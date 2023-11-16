Италия – Северная Македония: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Италия – Северная Македония, который состоится 17 ноября 2023 года.

Италия

Сборная Италии на текущий момент занимает третье место в своей группе, набрав десять очков за два тура до завершения квалификации. Итальянцы второй отбор подряд смотрятся неуверенно и снова рискуют не пройти в финальную часть. В предыдущем матче дома в сухую обыграли аутсайдера группы, сборную Мальты, со счетом 4:0.

В восьмом туре в гостях проиграли англичанам со счетом 1:3.

Северная Македония

Македонцы потеряли все шансы квалифицироваться на Чемпионат Европы. Команда набрала семь очков после шести сыгранных туров, имея при этом отрицательную разницу забитых и пропущенных. В шестом туре проиграли на выезде украинской сборной со счетом 0:2.

В последнем товарищеском матче выиграли у сборной Армении(3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Италии – 1.18

Ничья – 7.50

Победит сборная Северной Македонии – 23.00

Победит сборная Италии с форой -2.5 – 2.36

Обе забьют — нет – 1.48

Обе забьют — да – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.41

Статистика

Сборная Италии забивает во всех домашних матчах в этом году.

Сборная Северной Македонии в этом году в гостях играет исключительно на ставку: хотя бы одна команда не забьёт.

В очных противостояниях между командами равенство.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.66. Македонцы неудобный соперник для действующих чемпионов Европы, что мы можем видеть по встречам между командами. Также на хозяев сильно давит возможное непопадание на Евро-2024, что приведет к ошибкам, которыми гости могут воспользоваться.