Рибери: «В какой-то момент мы с Роббеном были лучше, чем Роналду и Месси»

Бывший футболист «Баварии» высказался о своей игре с . Футболисты вместе выступали за мюнхенский клуб с 2009 по 2019 год.

Лично я думаю, что я и Роббен в какой-то момент были лучше, чем Криштиану Роналду и Месси. Однако они играли в Эль-Класико, так что это пошло им на пользу, поскольку зрители наблюдали за ними больше.