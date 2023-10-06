«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Дженоа» – «Милан», который состоится 7 октября 2023 года
«Дженоа»
«Дженоа», набрав восемь очков после семи туров, идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице Серии А. Команда Альберто Джилардино набирает баллы с топовыми командами, но при этом часто теряет очки с командами своего уровня. Последняя домашняя победа сезона была над «Ромой» со счетом 4:1.
В матче седьмого тура на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (2:2).
«Милан»
«Милан» с восемнадцатью набранными баллами разделяет первое место в Серии А с другим миланским клубом «Интер». Стефано Пиоли настроил своих подопечных на уверенную игру в обороне после разгромного поражения в дерби с «Интером». Милан в последнем туре чемпионата Италии обыграл дома «Лацио» (2:0).
В матче второго тура Лиги Чемпионов сыграли на выезде с «Боруссией» Дортмунд со счетом 0:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дженоа» – 4.20
- Ничья – 3.60
- Победит «Милан» – 1.96
- Победит «Милан» с форой -1.5 – 3.60
- Обе забьют — нет – 1.91
- Обе забьют — да – 1.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82
Статистика
- «Дженоа» забивает во всех матчах на своем поле в сезоне .
- «Милан» играет на тотал больше 2.5 мячей в трёх из четырёх выездных играх в текущем чемпионате Италии.
- «Милан» последний раз проигрывал «красно-синим» в гостях в 2016 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.96. «Красно-черные» показывают стабильную игру и легко возвращаются на победный путь даже после серьезных поражений. «Дженоа» в этом сезоне взяла много очков у топовых команд, и мы не верим в новый сенсационный результат.