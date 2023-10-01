«Гавр» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Гавр» – «Лилль», который состоится 1 октября 2023 года

«Гавр»

«Небесные» на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Франции занимают седьмое место. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «догами» из Лилля, предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «Гавра». В сухую, поразив три раза ворота соперника, «тёмно-синие» дома обыграли команду «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1. «Нулёвку» раскатали на выезде «небесные» с «Лионом».

На прошлых выходных со счётом 2:1 «Гавр» выиграл у «Клермона».

«Лилль»

«Доги» после шести туров текущего сезона Лиги 1 находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В гостях миром разошлись «доги» с командой «Ренн» (2:2). 20 сентября «Лилль» одержал победу над «Олимпией» из Любляны в рамках матча 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА .

Со счётом 1:2 в матче прошлого тура чемпионата Франции «доги» дома уступили «Реймсу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гавр» – 3.90

Ничья – 3.55

Победит «Лилль» – 2.00

Победит «Лилль» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В двух матчах из десяти последних «Гавр» обыграл своих оппонентов

За тот же период «Лилль» взял верх над соперниками в четырёх поединках.

Прогноз

В пяти крайних очных встречах «доги» выигрывали у «небесных» из Гавра. Компания Pinnacle предлагает на победу «Лилля» в предстоящем матче коэффициент 2.00.