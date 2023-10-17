Парагвай – Боливия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на квалификацию ЧМ -2026 Парагвай – Боливия, который состоится 18 октября 2023 года.

Парагвай

Сборная Парагвая после трёх сыгранных матчей набрала одно очко и занимает восьмое место в отборе. Команда столкнулась с проблемами в атаке в этих играх. В домашнем матче сыграли вничью со сборной Перу со счётом 0:0.

В последнем сыгранном матче на выезде уступили сборной Аргентины со счётом 0:1.

Боливия

Боливийцы последняя команда с нулём набранных очков. Все сыгранные матчи показали, что у команды серьёзные проблемы в обороне. В первом туре проиграли на чужом поле сборной Бразилии со счётом 1:5.

В предыдущем матче уступили на своём поле эквадорцам со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Парагвая – 1.33

Ничья – 5.30

Победит сборная Боливии – 11.00

Победит сборная Парагвая с форой -1.5 – 1.96

Обе забьют — нет – 1.62

Обе забьют — да – 2.32

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.09

Статистика

Сборная Парагвая не проигрывает два матча подряд после переезда на стадион «Эстадио Антони Аранта».

Сборная Боливии последний раз не проигрывала на выезде в отборе на чемпионат Мира в июне 2021 года.

Боливийцы никогда в истории не обыгрывала парагвайцев на их поле.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Парагвая с форой -1.5 мяча по коэффициенту 1.96. Учитывая всё выше сказанное, можно предположить, что сборная Парагвая одержит уверенную победу.