«Атлетико» Мадрид – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Примеры чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид – «Вильярреал», который состоится 12 ноября 2023 года
«Атлетико» Мадрид
«Атлетико» Мадрид, сыграв одиннадцать туров в чемпионате Испании, идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Матрасники» имеют 100% результат выигрышных встреч на своём поле в данном сезоне. В одиннадцатом туре выиграли минимально «Алавес» со счётом 2:1.
В последнем туре Лиги Чемпионов разгромили на своём поле шотландский «Селтик»(6:0).
«Вильярреал»
«Вильярреал» провально смотрится в матчах испанской Примеры. «Жёлтая субмарина» набрала всего двенадцать очков, что позволяет им идти на тринадцатом месте. Такой результат не может устраивать руководство клуба, который два года назад играл в полуфинале Лиги Чемпионов. В предыдущем туре уступили на домашнем поле «Атлетику» Бильбао со счётом 2:3.
В четвёртом туре на выезде обыграли израильский «Маккаби» Хайфа(2:1), проигрывая по ходу матча.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» Мадрид – 1.34
- Ничья – 4.00
- Победит «Вильярреал» – 9.10
- Победит «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 – 1.90
- Обе забьют — нет – 2.06
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.21
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.75
Статистика
- «Атлетико» Мадрид последний раз проигрывал на своём поле в январе текущего года.
- «Вильярреал» четыре матча подряд играет на тотал больше 2.5 мячей.
- «Желтая субмарина» не проигрывает «матрасникам» в последних четырёх очных встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Атлетико» Мадрид с форой -1.5 мячей по коэффициенту 1.90. Хозяева будущего матча находятся в хорошей форме, подтверждение этому мы видим по матчам команды на домашней арене. Гости, наоборот, только пытаются найти свою игру, и данная встреча не будет для них переломным моментом.