Месси высказался о конфликте с Вегхорстом

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины прокомментировал конфликт с игроком «Хоффенхайма» и национальной команды Нидерландов , который произошел во время чемпионата мира в Катаре.

Это из-за всего того, что происходило до и во время матча. Перед игрой они много говорили.

Признаю: мне не понравилось, что я отреагировал таким образом. Но это напряженные моменты, и подобное может произойти.