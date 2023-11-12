«Интер» – «Фрозиноне»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 12-го тура Серии А чемпионата Италии «Интер» – «Фрозиноне», который состоится 12 ноября 2023 года
«Интер»
«Интер» — первая команда итальянской Серии А после одиннадцати туров. «Нерадзурри» радуют качественной игрой не только в атаке, но и в обороне, пропуская в среднем за игру менее одного гола. В матче одиннадцатого тура на поле соперника обыграли «Аталанту» со счётом 2:1.
В четвёртом туре Лиги Чемпионов минимально выиграли австрийский «Зальцбург»(1:0).
«Фрозиноне»
«Фрозиноне» идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Италии. Команда из пятнадцати набранных баллов основную часть добыла на домашней арене. В десятом туре, выигрывая на выезде у команды «Каляри» со счётом 3:0, неожиданно уступили 3:4.
В прошлом туре дома обыграли «Эмполи» со счётом 2:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.17
- Ничья – 8.30
- Победит «Фрозиноне» – 19.00
- Победит «Интер» с форой -2.5 – 2.21
- Обе забьют — нет – 1.74
- Обе забьют — да – 2.11
- Тотал голов больше 3.5 голов – 1.98
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.92
Статистика
- «Интер» самая результативная команда Серии А после одиннадцати туров.
- «Фрозиноне» не побеждает в гостях в текущем чемпионате Италии.
- «Фрозиноне» никогда не набирала очки во встречах с «Интером».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Интера» с форой -2.5 мячей по коэффициенту 2.21. Коллектив Симоне Инзаги после ряда важных побед над главными конкурентами может немножко расслабиться и сыграть в своё удовольствие против «Фрозиноне». А как мы знаем, если «Интер» выходит на поле без лишнего волнения, то нас ждёт большое количество мячей.