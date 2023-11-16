«Ювентус» просматривает Сперцяна, Соболев отпугнул скандалами. Трансферные цели из РПЛ

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вчера, 22:54

Скауты следят за яркими футболистами.

Эдуард Сперцян («Краснодар»/Армения)

Молодой полузащитник сыграет против Хорватии в отборе Евро-2024. На стадионе будет человек из «Ювентуса», чтобы оценить действия Эдуарда. Скауты давно наблюдают за одним из лидеров «Краснодара». Если прошлым летом за ним приходили из Нидерландов, то сейчас Сперцян заинтересовал людей из Серии А. У Эдуарда формат для такого чемпионата. Играет между линиями, не всегда ставит на невероятную интенсивность, но с места играет круто. Стандарты, умные передачи и голевое чутье делает уроженца Краснодара, который выбрал сборную предков – Армению, отличной целью. Галицкий и Сперцян правильно взяли паузу. Без Эдуарда у Ивича мог не получиться рывок в таблице, Батчи и Кади ниже классом, чем молодой армянин. А с успехом «Краснодара» выросли акции Сперцяна. Эдуард может заиграть в «Ювентусе», куда в свое время не попал Головин.

Александра Соболев («Спартак»/Россия)

Сочетает физическую мощь и умение сыграть в оттяжке. Абаскаль забрасывал Соболева на фланг, вне чужой штрафной площади Александр демонстрировал понимание футбола. Вот только скауты смотрят не только на физические и технические характеристики. Всех интересуют личные качества. Многие в прошлом отказывались от Аршавина из-за его поведения за пределами поля. Боялись Денисова из «Зенита», скауты знали о характере. Никто не звал Широкова. Хавбек поздно раскрылся, но мог попасть в серьезный европейский клуб, будь адекватнее. Соболев как наследник Дзюбы. Форвард может получить серию отказов от серьезных европейских клубов из-за поведения. Карточки, провокации, симуляции, конфликт с Абаскалем формируют репутацию. Плохо, что в окружении Александра нет людей, которые объяснят ему, что он не Ибрагимович.

Матео Кассьерра («Зенит»/Колумбия)

Бразильцев клуб из Санкт-Перебурга привязал зарплатами и комиссионными агентам, которые в каждом интервью говорят о вечной любви к «Зениту». А вот Кассьерра может мечтать о топ-5. Были предложения из Европы, о которых говорил сам колумбиец. Матео выбрал «Зенит» из-за денег. И год назад пожалел, ведь игра не клеилась. Теперь форвард забил 12 мячей за первый круг в РПЛ . Кассьерра может заинтересовать сильную команду. Если оценивать критически, то по опыту, подходу и классу Матео не намного ниже уровнем, чем Джексон из «Челси». Только другой долговязый форвард играл за «Вильярреал», чьи люди убедили скаутов Боэли. Колумбиец вряд ли попадет в клуб уровня «Челси», но может вернуться на запад. Нападающего рекламируют голы, у Кассьерры их много. Если Кордобе из «Краснодара» 30 лет, что отпугнет западных покупателей, то Матео успевает в последний вагон поезда.

Наир Тикнизян («Локомотив»/Армения)

У армян решающие матчи в отборе. Если команда Петракова со Сперцяном и Тикнизяном сотворит сенсацию в борьбе с хорватами и валлийцами – теоретические шансы остаются, то лидеров сборной Армении обязательно пригласят в серьезные клубы. Вот только у Тикнизяна, очаровавшего скаутов на стартовом этапе сезона, проблемы как у Соболева. У Наира много лишней агрессии на поле, немало желтых карточек и поведение за пределами поля вряд ли ангельское. Тикнизян слишком часто показывает нрав. Бывший игрок ЦСКА закрепился слева в «Локомотиве», но в обороне у него хватало ошибок, а в атаке не всегда играет так удачно. Также зарубежные клубы оценили интервью Тикнизяна, в котором высокомерно отозвался о приглашениях из Бундеслиги.

Бенхамин Гарре («Крылья Советов»/Аргентина)

Желаем Гарре найти грамотного агента. Ведь если его интересы представляет человек, завязанный на российский рынок, то Бенхамину не светит яркая карьера в элитной лиге. А парень талантливый. У Гарре есть итальянский паспорт, важный фактор на переговорах с клубами из Серии А. По формату игры 23-летний атакующий полузащитник полностью подходит для трансфера в Италию. Он меняет позиции, выступает за самую результативную команду сезона в РПЛ . «Крылья Советов» часто создают моменты, и причина не только в хороших подключениях Рассказова в атаку, и не только в ударных действиях умного юниора Салтыкова. Гарре это лидер «Крыльев Советов», желаем ему найти солидный клуб в топ-5. А в Москву и Санкт-Петербург ехать не стоит, Бенхамин заслуживает попробовать себя в матчах с финалистами еврокубков последних лет.

Фёдор Чалов ( ЦСКА /Россия)

Нападающий ЦСКА ездил в зарубежный клуб. Успел поиграть за «Базель» до того, как швейцарцы начали тонуть в таблице – легендарный клуб на последнем двенадцатом месте в таблице чемпионата. Вот сейчас им бы пригодились голы Чалова. Без умных действий форварда ниже в таблице стал бы также ЦСКА . Фёдора можно назвать лучшим полевым футболистом РПЛ из россиян, поскольку многие герои сезона это иностранцы, а Сафонов голкипер. Чалов по очевидным причинам не настолько зрелый игрок, как Головин, но Федор перешел из центра атаки на позицию инсайда. И это скауты тоже заметили. Российского нападающего вербовали в АПЛ много лет назад, но остался и через кризис пришел к прогрессу. Главное не повторять ошибку Захаряна. Надо идти в зарубежный клуб, где Чалов нужен в основе, а не как игрок ротации.