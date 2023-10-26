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Рибери: «В какой-то момент мы с Роббеном были лучше, чем Роналду и Месси»

26 октября 2023, 21:12

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери высказался о своей игре с Арьеном Роббеном. Футболисты вместе выступали за мюнхенский клуб с 2009 по 2019 год.

Лично я думаю, что я и Роббен в какой-то момент были лучше, чем Криштиану Роналду и Месси. Однако они играли в Эль-Класико, так что это пошло им на пользу, поскольку зрители наблюдали за ними больше.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 08:41
Про себя Рибери конечно загнул, а вот Роббен в отдельных матчах действительно блистал. Но одно дело провести несколько ярких матчей, а другое дело блистать в течение многих лет.
А приплетать сюда Эль Классико совсем глупо. Месси феерил и в Лиге Чемпионов, и в других турнирах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 02:58
Значение слова «момент» : Очень короткий промежуток времени; миг, мгновение.
salleeh
salleeh
вчера в 01:21
От скромности не умрёт этот Ребери…
амурец
амурец
вчера в 00:21
Во всяком случае Роббен был лучшим на ЧМ-2014, но приз лучшего игрока этого ЧМ знаете на кого натянули
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
26 октября в 23:34
Вот и я, тоже, думаю- что мог... У него на лице всё написано.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
26 октября в 23:29
Честно говоря, не помню, но мог вполне
FenixSL
FenixSL
26 октября в 23:14
возможно награду как игрок месяца в Мире можно отдать было когда то)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
26 октября в 22:58, ред.
Здравствуйте, Павел!
Павел, скажите пожалуйста, это правда, что Рибери, однажды ударил Роббена или это вымысел? Спасибо.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 октября в 22:28, ред.
Не исключаю, и в том, что сказал Рибери, нет ничего удивительного. Действительно, в какие - то периоды карьеры, правда непродолжительные, в течение одного - двух сезонов, указанные футболисты могли прыгнуть выше головы и показали прекрасную игру. Месси и Роналду в эти периоды ушли в тень по тем или иным причинам и не демонстрировали тот выдающийся футбол, который показывали Рибери и Роббен.
Но в том - то и разница между аргентинцем, португальцем и двумя Р., что первые двое показывали и показывают экстра - игру на протяжении всей своей карьеры, тогда как они радовали нас временами, периодически.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 22:18
При всём уважении, Роббен был куда лучше Рибери, а вот Фрэнк всегда был быковатым типом, к тому же и достойным поведением не отличался, постоянно то он опять по проституткам ходил, то выкладывал в соцсети как он черную икру с золотыми стейками жрёт, его даже чудом от малолетки отмазали. Поэтому Фрэнк зря себя с Арьеном объединяет.
Elliada
Elliada
26 октября в 22:06
Сейчас глянул на статистику Рибери. По статистике его лучший сезон 2012/2013 равен худшему сезону Месси в первый год в ПСЖ 2021/2022. Только Рибери номинировали на ЗМ, а Месси нет. Вот какую планку установил Месси. Гвардиола правильно сказал: "Худший сезон Месси - лучший для остальных". Так что пока не пойму, когда он был лучше Месси.
Capral
Capral
26 октября в 22:01
На ЧМ в 2014, Роббен, точно был лучше других, но лучшего игрока не получил. А жаль.
Рой Макай
Рой Макай
26 октября в 21:48
Роббен, когда был в форме и не травмирован, и правда находился примерно на одном уровне с Месси и Роналду. Просто эти двое более стабильны и практически не подвержены травмам.
Igo0rek
Igo0rek
26 октября в 21:47
Ну примерно никогда
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 21:34
Но ЗМ так и не получил
Митя Митин
Митя Митин
26 октября в 21:18
Этот мужик от скромности не помрёт!
VeniaminS
VeniaminS
26 октября в 21:13
Ну немного можно и приувеличить!
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