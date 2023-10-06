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«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:16
«Дженоа» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Серии А чемпионата Италии «Дженоа» – «Милан», который состоится 7 октября 2023 года

«Дженоа»

«Дженоа», набрав восемь очков после семи туров, идет на четырнадцатом месте в турнирной таблице Серии А. Команда Альберто Джилардино набирает баллы с топовыми командами, но при этом часто теряет очки с командами своего уровня. Последняя домашняя победа сезона была над «Ромой» со счетом 4:1.

В матче седьмого тура на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (2:2).

«Милан»

«Милан» с восемнадцатью набранными баллами разделяет первое место в Серии А с другим миланским клубом «Интер». Стефано Пиоли настроил своих подопечных на уверенную игру в обороне после разгромного поражения в дерби с «Интером». Милан в последнем туре чемпионата Италии обыграл дома «Лацио» (2:0).

В матче второго тура Лиги Чемпионов сыграли на выезде с «Боруссией» Дортмунд со счетом 0:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Дженоа» – 4.20
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Милан» – 1.96
  • Победит «Милан» с форой -1.5 – 3.60
  • Обе забьют — нет – 1.91
  • Обе забьют — да – 1.90
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

  • «Дженоа» забивает во всех матчах на своем поле в сезоне .
  • «Милан» играет на тотал больше 2.5 мячей в трёх из четырёх выездных играх в текущем чемпионате Италии.
  • «Милан» последний раз проигрывал «красно-синим» в гостях в 2016 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Милана» с коэффициентом 1.96. «Красно-черные» показывают стабильную игру и легко возвращаются на победный путь даже после серьезных поражений. «Дженоа» в этом сезоне взяла много очков у топовых команд, и мы не верим в новый сенсационный результат.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: ФК Милан
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