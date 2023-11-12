«Атлетико» Мадрид – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1699801298

вчера, 18:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Вильярреал», который состоится 12 ноября 2023 года

«Атлетико» Мадрид

«Атлетико» Мадрид, сыграв одиннадцать туров в чемпионате Испании, идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Матрасники» имеют 100% результат выигрышных встреч на своём поле в данном сезоне. В одиннадцатом туре выиграли минимально «Алавес» со счётом 2:1.

В последнем туре Лиги Чемпионов разгромили на своём поле шотландский «Селтик»(6:0).

«Вильярреал»

«Вильярреал» провально смотрится в матчах испанской Примеры. «Жёлтая субмарина» набрала всего двенадцать очков, что позволяет им идти на тринадцатом месте. Такой результат не может устраивать руководство клуба, который два года назад играл в полуфинале Лиги Чемпионов. В предыдущем туре уступили на домашнем поле «Атлетику» Бильбао со счётом 2:3.

В четвёртом туре на выезде обыграли израильский «Маккаби» Хайфа(2:1), проигрывая по ходу матча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» Мадрид – 1.34

Ничья – 4.00

Победит «Вильярреал» – 9.10

Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 1.90

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.21

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.75

Статистика

«Атлетико» Мадрид последний раз проигрывал на своём поле в январе текущего года.

«Вильярреал» четыре матча подряд играет на тотал больше 2.5 мячей.

«Желтая субмарина» не проигрывает «матрасникам» в последних четырёх очных встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.90. Хозяева будущего матча находятся в хорошей форме, подтверждение этому мы видим по матчам команды на домашней арене. Гости, наоборот, только пытаются найти свою игру, и данная встреча не будет для них переломным моментом.