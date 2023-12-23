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Роналду обошёл Холанда по голам в 2023 году

сегодня, 08:56

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился голом в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии с клубом «Аль-Иттифак» (3:1).

Португалец забил 51-й мяч в 2023 году. Таким образом, он обошёл Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити» по голам за календарный год (у норвежца 50). Лидируют Харри Кейн из «Баварии» и Килиан Мбаппе из ПСЖ (у них по 52 гола).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 14:03
Может для кого то и ноунейм, но первый гол забил достаточно известный игрок Алекс Теллес.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:06
Если бы персофаны были бы адекватнее, то отмечали бы эти новости нормально. 50 голов в 38 лет, это круто, но и лига соответствующе. Тот же Пеле или Ромарио считали свои голы в дворовых лигах. Холанд и Мбаппе уже довольно повзрослели и пока даже близко не Роналду в молодости. Один тупо габаритами берет, другой скоростью. Как Оуен говорил "потерял скорость - потерял всё", этим двум будет крайне сложно остальными навыками.
Понимаю фанатство, но тут за гранью. Смотрел игру т.к. в тюбе транслировали и там комменты. Решающий первый гол получился в девятку от ноунейма, потом привоз, потом Мане заработал пенку и отдал Рону - и понесло "Пушка! Роналду лучший!' и т.п. а там пушка и лучшие совсем другие в матче. Вдобавок ещё Месси вспоминают зачем-то. Пора бы успокоиться, соперничества давно нет, условия не равны, особенно, с топ5 лигами.
Imrebellion
Imrebellion ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:41
Омг, как же ты жёстко путаешь вещи) прикинь, Месси как раз не замыкатель - поэтому все по-настоящему знающие люди восхищаются им. Как раз Месси больше чем КДБ по созиданию, больше плеймейкер, лучший ассистмен (а ассисты выдавать по 20 сложнее чем голы забивать по 30), в год с 91 голами Лео по теплокарте вообще не заходил в штрафной, все поле красное, в год с 24+27 он играл реджисту позади Бускетса и рядом с Пике пасы раздавал. Глянь хотя бы ЧМ - все атаки и комбинации через него. Это просто называется (уже лет 15 как) "Месси играет на команду, а на Роналду играет вся команда".
Попытки искажать реальность очень смешные. Если хочешь, можно миллиард цитат даже от легенд Мадрида приводить (Зидан, Роналдо, Раул, Касильяс, Марсело, Озил и т.д.), не говоря о просто нейтральных экспертах.
Capral
Capral ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:34, ред.
При всей моей антипатии к Месси как к человеку, надо признать, что он не замыкатель. А если вспомнить его молодые годы, то в дриблинге, ему вообще равных нет!!! Он и организовывал атаку, разгонял её, и сам же завершал!!! Рон и Холанд- чисто позиционные игроки, но, если у Рона есть футбольный интеллект на самом высочайшем уровне, то у Холанда, он от рождения не заложен.
Capral
Capral
сегодня в 12:27
Сенатов, если не нравятся комментарии- лучше их не читать. Но для того, чтобы, комментарии понимать и правильно квалифицировать, для начала, надо разбираться в футболе, любить его, и, хотя бы, иногда смотреть...
Маг_тм
Маг_тм ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:54
Месси не был замыкателем? 90 % игра Барсы была поставлена вокруг Месси, также как и в Реале, вокруг Роналду. Любой клуб строит игру через своего лучшего игрока, и это нормально . Поэтому жалобы что Рон был замыкателем, а Месси нет, вообще не уместны, иначе Месси был бы знаменит как КДБ (лучший ассистент) или как Адама траоре (хороший дриблер). Сам факт того, что Месси столько забил, говорит о том, что он тоже был замыкателем. Он любил с левого фланга в центр заходить, и замыкать, а Рон тоже самое с права
3gyw9qhdqc6z
3gyw9qhdqc6z
сегодня в 11:52
Норвежский верзила своё ещё наверстает
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:45, ред.
Ну вот, видишь разницу. В Боруссии много забивал, нет трофеев, в МС тоже много забивает, есть трофеи. А всё почему? Потому что трофеи это тренер, вратарь, защита, полузащита. Поэтому когда будешь в следующий раз говорить про Кейна или Мбаппе, что они не выиграли чего то там, вспомни что когда команда не помогает, трофеев скорее всего не будет. Когда нападающий забивает много голов и нет трофеев, значит он делает свою работу как надо, а остальные вату катают.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:40
Я про игру Кейна в АПЛ
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:25, ред.
Почитал комментарии, в том числе и лучшие. В них нет самого главного, а именно сравнения уровня лиг. Сравнили бы, и тогда все сомнения в том, кто сильнее среди указанных футболистов, отпали. Поменяйте их местами, и я посмотрю, сколько португалец забьёт в АПЛ, а Холанд в СА.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:21
Аль-Наср - Аль-Хиляль 0:3. Помог так помог в трудном матче.
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 11:20
быть в топ-30 и быть претендентом на получение ЗМ это разные вещи. Без трофеев его потолок это 10-е место, с трофеями - 2-е место. Без трофеев статистика второстепенная вещь.
