«Атлетико» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Атлетико» – «Фейеноорд», который состоится 4 октября 2023 года

«Атлетико»

«Атлетико» Мадрид, выжав максимум из последних игр, подходит к матчу с «Фейеноордом» в практически идеальной форме. «Матрасники» после обидной выездной ничьи в первом туре Лиги Чемпионов с «Лацио»(1:1), где они пропустили гол в дополнительное время матча от вратаря хозяев И.Проведеля, выдали серию из трех побед в ряд в чемпионате Италии.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» действующий чемпион Нидерландов. В текущем розыгрыше Эредивизи команда идет на четвертом месте, отставая от лидера « ПСВ » на четыре очка. Стоит отметить форму, которую набрал форвард С.Хименес, забивший десять мячей в семи сыгранных турах.

В первом раунде группового этапа Лиги Чемпионов «Фейеноорд» обыграл по всем показателям шотландский «Селтик» со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.64

Ничья – 4.10

Победит «Фейеноорд» – 5.40

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.75

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

«Атлетико» в трех последних играх забил восемь мячей.

«Фейеноорд» в чемпионате Нидерландов отличился 26 раз в семи играх.

Команды не пересекались между собой в официальных играх на европейской арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.86. Обе команды показывают высокий атакующий потенциал. Мы это видим по количеству забитых мячей в этом сезоне у обоих клубов. В этом матче мы также склоняемся к такому же сценарию.