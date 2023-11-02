Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныСША. МЛС 2023

Месси высказался о своём любимом голе

вчера, 08:57

Нападающий клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о своём любимом голе.

Ну, я всегда говорю, что важные голы – это те, которые забиты в финале Лиги чемпионов, в финале чемпионата мира.

Гол, который я всегда вспоминаю, – тот, что был забит «Реалу», когда мы победили на «Бернабеу» 2:0 в полуфинале Лиги чемпионов (в 2011 году — прим. ред.)

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Новосельцев: «Не было ни одного раза, чтобы я захотел вернуться в футбол»
27 октября
Кассано раскритиковал игру Леау
27 октября
Ройс ответил на вопрос о возможной работе тренера
23 октября
Умер экс-капитан «Манчестер Юнайтед» и чемпион мира Роберт Чарльтон
21 октября
Ролан Гусев: «Хочу принять участие в матче легенд ЦСКА и „Локомотива“»
20 октября
Нецид не сможет сыграть в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»
20 октября
Сортировать
Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 10:59, ред.
О да, не менее гениальная по исполнению была голевая от Бускетса))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:51
Если бы португалец не был на виду со своими нелицеприятными выходками и вызывающим поведением, недостойным мужчины, лично я давно бы забыл о его существовании как футболиста. Даже если бы он забивал в СА по пять мячей за матч.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:23
Не.. Есть уже "поминальная колыбельная".. И одна в одну сторону. Хе.. :
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:35
Один матч и сразу провал? Один матч провалить может любая команда. В этом ничего плохого нет. Например, Бразилия 7:1 или Барселона 8:2. Главное, что после Реал начал прибавлять и выиграл сначала Ла Лигу, а потом ЛЧ. Роналду только деградировал после ухода из Реала. Умудрился не выигрывать трофеи с Юве, которая каждый год чемпионат и Кубок брала, а потом и вовсе трофеи не выигрывал. Сейчас набивает мусорную статистику, как будто она что-то решает. Марадоне и Роналдиньо не нужна была статистика, чтобы быть великими, а этот даже 1000 голами до их уровня не поднимется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:16, ред.
У Месси ВСЕ голы классные. Причём на любой вкус и цвет кожи.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:11
Вспомни где был Реал когда ушёл Роналду, прежде чем выдумывать что-то. От ЦСКА 6 штук получили, полный провал был.
Futurista
Futurista ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 11:42
Там много всяких "колыбельных" можно накидать...и в одну и в другую сторону)...

Байкал-38
Байкал-38 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:27
Хорошо, что напомнил про этот гол.
Вообще есть два гола как под копирку у Марадоны и Месси.
Сначала Месси повторил легендарный проход Марадоны, а потом исполнил "Руку Бога".
Великие футболисты!!!
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:00
Благодаря Роналду? Балласт ушел из Реала, Мадрид выиграл ЛЧ. Балласт вне Мадрида - 1/8 ЛЧ, хотя в соперниках Лион, Порту и прочие середняки. Мадрид подарил ему 4 ЗМ и 4 ЛЧ, а он даже Модрича и Бензема не поздравил. Мерзкий человек.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:00
Эспаньолу нормальный такой забил. Рукой.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:41
ЛЧ и Месси? это веселит, особенно при упоминании Реала, который в эпоху арга насобирал ушастых больше всего))) благодаря Роналду
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:39
Тогда же он и закончил с футболом
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ shur (раскрыть)
вчера в 10:25
Лучшая "колыбельная" для проигравших :
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:17
Особенно любители сливочный помнят тот гол. Помнят. Да, забей такой гол Холанд Реалу - и ЗМ твой.. Но Холанд и Авейру ничего подобного никогда не умели.. Никогда. Хе..
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:07
drug01
drug01
вчера в 10:02
Выюор у него большой но самый-самый ещё впереди
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:49
Если любит "унижать", то не человек, а закомплексованный гном)...
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:43
Кому нужны твои высказывания?
Для гнома важнее ЗМ - он его дискредитировал.
Elliada
Elliada
вчера в 09:36
Месси всегда любил унижать Реал, но в ЛЧ сделать это вдвойне приятней. "Человек ли это?"
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:32
Ему хорошо, есть из чего выбирать лучший гол.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 