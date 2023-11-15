Казахстан – Сан-Марино: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Казахстан – Сан-Марино, который состоится 17 ноября 2023 года.
Казахстан
Сборная Казахстана с пятнадцатью очками за два тура до завершения квалификации идёт на третьем месте в своей группе. Казахи демонстрируют качественную игру и до последнего тура будут стремиться играть только на победу. В седьмом туре проиграли на чужом поле датчанам со счётом 1:3.
В предыдущем матче обыграли на выезде сборную Финляндии(2:1), проигрывая по ходу встречи.
Сан-Марино
Сборная Сан-Марино занимает последнее место в текущей группе, не набрав ни одного очка в свой зачёт. Команда пропускает в среднем более трёх мячей за матч. В рамках последнего тура, сыгранного на выезде, сборная Сан-Марино уступила ирландцам со счётом 0:3.
В восьмом туре проиграли дома датчанам(1:2), отличившись первым забитым мячом в текущем отборе.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Казахстана – 1.06
- Ничья – 13.50
- Победит сборная Сан-Марино – 39.00
- Победит сборная Казахстана с форой -3.5 – 2.46
- Обе забьют — нет – 1.18
- Обе забьют — да – 4.50
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.01
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.83
Статистика
- Сборная Казахстана не забила только в одной встречи данной квалификации.
- Сборная Сан-Марино пропустила в восьми играх группы 26 мячей.
- В очных встречах уверенное преимущество на стороне сборной Казахстана.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Казахстана с форой -3.5 мячей по коэффициенту 2.46. Казахи не должны встретить никакого сопротивления со стороны гостей, которые последний раз брали очки еще в отборе на Евро-2016. Поэтому мы верим в победу хозяев с большим преимуществом.