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«Лацио» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:07
«Лацио» – «Фиорентина»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Серии А чемпионата Италии «Лацио» – «Фиорентина», который состоится 30 октября 2023 года

«Лацио»

«Лацио» — девятая команда Серии А с тринадцатью баллами на своём счету. «Лациале» в этом сезоне потеряли много необязательных очков, что позволило их конкурентам за зону еврокубков уйти в отрыв. Только в последних сыгранных турах команда одержала ряд важных побед. На своём поле были сильнее «Аталанты», сыграв со счётом 3:2.

В матче девятого тура обыграли на чужом поле «Сассуоло»(2:0).

«Фиорентина»

«Фиорентина» занимает пятое еврокубковое место после девяти сыгранных туров. «Фиолетовые» показывают содержательную игру в этом чемпионате, что позволяет команде идти среди лидеров Серии А. В восьмом туре обыграли в гостях «Наполи(3:1).

В последнем туре чемпионата Италии на своей арене проиграли „Эмполи“ со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит „Лацио“ – 2.27
  • Ничья – 3.60
  • Победит „Фиорентина“ – 3.20
  • Победит „Фиорентина“ с форой -1.5 – 6.70
  • Обе забьют — нет – 2.05
  • Обе забьют — да – 1.78
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

  • „Лацио“ не проигрывает дома четыре игры подряд.
  • „Фиорентина“ забила девять мячей в ворота соперников в чемпионате Италии в пяти последних встречах.
  • „Фиорентина“ выигрывала на поле „Лацио“ в мае 2016 года.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу „Фиорентины“ по коэффициенту 3.20. „Фиолетовые“ в текущем чемпионате усилились рядом высококвалифицированных игроков, которые помогают команде находиться на такой высокой позиции. Игра против „Лацио“ будет серьёзной проверкой амбиций клуба в этом чемпионате, с которой они должны справиться.

Все комментарии
idres
idres
сегодня в 08:32
Если сравнивать выступления команд в Серии А в текущем сезоне, то пока "фиалки" ничуть не уступают столичным "орлам". А даже превосходят их, что видно из таблицы, в которой между командами расстояние в четыре очка. Побеждает Фиорентина чаще соперника, проигрывает в два раза реже. Да, в последнее время Лацио действительно выглядит неплохо, но тем не менее в победе хозяев в этой встрече нет никакой уверенности. В прошлом сезоне на этом же Олимпийском стадионе в Риме "фиалки" зацепили ничью (1-1). Думаю, и сейчас гостям вполне по силам как минимум не проиграть в противостоянии с Лацио. Мой прогноз - Х2.
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