амурец
амурец
сегодня в 11:18
Конечно Холланд как и Кейн в отличии от Роналду не лидеры, но все же сравнивать их по забитым голам не справедливо, так как Кейн и особенно Холанд играют в более сильных лигах, так что сравнение не правильное, а то еще доберемся до того, что будем подсчитывать голы Месси в любительском чемпионате
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 11:18
Кейн тащер? ахаха. Смешно. Давай возьмем ЛЧ 2019, когда шпоры до финала дошли. У Кейна 1 гол в плей-офф ЛЧ в 1/8. В 1/4 против Сити Сон Хын Мин затащил, в 1/2 против Аякса Моура затащил. А где был Кейн? Он сидел с травмой. То есть без него Тоттенхэм добился большего результата в ЛЧ, чем с ним.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:14
Холланд не был претендентом на ЗМ когда играл за Боруссию? Тебе опять всё объяснять надо? В 2022 Холланд был номинирован на золотой мяч, за какой сезон? За достижения в каком клубе? Если ты еще не понял, Холланд до мая 2022 играл за Боруссию, в августе он был номинирован на ЗМ, за достижения в БД, но уже числился в МС.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:13, ред.
Роналду гораздо сильнее Холанда по многим характеристикам и в первую очередь по умению влиять на игру команды в трудных матчах
Роналду 39 лет без месяца и если мы возьмём гол+пас то Кейн и Мбаппе пролетают сразу
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:08
Вот ты и попался. Кейна критикуют? Ну ка давай спросим у всех фанатов АПЛ это Кейн виноват что он с Тоттенхэмом трофеи не выиграл? Кейн не выкладывался в матчах? Кейн не забивал топ клубам? Спроси и тебе 99% скажут что Кейн всё делал как надо, но команда не помогла.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:57
Как они плотно идут.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 10:30
    Elliada
    Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 10:30
    Было когда-то. Сейчас только бесполезная статистика. В Лиге Наций Португалию на затащил, на ЧМ наоборот вредил. Забил много в отборочных играх на Евро, где без него Люксембург рвали 9:0. Сейчас он балласт. Что с ним, что без него результаты одни и те же.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:29
    Ты меня с кем-то путаешь.
    Elliada
    Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 10:27
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 10:25
      У Рона куча трофеев и лучшая статистика. Ты о чём?
      Шишанутый
      Шишанутый
      сегодня в 10:24
      Рон великий бомбардир!! И у него еще есть 2 матча до конца года чтобы обойти Кейна с Мбаппе, они все свои матчи уже отыграли. Круто если он станет лучшим бомбаридром года в 38 лет!! Удачи Рону!
      Elliada
      Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 10:23
      "Я вот сколько людей знаю, все они смотрят на голы у нападающих, а не на сколько трофеев выиграл." Что за ерунда? Кому какое дело, что Пеле забил 1283 голов, когда его ценят за 3 ЧМ. Почему критикуют Кейна, который много забивает, но трофеев нет? Почему все накинулись на Мбаппе из-за отсутствия побед в ЛЧ, если он много забивает? Почему Холанн не был претендентом на ЗМ, когда играл за Боруссию? Трофеи главнее статистики. Хватит под Роналду оправдания подгонять. Всё банально просто. Роналду уже не решает исход в важных матчах, поэтому нет трофеев, а просто набивает статистику на слабых командах.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 10:22
      И в довесок тебе...Там играют такие игроки, которых нет в чемпионате России и никогда не было. Причем есть команды, где не один звёздный игрок в команде, а целая россыпь игроков.
      Два обладателя Золотых мячей. Если Модрич переедет, то будет три. Несколько претендентов на ЗМ в разные годы.
      Если это верблюжья лига, то в чемпионат России ты как называешь?
      Romeo 777
      Romeo 777
      сегодня в 10:21
      Неплохо, для 39 летнего футбольного старичка.
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 10:19, ред.
      ты почему-то забываешь важный момент про возраст Криштиано. Человеку 39 лет считай. 90% игроков в его возрасте уже с пузом и несколько лет как завершившие свои карьеры.
      Называя чемпионат СА бедуин лигой, верблюжьей лигой, ты просто пытаешься оскорбить и самоутвердиться. Иначе зачем повторять эти слова каждый раз. Один раз сказал, все запомнили, если тебе не 15 лет конечно. Хотя откуда у Сити болельщики старше 15 лет? ) Тогда всё сходится.
      Karkaz
      Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 09:48, ред.
      Хорош уже про трофеи повторять. Футбол это командный вид спорта, как вся команда сыграет, столько и трофеев будет. Во вторых Роналду эгоист, у него индивидуальные награды стоят выше командных. Ему важно много забивать, что остаться в истории лучшим бомбардиром. Я вот сколько людей знаю, все они смотрят на голы у нападающих, а не на сколько трофеев выиграл. Все мы смотрим сколько трофее у клуба, сколько ЛЧ, сколько чемпионств.
      r68whf8fn344
      r68whf8fn344
      сегодня в 09:39, ред.
      роналду забивает только пенальти,а где он был в игре с Хилялем?-В одном месте!!!
      Гость
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