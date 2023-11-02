Месси высказался о своём любимом голе

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём любимом голе.
Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.
Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов (в 2011 году — прим. ред.)
https://youtu.be/utoPLQvLMCw?feature=shared
https://youtu.be/MV_8c9lZ6RA?feature=shared
Вообще есть два гола как под копирку у Марадоны и Месси.
Сначала Месси повторил легендарный проход Марадоны, а потом исполнил "Руку Бога".
Великие футболисты!!!
https://youtu.be/QIxISfxNu0E
Вообще есть два гола как под копирку у Марадоны и Месси.
Сначала Месси повторил легендарный проход Марадоны, а потом исполнил "Руку Бога".
Великие футболисты!!!
https://youtu.be/-1djR907pP0?feature=shared
Для гнома важнее ЗМ - он его дискредитировал.
Для гнома важнее ЗМ - он его дискредитировал.