Месси высказался о своём любимом голе

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины ответил на вопрос о своём любимом голе.

Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов (в 2011 году — прим. ред.)