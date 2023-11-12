«Интер» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии А чемпионата Италии «Интер» – «Фрозиноне», который состоится 12 ноября 2023 года

«Интер»

«Интер» — первая команда итальянской Серии А после одиннадцати туров. «Нерадзурри» радуют качественной игрой не только в атаке, но и в обороне, пропуская в среднем за игру менее одного гола. В матче одиннадцатого тура на поле соперника обыграли «Аталанту» со счётом 2:1.

В четвёртом туре Лиги Чемпионов минимально выиграли австрийский «Зальцбург»(1:0).

«Фрозиноне»

«Фрозиноне» идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. Команда из пятнадцати набранных баллов основную часть добыла на домашней арене. В десятом туре, выигрывая на выезде у команды «Каляри» со счётом 3:0, неожиданно уступили 3:4.

В прошлом туре дома обыграли «Эмполи» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.17

Ничья – 8.30

Победит «Фрозиноне» – 19.00

Победит «Интер» с форой -2.5 – 2.21

Обе забьют — нет – 1.74

Обе забьют — да – 2.11

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.98

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.92

Статистика

«Интер» самая результативная команда Серии А после одиннадцати туров.

«Фрозиноне» не побеждает в гостях в текущем чемпионате Италии.

«Фрозиноне» никогда не набирала очки во встречах с «Интером».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.21. Коллектив Симоне Инзаги после ряда важных побед над главными конкурентами может немножко расслабиться и сыграть в своё удовольствие против «Фрозиноне». А как мы знаем, если «Интер» выходит на поле без лишнего волнения, то нас ждёт большое количество мячей.