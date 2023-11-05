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Месси высказался о конфликте с Вегхорстом

вчера, 17:35

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал конфликт с игроком «Хоффенхайма» и национальной команды Нидерландов Вутом Вегхорстом, который произошел во время чемпионата мира в Катаре.

Это из-за всего того, что происходило до и во время матча. Перед игрой они много говорили.

Признаю: мне не понравилось, что я отреагировал таким образом. Но это напряженные моменты, и подобное может произойти.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga............... (раскрыть)
сегодня в 03:53
Я не рост имел ввиду когда писал про трусов 😉 а если уж затрагивать эту тему…то и пудель зачастую лает и кидается (делает вид) на крупную собаку, запертую в вольере
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:57
Пеле, Марадона, Месси все они низкие, и далеко не трусы.
У Вегхорста в глазах был страх.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 23:50
Да, возможно и так!) либо наоборот, обычные трусы строят из себя сильных героев на поле, зная, что ничего не произойдет, не дадут, а вне поля ходят опустив глаза вниз
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:41
Неужели инвалиду телефон разбил?! Ай-яй-яй.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:40
Для этого нужно иметь храбрость, а по жизни все эти высокомеры пугливые.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:28
Ох уж эти конфликты на поле…а так, двухметровый Вегхорст его как гвоздик забил бы в газон 😁
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:27
Ты показал всё своё нутро.
112910415
112910415
вчера в 20:59
куда же без эмоций ?!
Futurista
Futurista
вчера в 18:27
протон
протон
вчера в 18:24
Раздули из мухи слона. Понятно, что в представлении большинства людей, Месси - добрый парень. Но это в жизни может быть и так, а на поле, когда кипят страсти, эмоции, искры летят все друг друга называют не сеньорами и джентельменами. Это игра, эмоции. Бывает.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:11
Месси: "Собака лает, а караван идёт Собака лает, а караван идёт".
Месси прошёл до чемпиона мира, а где там Вегхорстом?!
с
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:08
Эй, Месси.. Чё уставился, bobo?.. Глянь на табло.. Не, на своё.. А-ха-ха-ха.. 😄🤭👏..
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:03
Беседа на высоких тонах ещё не есть личный конфликт футболистов..
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