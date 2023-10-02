«Интер» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Интер» – «Бенфика», который состоится 3 октября 2023 года
«Интер»
«Интер» на текущий момент разделяет первое место с командой «Милан» в Серии А, опережая своего соперника только за счет дополнительных показателей. «Чёрно-синие» практически не теряют очки в этом сезоне, имея только одно поражение в чемпионате Италии от команды «Сассуоло» со счетом 1:2 и ничью в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов с командой «Реал Сосьедад» (1:1).
«Бенфика»
«Бенфика» находится в неплохой форме, проиграв в португальском чемпионате только в первом туре, и далее подопечные Р.Шмидта имеют серию из шести побед. В прошлом туре Лиги Чемпионов «Бенфика» провалила игру с «Зальцбургом», играя в меньшинстве с тринадцатой минуты встречи и проиграв со счетом 0:2.
Хорошим мотиватором для «Бенфики» в предстоящей игре станет победа в рамках португальской Примейры над «Порту» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.79
- Ничья – 3.95
- Победит «Бенфика» – 4.65
- Победит «Бенфика» с форой 0 – 3.40
- Обе забьют — нет – 2.03
- Обе забьют — да – 1.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04
Статистика
- «Интер» на своем поле последний раз не забивал в апреле 2023 года.
- «Бенфика» выиграет в трех выездных встречах подряд.
- В очных встречах две победы «Интера» и два ничейных результата .
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку победа «Бенфики» с форой 0 за коэффициент 3.40. «Интер» показывает хорошие результаты, но домашняя игра с «Сассуоло» показала, что и такие скромные клубы могут побеждать их.