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Венгрия – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:00
Венгрия – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Венгрия – Сербия, который состоится 14 октября 2023 года.

Венгрия

Венгерская сборная разделяет первое место с сербами в группе, но при этом имеет одну игру в запасе. Команда не проиграла в данном отборе на Евро-2024. В центральном матче пятого тура на выезде они обыграли сборную Сербии со счётом 2:1.

В их последнем матче, встрече с чехами, закончилась ничейным результатом 1:1.

Сербия

Сборная Сербии имеет в своём активе десять очков после пяти сыгранных туров. Они считаются одними из главных фаворитов на попадание на чемпионат Европы из этой группы. В четвёртом туре сыграли вничью на выезде с болгарами со счётом 1:1, отыгравшись на шестой дополнительной минуте встречи.

В шестом туре они обыграли в гостях сборную Литвы со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Венгрии – 2.75
  • Ничья – 3.25
  • Победит сборная Сербии – 2.82
  • Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 6.00
  • Обе забьют — нет – 1.92
  • Обе забьют — да – 1.89
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

  • Венгры на домашнем поле последний раз проигрывали больше года назад сборной Италии.
  • Сербы не проигрывали в гостевых играх в этом году.
  • В четырёх очных встречах этих команд три матча завершились тем, что обе команды забили.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.25. В предстоящем матче лидеров данной группы каждый набранный балл будет решающим для судьбы прохода на чемпионат Европы, поэтому ожидается осторожная игра.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 18:13
Домашнее поражение от Венгрии, конечно, удивило. Но если вспомнить Лигу Наций 2020, то сербы и тогда в родных стенах уступили данному сопернику (0-1). После этого провели два выездных поединка против мадьяров, в которых сначала сыграли в венграми в ничью (1-1) в рамках той же Лиги Наций, а затем и были сильнее в товарищеской встрече в марте прошлого года. В матче отборочного цикла к Евро-2024, венгры взяли три очка не без везения. И по игре, и по основным статистическим показателям Сербия была лучше оппонента: 14-8 по ударам, 5-3 по угловым. А по xG перестреляли соперника 2,13 против 1,48. Не верю во второе поражение подряд коллектива Драгана Стойковича от данного оппонента. Мой прогноз - Х2, гости как минимум не проиграют.
Гость
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