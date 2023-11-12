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«Интер» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:36
«Интер» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии А чемпионата Италии «Интер» – «Фрозиноне», который состоится 12 ноября 2023 года

«Интер»

«Интер» — первая команда итальянской Серии А после одиннадцати туров. «Нерадзурри» радуют качественной игрой не только в атаке, но и в обороне, пропуская в среднем за игру менее одного гола. В матче одиннадцатого тура на поле соперника обыграли «Аталанту» со счётом 2:1.

В четвёртом туре Лиги Чемпионов минимально выиграли австрийский «Зальцбург»(1:0).

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. Команда из пятнадцати набранных баллов основную часть добыла на домашней арене. В десятом туре, выигрывая на выезде у команды «Каляри» со счётом 3:0, неожиданно уступили 3:4.

В прошлом туре дома обыграли «Эмполи» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер» – 1.17
  • Ничья – 8.30
  • Победит «Фрозиноне» – 19.00
  • Победит «Интер» с форой -2.5 – 2.21
  • Обе забьют — нет – 1.74
  • Обе забьют — да – 2.11
  • Тотал голов больше 3.5 голов – 1.98
  • Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.92

Статистика

  • «Интер» самая результативная команда Серии А после одиннадцати туров.
  • «Фрозиноне» не побеждает в гостях в текущем чемпионате Италии.
  • «Фрозиноне» никогда не набирала очки во встречах с «Интером».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.21. Коллектив Симоне Инзаги после ряда важных побед над главными конкурентами может немножко расслабиться и сыграть в своё удовольствие против «Фрозиноне». А как мы знаем, если «Интер» выходит на поле без лишнего волнения, то нас ждёт большое количество мячей.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк интер
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:56
В матчах Интера ТМ 4,5 проходил в 10 из 11 случаев, у Фрозиноне – в 9 из 11, в очных встречах – в 100% случаев. Думаю, понятно, почему выбор пал именно на этот тотал. Что касается исхода матча, то Интер – более высококлассная команда, которая идёт к чемпионству в Серии А, в отличие от гостей, которые в последних матчах наоборот деградируют. Поэтому считаю Интер здесь фаворитом, который явно не должен потерять здесь очки. Отсюда и прогноз – П1 + ТМ4,5.
Гость
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