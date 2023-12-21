«Килмарнок» – «Сент-Джонстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Килмарнок» – «Сент-Джонстон», который состоится 23 декабря 2023 года

«Килмарнок»

«Килли» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают на сегодняшний день пятое место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «сине-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече со «святыми». С минимальным счётом «Килмарнок» в гостях взял верх над «Абердином» в рамках матча 16-го тура Премьер-лиги. В игре следующего тура с разницей в один мяч «Килли» выиграл у «Селтика» (2:1).

На прошлых выходных нулевую ничью раскатали «сине-белые» с «Ливингстоном».

«Сент-Джонстон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на девятой строчке. Ознакомимся с результатами нескольких матчей с участием «Сент-Джонтона» за последнее время. Со счётом 1:1 вничью «святые» сыграли с «Мотеруэллом» в рамках матча 17-го тура чемпионата Шотландии. С минимальным счётом «Сент-Джонстон» дома взял верх над «Хибернианом» в игре следующего тура.

20 декабря со счётом 2:0 «Рейнджерс» одержал победу над «Сент-Джонстоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Килмарнок» – 1.66

Ничья – 3.65

Победит «Сент-Джонстон» – 5.40

Победит «Килмарнок» с форой -1.5 – 2.75

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 2.5 – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 – 1.64

Статистика

В четырёх крайних очных матчах «Сент-Джонстон» не уступает «Килмарноку»

Одно поражение потерпел «Килли» в пяти последних матчах

«Святые» проиграли своим соперникам в двух футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Килмарнока» с коэффициентом 1.66. На своём поле «Килли» обычно выигрывает у «святых». Будущая встреча не станет исключением.