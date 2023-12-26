«Саутгемптон» – «Плимут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Плимут», который состоится 29 декабря 2023 года
«Саутгемптон»
«Святые» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа входят в тройку самых сильных команд. В трёх крайних матчах «Саутгемптон» обыграл своих оппонентов. На своём поле уверенную победу одержали «красно-белые» над «Блэкберном» в домашнем матче 22-го тура чемпионата (4:0). На выезде с минимальным счётом «святые» взяли верх над командой КПР в рамках матча следующего тура Чемпион Лиги.
26 декабря со счётом 5:0 «Саутгемптон» разгромил команду «Суонси» в игре 24-го тура.
«Плимут»
«Пилигримы» в турнирной таблице Чемпион-лиги занимают шестнадцатую строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Плимута». С разницей в один мяч на своём поле «Зелёная армия» одержала победу над «Ротерхэмом» в рамках матча 22-го тура чемпионата (3:2). В следующем туре Чемпионшипа ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Бирмингемом» (3:3).
Со счётом 2:2 вничью сыграли «зелёные» с «Кардиффом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Саутгемптон» – 1.38
- Ничья – 5.00
- Победит «Плимут» – 6.80
- Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 1.96
- Обе забьют — нет – 2.09
- Обе забьют — да – 1.63
- Тотал голов больше 3.5 – 2.10
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.70
Статистика
- Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из пяти последних матчей три закончились победами «святых»
- Только одну победу одержали «пилигримы» за аналогичный период.
Прогноз
С коэффициентом 1.96 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает ставку сделать на победу «Саутгемптона» с форой -1.5 гола за игру. На своём поле «святые» одержат уверенную победу над «Зелёной армией». «Пилигримы» не смогут увезти три очка из Саутгемптона в будущей встрече.