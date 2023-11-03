Тухель прокомментировал информацию о конфликте с игроками .

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предполагаемом конфликте в коллективе.
У нас все хорошо, иначе мы не смогли бы продолжать сезон так, как сейчас.
Важно сохранять спокойствие и быть вместе. Я часть команды и большого клуба.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предполагаемом конфликте в коллективе.
У нас все хорошо, иначе мы не смогли бы продолжать сезон так, как сейчас.
Важно сохранять спокойствие и быть вместе. Я часть команды и большого клуба.
Поэтому, думаю, этот дым все-таки не без огня. Авторитет Тухеля пока не под стать мюнхенцев.
Наверное, скоро будет отставка.
Поэтому, думаю, этот дым все-таки не без огня. Авторитет Тухеля пока не под стать мюнхенцев.
Наверное, скоро будет отставка.