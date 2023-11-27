«Барселона» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Барселона» – «Порту», который состоится 28 ноября 2023 года

«Барселона»

«Барселона» лидирует в данной группе после четырёх сыгранных туров. «Сине-гранатовые» хорошо начали текущий сезон, но в последних играх мы видим определённый спад в их игре. В предыдущем матче в группе Лиги Чемпионов проиграли донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1.

В последнем туре чемпионата Испании сыграли вничью с «Райо Вальекано»(1:1).

«Порту»

«Порту» с девятью очками идёт на втором месте в группе, уступая «Барселоне» только по дополнительным показателям. В последних матчах команда регулярно набирает очки, что мы можем наблюдать поих результатам. В одиннадцатом туре чемпионата Португалии обыграли «Викторию» Гимарайнш(2:1).

В 1/16 розыгрыша Кубка Португалии на своём поле выиграли у «Монталегре» со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 1.53

Ничья – 4.50

Победит «Порту» – 6.60

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.39

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.86

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

«Барселона» в каждом домашнем матче сезона уходит с поля с забитыми мячами.

«Порту» уступило только в одной выездной встречи текущего сезона.

Последний матч команд завершился минимальной победой «Барселоны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. В данной встрече мы увидим противостояние лидеров группы. Главной целью для команд будет не позволить конкуренту уйти в отрыв. Поэтому нас ждёт серьёзное сопротивление со стороны гостей до последних минут встречи, что приведёт к забитым мячам с обеих сторон.