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«Интер» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.10.2023)

вчера, 20:04
«Интер» – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (3.10.2023)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Интер» – «Бенфика», который состоится 3 октября 2023 года

«Интер»

«Интер» на текущий момент разделяет первое место с командой «Милан» в Серии А, опережая своего соперника только за счет дополнительных показателей. «Чёрно-синие» практически не теряют очки в этом сезоне, имея только одно поражение в чемпионате Италии от команды «Сассуоло» со счетом 1:2 и ничью в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов с командой «Реал Сосьедад» (1:1).

«Бенфика»

«Бенфика» находится в неплохой форме, проиграв в португальском чемпионате только в первом туре, и далее подопечные Р.Шмидта имеют серию из шести побед. В прошлом туре Лиги Чемпионов «Бенфика» провалила игру с «Зальцбургом», играя в меньшинстве с тринадцатой минуты встречи и проиграв со счетом 0:2.

Хорошим мотиватором для «Бенфики» в предстоящей игре станет победа в рамках португальской Примейры над «Порту» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.79
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Бенфика» – 4.65
  • Победит «Бенфика» с форой 0 – 3.40
  • Обе забьют — нет – 2.03
  • Обе забьют — да – 1.80
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

  • «Интер» на своем поле последний раз не забивал в апреле 2023 года.
  • «Бенфика» выиграет в трех выездных встречах подряд.
  • В очных встречах две победы «Интера» и два ничейных результата .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку победа «Бенфики» с форой 0 за коэффициент 3.40. «Интер» показывает хорошие результаты, но домашняя игра с «Сассуоло» показала, что и такие скромные клубы могут побеждать их.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк бенфика
Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 20:14
Интер и Бенфика прекрасно знакомы друг дружке по предшествующему розыгрышу Лиги Чемпионов, где "черно-синие" и "орлы" пересеклись на четвертьфинальной стадии. И тогда многие отдавали предпочтение лиссабонской команде, а на деле "нерадзурри" достаточно легко разобрались с Бенфикой с общим исходом 5:3 (2:0, 3:3). Считаю, что финалист прошлой ЛЧ и на этот раз сумеет сладить с "орлами", за весьма приличный коэффициент.
Гость
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