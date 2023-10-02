«Зальцбург» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Зальцбург» – «Реал Сосьедад», который состоится 3 октября 2023 года

«Зальцбург»

«Зальцбург» — действующий чемпион австрийской Бундеслиги. В текущем чемпионате Австрии команда также идет на первом месте, сыграв девять матчей. Стоит также отметить молодого девятнадцатилетнего таланта «красных быков» Карима Конате, который с пятью забитыми голами является одним из лучших бомбардиров чемпионата Австрии.

После сенсационной победы в первом туре Лиги Чемпионов в гостях над «Бенфикой» (2:0), команда Г. Штрубера примет на своем поле испанский клуб «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» стартовал неубедительно в своем чемпионате, потеряв ряд важных очков. Сейчас у команды серия из трех побед и высокая пятая позиция в испанской Примере. Подопечные И. Альгуасиля показывают агрессивный футбол с большим количеством прессинга на половине поле соперника. В первом туре Лиги Чемпионов команда доминировала на домашней арене против «Интера», создав на порядок больше моментов, но, пропустив в концовке игры, упустила победу, сыграв 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Реал Сосьедад» – 2.50

Победит «Рел Сосьедад» с форой -1.5 – 5.20

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

«Зальцбург» одна из самых результативных команд в европейских лигах в этом сезоне.

«Рел Сосьедад» не проигрывает во всех турнирках четыре игры подряд.

Команды встречались единожды ранее, в 1/16 Лиги Европы сезона 2017/2018, и тогда верх в двухматчевом противостоянии взяла команда из Австрии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход с коэффициентом 3.45. В этой игре нас ждет встреча двух равных соперников. Учитывая, что австрийцы имеют фактор домашнего поля, они будут пытаться навязать свою игру с первых минут, но «Рел Сосьедад» хорошо умеет играть под давлением. Результативная ничья самый вероятный исход этой встречи.