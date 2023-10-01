«Атлетико» Мадрид – «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Кадис», который состоится 01 октября 2023 года

«Атлетико»

«Атлетико» Мадрид последние игры регулярно набирает очки и постепенно поднимается на свое привычное место в турнирной таблице. После победы в мадридском дерби, «Матрасники» на выезде одержали победу над «Осасуной». Подопечным Д. Симеоне в предстоящем матче не поможет лучший бомбардир команды А. Мората, который получил в матче предыдущего тура две желтые карточки.

«Кадис»

«Кадис» имеет отрицательную разницу мячей и при этом идет на высоком для себя девятом месте в турнирной таблице. Выездные игры команде даются тяжело, с одним набранным очком и всего одним забитым голом в трех играх чемпионата.

В последнем туре «Кадис» сыграл вничью в домашнем матче с «Райо Вальекано» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.37

Ничья – 5.00

Победит «Кадис» – 9.50

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.20

Обе забьют — нет – 1.69

Обе забьют — да – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.45

Статистика

«Атлетико» Мадрид на домашнем поле в Примере в текущем сезоне играет на тотал больше 3.5 мячей.

Семь игроков из-за травм и дисквалификаций не смогут помочь «Атлетико» в матче с «Кадисом».

«Кадис» никогда не побеждал «Атлетико» на их поле в рамках Примеры.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетико» с форой -1.5 мяча с коэффициентом 2.20.«Матрасники» набрали привычную для себя форму, что должно позволить им уверенно справиться на своем поле с командой «Кадис».