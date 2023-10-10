Хорватия – Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Хорватия – Турция, который состоится 12 октября 2023 года

Хорватия

Хорваты идут на первом месте в группе, имея в своём активе на одну игру меньше, чем у конкурентов. Это позволяет сборной Хорватии играть с позиции силы и держать ситуацию в группе в своих руках. В последнем матче на домашней арене легко обыграли латвийскую сборную со счётом 5:0.

В предыдущем выездном матче победили сборную Армении (1:0) за счёт гола Андрея Крамарича в первом тайме.

Турция

Сборная Турции занимает второе место после пяти сыгранных туров. Единственное поражение команды в группе это домашняя игра второго тура с хорватами, которая завершилась со счётом 0:2. В пятом туре сыграли вничью дома со сборной Армении (1:1).

Последняя игра команды была товарищеским матчем с японцами, завершившимся поражением со счётом 2:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Хорватии – 1.67

Ничья – 3.80

Победит сборная Турции – 6.00

Победит сборная Хорватии с форой -1.5 – 2.87

Обе забьют — нет – 1.71

Обе забьют — да – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Хорваты за последние три года только один раз проигрывали на своём поле.

Турки четыре из последних пяти выездных матчей играют на тотал больше 2.5 мячей.

Команды в очных встречах пересекались десять раз, и только одна игра завершилась победой сборной Турции в основное время.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Хорватии по коэффициенту 1.67. Хорватская сборная сделает всё, зависящее от них, чтобы взять в предстоящем матче с турками три очка в свой актив и приблизить шансы на попадание в финальную часть чемпионата Европы.