«Саутгемптон» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1703620943

вчера, 23:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Плимут», который состоится 29 декабря 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа входят в тройку самых сильных команд. В трёх крайних матчах «Саутгемптон» обыграл своих оппонентов. На своём поле уверенную победу одержали «красно-белые» над «Блэкберном» в домашнем матче 22-го тура чемпионата (4:0). На выезде с минимальным счётом «святые» взяли верх над командой КПР в рамках матча следующего тура Чемпион Лиги.

26 декабря со счётом 5:0 «Саутгемптон» разгромил команду «Суонси» в игре 24-го тура.

«Плимут»

«Пилигримы» в турнирной таблице Чемпион-лиги занимают шестнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Плимута». С разницей в один мяч на своём поле «Зелёная армия» одержала победу над «Ротерхэмом» в рамках матча 22-го тура чемпионата (3:2). В следующем туре Чемпионшипа ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бирмингемом» (3:3).

Со счётом 2:2 вничью сыграли «зелёные» с «Кардиффом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 1.38

Ничья – 5.00

Победит «Плимут» – 6.80

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 1.96

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.63

Тотал голов больше 3.5 – 2.10

Тотал голов меньше 3.5 – 1.70

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей три закончились победами «святых»

Только одну победу одержали «пилигримы» за аналогичный период.

Прогноз

С коэффициентом 1.96 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает ставку сделать на победу «Саутгемптона» с форой -1.5 гола за игру. На своём поле «святые» одержат уверенную победу над «Зелёной армией». «Пилигримы» не смогут увезти три очка из Саутгемптона в будущей встрече.