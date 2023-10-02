«Интер» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.10.2023)

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вчера, 20:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Интер» – «Бенфика», который состоится 3 октября 2023 года

«Интер»

«Интер» на текущий момент разделяет первое место с командой «Милан» в Серии А, опережая своего соперника только за счет дополнительных показателей. «Чёрно-синие» практически не теряют очки в этом сезоне, имея только одно поражение в чемпионате Италии от команды «Сассуоло» со счетом 1:2 и ничью в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов с командой «Реал Сосьедад» (1:1).

«Бенфика»

«Бенфика» находится в неплохой форме, проиграв в португальском чемпионате только в первом туре, и далее подопечные Р.Шмидта имеют серию из шести побед. В прошлом туре Лиги Чемпионов «Бенфика» провалила игру с «Зальцбургом», играя в меньшинстве с тринадцатой минуты встречи и проиграв со счетом 0:2.

Хорошим мотиватором для «Бенфики» в предстоящей игре станет победа в рамках португальской Примейры над «Порту» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.79

Ничья – 3.95

Победит «Бенфика» – 4.65

Победит «Бенфика» с форой 0 – 3.40

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

«Интер» на своем поле последний раз не забивал в апреле 2023 года.

«Бенфика» выиграет в трех выездных встречах подряд.

В очных встречах две победы «Интера» и два ничейных результата .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку победа «Бенфики» с форой 0 за коэффициент 3.40. «Интер» показывает хорошие результаты, но домашняя игра с «Сассуоло» показала, что и такие скромные клубы могут побеждать их.