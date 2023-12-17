«Фрайбург» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Фрайбург» – «Кёльн», который состоится 17 декабря 2023 года

«Фрайбург»

Восьмое место занимают на данный момент «бразильцы из Брайсгау» в турнирной таблице чемпионата Германии. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «Фрайбурга». С минимальным счётом «Фрайбург» выиграл у «Майнца» в гостях. С таким же счётом в прошлом туре Бундеслиги «бразильцы из Брайсгау» одержали победу над «волками» из Вольфсбурга.

Со счётом 0:2 «Фрайбург» проиграл в гостях «Вест Хэму» в 6-ом туре группового этапа Лиги Европы/

«Кёльн»

«Козлы» в турнирной таблице Бундеслиги находятся на пятнадцатой строчке. Рассмотрим несколько матчей «красно-белых» за последнее время. Со счётом 1:0 в гостях «баварцы» одержали победу над «Кёльном» в рамках матча 12-го тура чемпионата Германии. Через неделю «козлы» на выезде обыграли команду «Дармштадт 98» в игре следующего тура Бундеслиги. Победный гол в матче забил нападающий Дэви Зельке.

10 декабря нулевую ничью раскатали «красно-белые» с «Майнцем».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 1.89

Ничья – 3.70

Победит «Кёльн» – 4.10

Победит «Фрайбург» с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 – 1.89

Тотал голов меньше 2.5 – 1.95

Статистика

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «бразильцы из Брайсгау» в пяти последних матчах

За аналогичный период «козлы» обыграли своих соперников в двух футбольных поединках.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.89 на победу «Фрайбурга». По-спортивному злые после поражения от «Вест Хэма» в предстоящем матче «бразильцы из Брайсгау» возьмут верх над «Кёльном».