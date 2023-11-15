Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Пари НН» сообщили об интересе к Севикяну со стороны европейских клубов

вчера, 19:33

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику Эдгару Севикяну со стороны клубов из Европы.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Нант» рассматривает возможность подписания хавбека.

Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару. У нас есть много предложений. Речь в том числе и про европейские клубы. Мы развиваем наших игроков и развиваемся сами. Если придём к взаимному пониманию, что кому-то из наших игроков будет хорошо в другом клубе, то от этого мы тоже получим определенный импульс развития.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНекоторые футболисты покинут «Ахмат» в зимнее трансферное окно
Вчера, 11:48
СлухиКевин Ленини может покинуть «Краснодар»
Вчера, 10:39
Представители Артура из «Палмейраса» отреагировали на слухи о «Зените»
Вчера, 09:33
В «Пари НН» прокомментировали слухи об интересе к Севикяну со стороны ЦСКА
14 ноября
Агент Виллиана: «Я ничего не могу сказать о его уходе из ЦСКА»
14 ноября
Зимой ЦСКА попытается подписать полузащитника «Зенита»
14 ноября
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:18
Этот клоун внезапно ушел с должности главы минздрава и занял пост гендиректора ФК «Пари НН». Из медицины в спорт. Не каждый человек — футбольный болельщик, но каждый человек потенциально больной.... Теперь армянами пытается приторговывать...
Naherger
Naherger
вчера в 19:49
Да харош,какая Европа. да,интересный,но не более.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:47
"мы тоже получим определенный импульс развития" - это так наверное Давид называет денежный эквивалент...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:47
Интерес , это только заметка в журнале спортивного директора из сотен таких.
Интерес
Интерес
вчера в 19:46
Рыночник Давид Мелик-Гусейнов торгует Севикяном.Как всё знакомо и привычно!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 