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«Барселона» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 17:46
«Барселона» – «Порту»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Барселона» – «Порту», который состоится 28 ноября 2023 года

«Барселона»

«Барселона» лидирует в данной группе после четырёх сыгранных туров. «Сине-гранатовые» хорошо начали текущий сезон, но в последних играх мы видим определённый спад в их игре. В предыдущем матче в группе Лиги Чемпионов проиграли донецкому «Шахтёру» со счётом 0:1.

В последнем туре чемпионата Испании сыграли вничью с «Райо Вальекано»(1:1).

«Порту»

«Порту» с девятью очками идёт на втором месте в группе, уступая «Барселоне» только по дополнительным показателям. В последних матчах команда регулярно набирает очки, что мы можем наблюдать поих результатам. В одиннадцатом туре чемпионата Португалии обыграли «Викторию» Гимарайнш(2:1).

В 1/16 розыгрыша Кубка Португалии на своём поле выиграли у «Монталегре» со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Барселона» – 1.53
  • Ничья – 4.50
  • Победит «Порту» – 6.60
  • Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.39
  • Обе забьют — нет – 1.95
  • Обе забьют — да – 1.86
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.75
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.20

Статистика

  • «Барселона» в каждом домашнем матче сезона уходит с поля с забитыми мячами.
  • «Порту» уступило только в одной выездной встречи текущего сезона.
  • Последний матч команд завершился минимальной победой «Барселоны».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.86. В данной встрече мы увидим противостояние лидеров группы. Главной целью для команд будет не позволить конкуренту уйти в отрыв. Поэтому нас ждёт серьёзное сопротивление со стороны гостей до последних минут встречи, что приведёт к забитым мячам с обеих сторон.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:53
Букмекеры почему то уверены в обилии точных ударов в этой встрече. Я в этом сомневаюсь, учитывая то, как играли обе команды в текущем групповом этапе ЛЧ. Естественно, Барселона в домашнем матче фаворит, Хави не допустит вторую осечку подряд. При всём уважении к Порту, вряд ли коллектив Консейсау возьмёт верх над сегодняшними каталонцами на чужой территории. Первая часть моей ставки - 1Х. А вторая - общий ТМ 3,5. Который заходил в двух матчах из четырёх с участием гостей на турнире и в трёх - с участием хозяев. После четвёртого тура группового этапа ЛЧ каталонцы провели два поединка в Ла Лиге, в обоих играли на ТМ 3,5: победа над Алавесом (2-1) и ничья с Райо Вальекано (1-1). Порту тоже сыграл в национальных турнирах дважды. Кубковую разгромную победу над соперником из низшего дивизиона убираем за скобки, в чемпионате была виктория над Виторией Гимарайнш (2-1), тоже через ТМ. На кону - выход в плей-офф главного клубного европейского футбола. Не будут без оглядки испанцы и португальцы лезть в атаку в этом важном для обоих сторон очном поединке.
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сегодня в 18:39
Победу в матче между “Барселоной” и “Порту” может одержать любая из команд. Однако, учитывая силу и статус этих команд, можно сказать, что победа в этом матче будет очень важна для обеих сторон. Матч будет интересен поклонникам футбола и спортивным обозревателям по всему миру.
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