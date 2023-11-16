Финляндия – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Финляндия – Северная Ирландия, который состоится 17 ноября 2023 года.

Финляндия

Сборная Финляндии с двенадцатью очками идёт на четвёртом месте в группе H. Команда до пятого тура была одним из главных фаворитов на проход в финальную часть Чемпионата Европы, но три поражения подряд лишили их такой возможности. В предыдущем матче на выезде уступили словенцам со счётом 0:3.

В восьмом туре на домашнем поле неожиданно уступили сборной Казахстана(1:2).

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии пятая команда текущей группы после восьми сыгранных матчей. Ирландцы провалили отбор, набрав на данный момент всего шесть очков, обыграв лишь дважды аутсайдера сборную Сан-Марино с общей разницей мячей 5:0.

В последнем сыгранном матче уступили на своём поле сборной Словении со счётом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Финляндии – 1.98

Ничья – 3.45

Победит сборная Северной Ирландии – 4.30

Победит сборная Финляндии с форой -1.5 – 3.85

Обе забьют — нет – 1.72

Обе забьют — да – 2.14

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.37

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.62

Статистика

Фины на домашнем поле проиграли два матча подряд в текущей группе.

Ирланды последний раз выигрывали в гостях в первом туре.

В истории противостояния между командами паритет.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.37. Команды за два тура до завершения квалификации лишились даже теоретических шансов на выход из группы. Поэтому мы с большим удовольствием можем насладиться игрой для болельщиков, а не на результат.