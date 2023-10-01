«Атлетико» Мадрид – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Кадис», который состоится 01 октября 2023 года
«Атлетико»
«Атлетико» Мадрид последние игры регулярно набирает очки и постепенно поднимается на свое привычное место в турнирной таблице. После победы в мадридском дерби, «Матрасники» на выезде одержали победу над «Осасуной». Подопечным Д. Симеоне в предстоящем матче не поможет лучший бомбардир команды А. Мората, который получил в матче предыдущего тура две желтые карточки.
«Кадис»
«Кадис» имеет отрицательную разницу мячей и при этом идет на высоком для себя девятом месте в турнирной таблице. Выездные игры команде даются тяжело, с одним набранным очком и всего одним забитым голом в трех играх чемпионата.
В последнем туре «Кадис» сыграл вничью в домашнем матче с «Райо Вальекано» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.37
- Ничья – 5.00
- Победит «Кадис» – 9.50
- Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.20
- Обе забьют — нет – 1.69
- Обе забьют — да – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.67
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.45
Статистика
- «Атлетико» Мадрид на домашнем поле в Примере в текущем сезоне играет на тотал больше 3.5 мячей.
- Семь игроков из-за травм и дисквалификаций не смогут помочь «Атлетико» в матче с «Кадисом».
- «Кадис» никогда не побеждал «Атлетико» на их поле в рамках Примеры.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетико» с форой -1.5 мяча с коэффициентом 2.20.«Матрасники» набрали привычную для себя форму, что должно позволить им уверенно справиться на своем поле с командой «Кадис».