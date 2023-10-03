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«Атлетико» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:41
«Атлетико» – «Фейеноорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Атлетико» – «Фейеноорд», который состоится 4 октября 2023 года

«Атлетико»

«Атлетико» Мадрид, выжав максимум из последних игр, подходит к матчу с «Фейеноордом» в практически идеальной форме. «Матрасники» после обидной выездной ничьи в первом туре Лиги Чемпионов с «Лацио»(1:1), где они пропустили гол в дополнительное время матча от вратаря хозяев И.Проведеля, выдали серию из трех побед в ряд в чемпионате Италии.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» действующий чемпион Нидерландов. В текущем розыгрыше Эредивизи команда идет на четвертом месте, отставая от лидера «ПСВ» на четыре очка. Стоит отметить форму, которую набрал форвард С.Хименес, забивший десять мячей в семи сыгранных турах.

В первом раунде группового этапа Лиги Чемпионов «Фейеноорд» обыграл по всем показателям шотландский «Селтик» со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Атлетико» – 1.64
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Фейеноорд» – 5.40
  • Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.75
  • Обе забьют — нет – 1.95
  • Обе забьют — да – 1.86
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.86
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.05

Статистика

  • «Атлетико» в трех последних играх забил восемь мячей.
  • «Фейеноорд» в чемпионате Нидерландов отличился 26 раз в семи играх.
  • Команды не пересекались между собой в официальных играх на европейской арене.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.86. Обе команды показывают высокий атакующий потенциал. Мы это видим по количеству забитых мячей в этом сезоне у обоих клубов. В этом матче мы также склоняемся к такому же сценарию.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк атлетико
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:05
Думаю, что возможности обороны Атлетико переоценены перед этим поединком. Роттердамцы набрали ход, только что уничтожили в 2 захода Аякс 4-0 в Амстердаме, да и вообще команда Слота находится в великолепных кондициях тогда как "матрасники" пропускают 2 от Кадиса в крайнем туре Примеры. Высокий прессинг гостей плюс ошибки в тылах у хозяев не оставляют выбора сыграть от Фейеноорда, который и по плюсовой форе тут вполне может пошуметь - команда сильно добавила за последние 2 года при этом наставнике. Гости к тому же идут на серии из 7-ми матчей кряду с забитыми голами.
Гость
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