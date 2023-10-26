Рибери: «В какой-то момент мы с Роббеном были лучше, чем Роналду и Месси»

Бывший футболист «Баварии» Франк Рибери высказался о своей игре с Арьеном Роббеном. Футболисты вместе выступали за мюнхенский клуб с 2009 по 2019 год.
Лично я думаю, что я и Роббен в какой-то момент были лучше, чем Криштиану Роналду и Месси. Однако они играли в Эль-Класико, так что это пошло им на пользу, поскольку зрители наблюдали за ними больше.
Но в том - то и разница между аргентинцем, португальцем и двумя Р., что первые двое показывали и показывают экстра - игру на протяжении всей своей карьеры, тогда как они радовали нас временами, периодически.
Но в том - то и разница между аргентинцем, португальцем и двумя Р., что первые двое показывали и показывают экстра - игру на протяжении всей своей карьеры, тогда как они радовали нас временами, периодически.