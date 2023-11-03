Тухель прокомментировал информацию о конфликте с игроками .

Главный тренер «Баварии» высказался о предполагаемом конфликте в коллективе.

У нас все хорошо, иначе мы не смогли бы продолжать сезон так, как сейчас.

Важно сохранять спокойствие и быть вместе. Я часть команды и большого клуба.