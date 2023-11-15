В «Пари НН» сообщили об интересе к Севикяну со стороны европейских клубов

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику со стороны клубов из Европы.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Нант» рассматривает возможность подписания хавбека.

Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару. У нас есть много предложений. Речь в том числе и про европейские клубы. Мы развиваем наших игроков и развиваемся сами. Если придём к взаимному пониманию, что кому-то из наших игроков будет хорошо в другом клубе, то от этого мы тоже получим определенный импульс развития.