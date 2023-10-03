«Ньюкасл» – «Пари Сен-Жермен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Ньюкасл» – «Пари Сен-Жермен», который состоится 4 октября 2023 года

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» стартовый отрезок сезона провалил, набрав три балла из двенадцати возможных. Переломной стала игра пятого тура английской Премьер Лиги, в которой подопечные Э. Хоу обыграли на своем поле «Брентфорд» со счетом 1:0. С этого матча началась пяти матчевая беспроигрышная серия «Ньюкасла» во всех турнирах.

В Лиге Чемпионов единственный матч команды завершился выездной ничьей с «Миланом»(0:0).

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» идет на пятом месте в чемпионате Франции после семи игр. Команда Л. Энрике регулярно теряет в этом сезоне очки с клубами, которые уступают им в уровне. Матч последнего тура французской Лиги 1 с «Клермоном» завершился со счетом 0:0.

В первом туре группового этапа Лиги Чемпионов «Пари Сен-Жермен» уверенно разобрался с «Боруссией» Дортмунд(2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» – 2.62

Ничья – 3.65

Победит Пари Сен-Жермен – 2.70

Победит Пари Сен-Жермен с форой 0 – 2.00

Обе забьют — нет – 2.39

Обе забьют — да – 1.58

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.24

Статистика

«Ньюкасл» не пропускает в пяти последних играх во всех турнирах.

«Пари Сен-Жермен» в этом сезоне лишь один раз не забивал голы на выезде.

Команды никогда в истории не пересекались между собой.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход за коэффициент 3.65. Обе команды имеют в своей обойме игроков мирового уровня, которые нас обязательно порадуют результативными действиями, поэтому нас ждет результативный матч, который с большой вероятностью завершится вничью.