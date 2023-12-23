Роналду обошёл Холанда по голам в 2023 году

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился голом в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Иттифак» (3:1).
Португалец забил 51-й мяч в 2023 году. Таким образом, он обошёл Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» по голам за календарный год (у норвежца 50). Лидируют Харри Кейн из «Баварии» и Килиан Мбаппе из ПСЖ (у них по 52 гола).
Вообще, не понятно зачем считать голы за календарный год. До рекорда Месси далеко. ЗБ дается за сезон. Бедуина вообще не должно быть среди лидеров европейских лиг. В верблюд-лиге голы забивать как во дворе.
Вообще, не понятно зачем считать голы за календарный год. До рекорда Месси далеко. ЗБ дается за сезон. Бедуина вообще не должно быть среди лидеров европейских лиг. В верблюд-лиге голы забивать как во дворе.