Казахстан – Сан-Марино: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Казахстан – Сан-Марино, который состоится 17 ноября 2023 года.

Казахстан

Сборная Казахстана с пятнадцатью очками за два тура до завершения квалификации идёт на третьем месте в своей группе. Казахи демонстрируют качественную игру и до последнего тура будут стремиться играть только на победу. В седьмом туре проиграли на чужом поле датчанам со счётом 1:3.

В предыдущем матче обыграли на выезде сборную Финляндии(2:1), проигрывая по ходу встречи.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино занимает последнее место в текущей группе, не набрав ни одного очка в свой зачёт. Команда пропускает в среднем более трёх мячей за матч. В рамках последнего тура, сыгранного на выезде, сборная Сан-Марино уступила ирландцам со счётом 0:3.

В восьмом туре проиграли дома датчанам(1:2), отличившись первым забитым мячом в текущем отборе.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Казахстана – 1.06

Ничья – 13.50

Победит сборная Сан-Марино – 39.00

Победит сборная Казахстана с форой -3.5 – 2.46

Обе забьют — нет – 1.18

Обе забьют — да – 4.50

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.01

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.83

Статистика

Сборная Казахстана не забила только в одной встречи данной квалификации.

Сборная Сан-Марино пропустила в восьми играх группы 26 мячей.

В очных встречах уверенное преимущество на стороне сборной Казахстана.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Казахстана с форой -3.5 мячей по коэффициенту 2.46. Казахи не должны встретить никакого сопротивления со стороны гостей, которые последний раз брали очки еще в отборе на Евро-2016. Поэтому мы верим в победу хозяев с большим преимуществом.