В Лиге чемпионов будут клубы из Саудовской Аравии. Схема шантажа УЕФА уже готова

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вчера, 13:18

Используют Глейзеров, Аньелли, Лапорту и Переса.

Катарцы предупредили о планах саудовцев

Месяц назад президент ПСЖ заявил, что «нет шансов» на появление саудовских клубов в Лиге чемпионов. А теперь судачат, что принц Салман аль Сауд готовит переворот в европейском футболе. Наследник престола из Саудовской Аравии планирует создать Суперлигу, куда включит команды Неймара, Роналду и Бензема, а также пригласит всех европейцев, которым нужны деньги. Каждого, кроме ПСЖ и «Манчестер Сити». И у саудовцев есть козыри в рукаве.

Планируют купить ещё один клуб вроде «Ньюкасла». Поглядывают на «Марсель», а ключевой фигурой проекта могут сделать Зидана. Шейхи из Саудовской Аравии копируют опыт шейхов из ОАЭ , у которых есть корпорация из множества клубов, разбросанных по всему миру. К «сорокам», которые разбили ПСЖ с Мбаппе в ЛЧ , добавят «Марсель». Основной целью «Олимпика» станет победа над Парижем во Франции, но это начало большого плана шейха.

Чтобы гарантировать клубам из Саудовской Аравии участие в официальном турнире с европейскими командами, планируют давить на УЕФА идеей создания альтернативного турнира. Причем речь не о Клубном чемпионате мира, который запускают в ФИФА , чтобы показать футбольных грандов американцам и другим богачам. Речь о новом формате Лиги чемпионов, где не найдут места скромным коллективам, зато отдадут часть путевок своим саудовским клубам.

На грандов давят огромные растущие долги

Деньги с неба не упадут, даже если заставить футболистов гробить здоровье, играя чаще. У «Барселоны» долги в размере более чем 200 млн евро только по старым трансферам. В течение года надо заплатить 90 миллионов евро, а дальше останется выплатить 118 млн евро. «Барселона» должна «Аяксу» деньги за переход Де Йонга, они набрали игроков, которых нет в основе, но за них тоже надо вернуть всё до последнего евро.

Даже за Левандовского должны не только «Баварии», но также «Боруссии» Д и польским клубам. Слабые менеджеры завели известные команды в финансовую яму. У кого за спиной международные корпорации, тот сможет вырулить, если нагло не нарушать закон (привет «Ювентусу»). Но даже команда из Турина будет судиться с Роналду из-за выплат. А Пересу и «Реалу» нужны деньги на большой проект вокруг Мбаппе. Так что как минимум один итальянский и два испанских гранда могут переметнуться на сторону шейхов.

Также в деле могут оказаться «Атлетико» и МЮ . У «красных дьяволов» пока нет нового владельца, Глейзеры задумали продавать клуб частями, чтобы получить деньги и не потерять власть вместе с будущими доходами. Американцы из «Ливерпуля» тоже ищут покупателя. Если шейхи напрямую обратятся к миллиардерам, то могут найти соратников. С Боэли – совладельцем «Челси», они давно знакомы и сотрудничают. На стороне принца Салмана Аль Сауда огромный Суверенный фонд Саудовской Аравии.

Также шейху помогает полное отсутствие демократических рычагов влияния на безумные, не оправданные коммерцией расходы. Саудовцы не выйдут на протесты, даже если шейх подарит каждому гранду, который предаст УЕФА , по миллиарду евро. А это больше, чем 30 сребреников. В УЕФА так поступать не могут, выдавая премии выше, чем суммарные доходы организации. Утопичность проекта не остановит принца, если он задумал подмять под себя весь европейский футбол через несколько лет.

Раскольники навредят европейскому футболу

Напоминает истории россиянок, которые в студенческие годы дружат с учениками из арабских стран. Потом оказывается, что у парня дома жена или неадекватная мать, которая не отпускает российскую жену сына одну в магазин. Принц точно не потеряет интерес к футболу, когда наиграется? Накупили звезд за последний год, но не построили инфраструктуру. Взяли время до 2034 года, когда планируют принять у себя ЧМ .

Вот только саудовский принц не любит футбол и не разбирается в игре. Для него это политика, надо завести европейских друзей наподобие главы ФИФА Инфантино. С помощью денег выбить себе преференции на случай будущих больших грехов, ведь старые скелеты у принца давно есть, но все стыдливо молчат и принимают деньги. Саудовцы могут развалить европейский футбол, но не построить прибыльный проект, ведь у них нет опыта.

Турнир с клубами Роналду, Бензема и Неймаром и грандами из Европы вряд ли будет качественным. Какое отношение арабские команды имеют к зоне УЕФА ? Не стоит упоминать Израиль и Казахстан. Они прошли долгий путь, чтобы представлять европейский футбол. В Лиге чемпионов и так много дорогих игрушек шейхов, но хотя бы из сильных лиг. Жажда наживы может склонить Аньелли, Глейзеров и компанию пойти на раскол?

Плохая история, ведь начнутся дисквалификации от УЕФА . А ПСЖ , «Бавария» и «Манчестер Сити» вряд ли согласятся предать ЛЧ . Будет два кастрированных турнира вместо одного нормального кубка. Лигу чемпионов не сможет выиграть часть звезд, а новый кубок не имеет исторического веса. Суперлига не нужна, особенно с новым форматом еврокубков, который учел потребности самых богатых клубов.

Разумеется, футбольная система кривая. Нужны реформы. Но появление человека с сотнями миллиардов евро может сделать только хуже. Руководить должны профессионалы, а не самые богатые, ведь среди них достаточно некомпетентных в спорте людей. Раскол принесет смуту и вражду, могут убить европейский футбол. Понятно, что принц хочет спровоцировать раскол, чтобы Чеферин дал путевки саудовским клубам в Лигу чемпионов. Но шантаж – метод плохих людей.