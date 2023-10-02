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«Зальцбург» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:18
«Зальцбург» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Зальцбург» – «Реал Сосьедад», который состоится 3 октября 2023 года

«Зальцбург»

«Зальцбург» — действующий чемпион австрийской Бундеслиги. В текущем чемпионате Австрии команда также идет на первом месте, сыграв девять матчей. Стоит также отметить молодого девятнадцатилетнего таланта «красных быков» Карима Конате, который с пятью забитыми голами является одним из лучших бомбардиров чемпионата Австрии.

После сенсационной победы в первом туре Лиги Чемпионов в гостях над «Бенфикой» (2:0), команда Г. Штрубера примет на своем поле испанский клуб «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» стартовал неубедительно в своем чемпионате, потеряв ряд важных очков. Сейчас у команды серия из трех побед и высокая пятая позиция в испанской Примере. Подопечные И. Альгуасиля показывают агрессивный футбол с большим количеством прессинга на половине поле соперника. В первом туре Лиги Чемпионов команда доминировала на домашней арене против «Интера», создав на порядок больше моментов, но, пропустив в концовке игры, упустила победу, сыграв 1:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зальцбург» – 2.95
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Реал Сосьедад» – 2.50
  • Победит «Рел Сосьедад» с форой -1.5 – 5.20
  • Обе забьют — нет – 2.03
  • Обе забьют — да – 1.79
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

  • «Зальцбург» одна из самых результативных команд в европейских лигах в этом сезоне.
  • «Рел Сосьедад» не проигрывает во всех турнирках четыре игры подряд.
  • Команды встречались единожды ранее, в 1/16 Лиги Европы сезона 2017/2018, и тогда верх в двухматчевом противостоянии взяла команда из Австрии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход с коэффициентом 3.45. В этой игре нас ждет встреча двух равных соперников. Учитывая, что австрийцы имеют фактор домашнего поля, они будут пытаться навязать свою игру с первых минут, но «Рел Сосьедад» хорошо умеет играть под давлением. Результативная ничья самый вероятный исход этой встречи.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:20
Выделить фаворита этого матча сложно. Букмекеры считают, что испанский клуб немного сильнее, но Ред Булл Зальцбург играет дома, а в первом туре Лиги Чемпионов "быки" в Лиссабоне переиграли Бенфику 2-0 и это серьезный показатель. Несмотря на то, что не самый сильный австрийский чемпионат, где у Зальцбурга нет конкурентов, не дает лидеру полноценно развиваться, чемпион вполне боеспособно сморится на европейской арене против реальных топ-клубов и дома уж точно, Реал Сосьедад они бояться не станут. Матч на три исхода и лучше поискать в тоталах, а вариант "обе забьют" смотрится вполне рабочим. Испанцы сейчас в атаке тоже очень неплохо реализовывают свои моменты. В четырех из последних пяти игр с участием Реал Сосьедад фиксировался результат "Обе Забьют".
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