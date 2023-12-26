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«Саутгемптон» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:02
«Саутгемптон» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Плимут», который состоится 29 декабря 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа входят в тройку самых сильных команд. В трёх крайних матчах «Саутгемптон» обыграл своих оппонентов. На своём поле уверенную победу одержали «красно-белые» над «Блэкберном» в домашнем матче 22-го тура чемпионата (4:0). На выезде с минимальным счётом «святые» взяли верх над командой КПР в рамках матча следующего тура Чемпион Лиги.

26 декабря со счётом 5:0 «Саутгемптон» разгромил команду «Суонси» в игре 24-го тура.

«Плимут»

«Пилигримы» в турнирной таблице Чемпион-лиги занимают шестнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Плимута». С разницей в один мяч на своём поле «Зелёная армия» одержала победу над «Ротерхэмом» в рамках матча 22-го тура чемпионата (3:2). В следующем туре Чемпионшипа ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бирмингемом» (3:3).

Со счётом 2:2 вничью сыграли «зелёные» с «Кардиффом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Саутгемптон» – 1.38
  • Ничья – 5.00
  • Победит «Плимут» – 6.80
  • Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 1.96
  • Обе забьют — нет – 2.09
  • Обе забьют — да – 1.63
  • Тотал голов больше 3.5 – 2.10
  • Тотал голов меньше 3.5 – 1.70

Статистика

  • Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Из пяти последних матчей три закончились победами «святых»
  • Только одну победу одержали «пилигримы» за аналогичный период.

Прогноз

С коэффициентом 1.96 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает ставку сделать на победу «Саутгемптона» с форой -1.5 гола за игру. На своём поле «святые» одержат уверенную победу над «Зелёной армией». «Пилигримы» не смогут увезти три очка из Саутгемптона в будущей встрече.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:45
Хозяева явный фаворит в данной встрече - ставлю на их уверенную победу - Ф1 (-1,5).
Гость
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