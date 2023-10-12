Венгрия – Сербия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура квалификации на Евро-2024 Венгрия – Сербия, который состоится 14 октября 2023 года.

Венгрия

Венгерская сборная разделяет первое место с сербами в группе, но при этом имеет одну игру в запасе. Команда не проиграла в данном отборе на Евро-2024. В центральном матче пятого тура на выезде они обыграли сборную Сербии со счётом 2:1.

В их последнем матче, встрече с чехами, закончилась ничейным результатом 1:1.

Сербия

Сборная Сербии имеет в своём активе десять очков после пяти сыгранных туров. Они считаются одними из главных фаворитов на попадание на чемпионат Европы из этой группы. В четвёртом туре сыграли вничью на выезде с болгарами со счётом 1:1, отыгравшись на шестой дополнительной минуте встречи.

В шестом туре они обыграли в гостях сборную Литвы со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Венгрии – 2.75

Ничья – 3.25

Победит сборная Сербии – 2.82

Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 6.00

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Венгры на домашнем поле последний раз проигрывали больше года назад сборной Италии.

Сербы не проигрывали в гостевых играх в этом году.

В четырёх очных встречах этих команд три матча завершились тем, что обе команды забили.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.25. В предстоящем матче лидеров данной группы каждый набранный балл будет решающим для судьбы прохода на чемпионат Европы, поэтому ожидается осторожная игра.