Венгрия – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Венгрия – Сербия, который состоится 14 октября 2023 года.
Венгрия
Венгерская сборная разделяет первое место с сербами в группе, но при этом имеет одну игру в запасе. Команда не проиграла в данном отборе на Евро-2024. В центральном матче пятого тура на выезде они обыграли сборную Сербии со счётом 2:1.
В их последнем матче, встрече с чехами, закончилась ничейным результатом 1:1.
Сербия
Сборная Сербии имеет в своём активе десять очков после пяти сыгранных туров. Они считаются одними из главных фаворитов на попадание на чемпионат Европы из этой группы. В четвёртом туре сыграли вничью на выезде с болгарами со счётом 1:1, отыгравшись на шестой дополнительной минуте встречи.
В шестом туре они обыграли в гостях сборную Литвы со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Венгрии – 2.75
- Ничья – 3.25
- Победит сборная Сербии – 2.82
- Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 6.00
- Обе забьют — нет – 1.92
- Обе забьют — да – 1.89
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73
Статистика
- Венгры на домашнем поле последний раз проигрывали больше года назад сборной Италии.
- Сербы не проигрывали в гостевых играх в этом году.
- В четырёх очных встречах этих команд три матча завершились тем, что обе команды забили.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.25. В предстоящем матче лидеров данной группы каждый набранный балл будет решающим для судьбы прохода на чемпионат Европы, поэтому ожидается осторожная игра.