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Тухель прокомментировал информацию о конфликте с игроками

вчера, 18:15

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предполагаемом конфликте в коллективе.

У нас все хорошо, иначе мы не смогли бы продолжать сезон так, как сейчас.

Важно сохранять спокойствие и быть вместе. Я часть команды и большого клуба.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 11:08
Победа над ПСЖ, имеющего в тот момент определенные трудности- не является критерием силы команды и её тренера. А вылет от будущего победителя ЛЧ- позором не является и сливом тем более! Я уверен, что и Нагель не прошел бы МС!
SonicStar
SonicStar ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 11:01
Так Наггельсманн не оступился в ЛЧ! В 8 играх Лч выиграл 8 матчей, а потом пришел Тухель и слил ЛЧ
salleeh
salleeh
сегодня в 00:22
Давайте будем откровенны, вылет Баварии из кубка Германии, это прямая вина ТТ. Против Баварии любая команда играет как будто в последний раз и выставить такой микс на первый тайм, а потом пытаться заменами исправить ситуацию, на которую половина команды уже откровенно плюнула, это стоит дорогого… Тухель должен быть уволен, у Баварии нет ни контратак, ни защиты, у игроков полный суверенитет на поле, а некоторых он даже не решается заменить. У него даже интервью не о футболе и нету нормальных объяснений нелепых ситуаций, которые случаются в каждом матче с участием Баварии, он просто несёт какую то чушь…
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:47
По поводу Флика вопросом не владею- но полностью Вам доверяю! Я и с Баварией "знаком", собственно, только в двух случаях, первый раз, когда увольняли Гварда, и второй раз, вот сейчас- после прихода Тухеля. Я не интересуюсь немецким футболом, но только из-за симпатии к Тухелю, кое-как стал интересоваться новостями клуба. Не могу сказать, что регулярно просматриваю немецкую прессу или все игры Баварии, но самое интересное стараюсь не пропустить. Как-то так.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Смешно ещё то, что купили Флику Чупа Чупса который играл за Сток Сити. Тренеру который выиграл ЛЧ )
Это такая благодарность видимо Флику.
Балласт Сане который нужно было продать МС.
А вот для Гвардиолы даже дизайн формы в полоску изменили чтобы он наконец-то выиграл ЛЧ для Баварии.
Из всей этой ситуации несправедливо поступили с Фликом.
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:28
Как всегда- с Вами согласен!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:26
Этот бардак начался ещё при Флике, после чего Флик ушёл из клуба. Из-за разногласий, так как Флику покупали не тех игроков.
Казалось, что ещё нужно, ведь есть тренер который выиграл ЛЧ. Даже Гвардиолу в Баварии поддерживали больше, чем Флика.
Иногда в футболе происходят странные вещи, которые понять нельзя.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 21:23
Даже Флик который выиграл ЛЧ.
Capral
Capral
вчера в 21:00
Для тех, кто видимо не знает всех тонкостей происходящего в Баварии, я расскажу один случай. Ну так вот, мне посчастливилось, весной, абсолютно случайно попасть на празднование чемпионства Баварии. Я был по делам в Мюнхене и видел этот праздник. На одно, я обратил внимание- отсутствие О.Кана. Присутствовал Салихамиджич, весело пил шампанское, смеялся, но не в компании своего коллеги и партнера по Баварии. Эти люди- играли вместе в Баварии, побеждали, а впоследствии и работали там же, вместе. На мой взгляд, если сознательно, руководство не пригласило Кана, то и Сали, в качестве солидарности не имел права идти на празднования чемпионства!!! Это было бы честно и символично. Но он пришел. В Баварии, давно нет единства. Меняются руководство, тренеры, футболисты, но единства в клубе нет. Нет его и сейчас. И тот же Хаманн, еще неделю назад говорил, что не удивлен неудачами Баварии- упоминая прежде всего, случай с Каном...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:33
Да, но Тухель больше играет от обороны, а Бавария привыкла играть в атаку. Сейчас мы видим, что мюнхенцы пытаются вернуть свой стиль, но Томас не знает как это настроить, поэтому, мне кажется, разлад и идет.
Rattlehead
Rattlehead ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:29
У них там никто по стилю не подходит, если не выигрывает Лигу Чемпионов в первые сезоны. Даже Гвардиола с его тотальным футболом не подходил, если верить тому же Руммениге. Завербовали Нагельсманна. Казалось бы, лучшего тренера на долгие годы им не найти, но нет, стоило Юлиану оступиться в Лиге Чемпионов - пошел вон. Бьюсь об заклад, что уже вовсю тянут свои щупальца к Чаби Алонсо. Надеюсь, баск пошлет их подальше и либо останется в Байере, либо свалит в Реал.
Ironigor
Ironigor ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:26
Время покажет !)
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 20:26
Для того, чтобы, судить о Тухеле, надо знать в какой непростой обстановке он работает. Руководство клуба с одной стороны, а отдельные эксперты с другой- постоянно терроризируют Тухеля, критикуя его и нагнетая и без того непростую ситуацию в клубе. Тухель предупреждал, как только уволили Кана и Сали, что работать ему будет тяжело с новыми руководителями. Тухель- очень грамотный специалист, но не всегда, даже у больших тренеров, все и сразу получается. Вот сейчас, игра с Боруссией многое и решит. Весь этот бардак начался ещё при Нагельсманне. И до сих пор продолжается. Тухелю, видимо, не удалось объеденить команду, единой тренерской идеей, а руководство, вероятно, ему не помогло. Не следует забывать, что Тухель- ставленник Кана и Салихамиджича, что само по себе говорит о многом...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:23, ред.
Тухель прокомментировал информацию о конфликте с игроками .
У нас все хорошо, иначе мы не смогли бы продолжать сезон так, как сейчас
Подробнее:
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:55, ред.
Давайте смотреть правде в глаза: Тухель не подходит под стиль Баварии - а значит, там априори не может быть все гладко. Тут вопрос в другом: клуб будет гнуть свою линию или же доверится Томасу? Как мне кажется, первое.
Поэтому, думаю, этот дым все-таки не без огня. Авторитет Тухеля пока не под стать мюнхенцев.
Наверное, скоро будет отставка.
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:39
Что то Тухель не договаривает...дыма без огня не бывает.
drug01
drug01
вчера в 19:35
Надо посмотреть какие будут результаты и тогда сможем сделать выводы
Capral
Capral
вчера в 19:33
Да плевать Тухель хотел на всех и на всё!!!
Сегодня, он весьма остро ответил двум своим главным критикам- Маттеусу и Хаманну, цитирую:"Я не вижу в обоих, пути дальнейшего развития".
Вместе с тем, Тухель выставил свое радостное фото, где он, в национальной одежде, с кружкой пива празднует Oktoberfest.
протон
протон
вчера в 18:40
То же самое было в начале работы Нагельсманна, потом он сделал выводы, наладил контакт с командой, даже одеваться стал скромнее, команда заиграла, было видно что все наладилось. И его сразу уволили такого редчайшего по идиотизму увольнения я вообще не припомню в топ клубах
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:36
Тухлый, ты врешь...
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