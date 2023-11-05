Месси высказался о конфликте с Вегхорстом

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал конфликт с игроком «Хоффенхайма» и национальной команды Нидерландов Вутом Вегхорстом, который произошел во время чемпионата мира в Катаре.
Это из-за всего того, что происходило до и во время матча. Перед игрой они много говорили.
Признаю: мне не понравилось, что я отреагировал таким образом. Но это напряженные моменты, и подобное может произойти.
У Вегхорста в глазах был страх.
У Вегхорста в глазах был страх.
Месси прошёл до чемпиона мира, а где там Вегхорстом?!
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Месси прошёл до чемпиона мира, а где там Вегхорстом?!
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