» взял верх над «Алавесом».

28 сентября ничейным исходом завершилась выездная игра с «Сельтой» (1:1).

«Осасуна»

«Красные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата находятся на одну строчку выше «Алавеса». Освежим в памяти несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Пять матчей к ряду «Осасуна» не выигрывает своих соперников. «Хетафе» на своём поле в один мяч выиграли у «красных» в рамках матча 5-го тура Примеры (3:2). «Нулёвку» раскатала «Осасуна» в домашней игре с «Севильей».

Со счётом 0:2 «красные» потерпели поражение от мадридского «Атлетико» на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Алавес» – 2.65

Ничья – 3.05

Победит «Осасуна» – 3.00

Победит «Алавес» с форой -1.5 – 5.45

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 1.5 голов – 1.53

Тотал голов меньше 1.5 голов – 2.46

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В шести футбольных поединках из десяти крайних «Алавес» проиграл

За тот же период «Осасуна» уступила своим оппонентам в пяти встречах.

Прогноз

В условиях, когда непросто отдать предпочтение какой-то конкретной команде, ставка на ничейный исход может оказаться единственно верной. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.05.