Участники ЛЧ больше не выиграют ЛЕ. Объясняем реформы еврокубков

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сегодня, 00:44

Лигу Европы тоже разыграют по «швейцарской системе».

Реформа – ответ УЕФА на идею Суперлиги

Чеферин понимает, что пока фанаты против Суперлиги, то её не будет. А протесты в Англии показали, что как минимум британцам не понравилась идея создать закрытую лигу. «Реал» и «Барселона» пока без денег, а «Ювентус» выходит из проекта. Это может быть ответом на всего лишь годичную дисквалификацию клуба из Турина в еврокубках, хотя могли впаять больше, исходя из количества махинаций боссов клуба, отстраненных от работы на много лет.

В этом сезоне Лига чемпионов стартовала очаровательно – второй тур один из лучших за много лет, но одновременно отдельным охотникам за славой не нравится состав групп. Нет «Челси», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Нет «Аякса», нет «Ювентуса». Несколько более скромных, но богатых клубов тоже не прошли в группы. В УЕФА боятся за свои доходы, ведь кассу приносят обычно центральные матчи и самых богатые клубы.

Даже забросили удочку о разделении на три дивизиона – Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Якобы планируют повышения и понижения в классе, а это значит гарантированные места для значительного числа участников и практически закрытый турнир. Если выбирать участников согласно рейтингу УЕФА , то клубы вроде «Челси» и «Ювентуса» гарантируют себе позиции в Суперлиге. Вот только реакция фанатов снова была негативной.

Поэтому в УЕФА выступили с опровержением. Стандартная практика – забросили удочку и посмотрели реакцию. Раз отзыв негативный, то сразу соврали, что впервые слышат о реформе. Но с 2024 года многое изменится, и не только в Лиге чемпионов, где теперь на четыре участника больше. Отдадут два места пятым клубам в элитных лигах, и одна из путевок почти наверняка будет у АПЛ . Также изменят формат Суперкубка УЕФА , могут добавить новых участников.

Из ЛЧ не вылететь в чужой плей-офф

Это самая главная разница, помимо «швейцарской системы», о которой уже не раз говорили. Теперь не будет вылета в турниры низшего ранга, как было с третьими клубами в группах ЛЧ . В двух главных лигах будет по 36 участников в одной группе. Но система со следующего сезона необычная. Разделение на четыре корзины по девять клубов. А дальше участники сыграют с двумя коллективами из каждого списка, всего восемь поединков, но не с клубами из своей лиги.

Получится больше матчей элитных команд между собой, но каждый с каждым не сыграет. Также важно, что восемь разных соперников все встретят по одному разу, или дома, или на выезде. Сразу видим минус, что теперь слишком сильно влияет жребий. Одно дело получить самых скромных из первой корзины, а другое нарваться на двух фаворитов. Разница в силе соперников будет большой, хватит жалоб на влияние списка соперников на позицию команды в общей таблице.

Восемь лучших команд после восьми туров отправятся в плей-офф Лиги чемпионов. Клубы, которые займут места с 9 по 24, будут разбиты на «сеяных» и «несеянных», а затем на пары. Получится раунд плей-офф, из шестнадцати клубов дальше пройдет восемь команд. Все, кто проиграет в первом раунде на выбивание и займет места ниже двадцать пятого, просто вылетают. Это значит, что цена каждого результата растет, а в последних турах вряд ли увидим бессмысленные матчи.

С другой стороны, а что будет в случае равенства пунктов? Как можно сравнивать результаты гранда против сильных оппонентов, если другой богатый клуб сыграл с явно более слабым соперником? Сейчас группы неравные по составам, несправедливость тоже есть, но в будущем будет слишком важной разница мячей, ведь никаких матчей между собой у соседей по таблице общей Лиги чемпионов не найдете. Могут дойти до подсчета карточек, что будет глупым занятием.

Лидеры не встретятся раньше финала

Больше клуб из Лиги чемпионов не сможет выиграть Лигу Европы. А в Лиге Конференций сыграют тоже 36 команд, но в единой таблице будут результаты всего шести поединков. А дальше всё стандартно – восемь лучших отправятся в плей-офф, остальные шестнадцать команд разыграют еще восемь путевок между собой в матчах на выбывание. Увеличится общее количество участников еврокубков, в УЕФА пытаются задобрить больше федераций, давая им шанс заработать.

Еще одно очень важное и интересное нововведение – место в общей таблице повлияет на путь команды в привычном раунде плей-офф из 16 команд. Допустим, «Манчестер Сити» выиграл общую группу из 36 клубов, а «Бавария» заняла второе место в таблице Лиги чемпионов. В таком случае эти команды отправляются в разные части сетки и между собой до финала не сыграют. Разводят фаворитов, чтобы не было неравномерного распределения участников между частями сетки.

Весной в Лиге чемпионов одна часть плей-офф была заметно представительнее, чем другая. Так быстро выбивают топовые команды со звездами, что сказывается на прибыли УЕФА . Поэтому Чеферин попросил придумать схему, где самые успешные команды в общей таблице между собой сразу не сыграют. С другой стороны, когда целых 8 матчей, причем лишь четыре дома, но все с разными соперниками, то сенсаций будет намного больше. Невозможно качественно подготовиться.

Сарри, критикуя нагрузки из-за календаря «Лацио», пошутил, что утром в день матча не смотрит на имя соперника, настолько их много. Что ж, игр точно не станет меньше. Даже в Лиге Европы планируют проводить по восемь туров вместо привычных шести. Генеральный смысл изменений это чаще сталкивать элитные клубы между собой. Из четвертой корзины каждому достанется два разных соперника, проведут два матча, как сейчас. Но элитных поединков будет шесть вместо четырех.