«Хартс» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хартс» – «Росс Каунти», который состоится 30 декабря 2023 года

«Хартс»

«Тёмно-бордовые» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают на сегодняшний день третью строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Харт оф Мидлотиан». В трёх крайних матчах «тёмно-бордовые» обыграли своих оппонентов. В сухую, забив пару мячей, «тёмно-бордовые» обыграли в гостях «Селтик». В позапрошлом туре с таким же счётом 2:0 «Хартс» дома выиграл у «Сент-Миррена».

С минимальным счётом «тёмно-бордовые» в гостях одержали победу над «Хибернианом».

«Росс Каунти»

«Олени» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды «Росс Каунти» за последнее время. На своём поле в сухую, поразив трижды ворота оппонента, «олени» взяли верх над «Мотеруэллом». Со счётом 2:0 «Сент-Миррен» обыграл дома «оленей» в позапрошлом туре чемпионата Шотландии.

16 декабря с минимальным счётом «Росс Каунти» проиграл на своём поле клубу «Данди».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хартс» – 1.72

Ничья – 3.75

Победит «Росс Каунти» – 4.90

Победит «Хартс» с форой -1.5 – 2.89

Обе забьют — нет – 1.80

Обе забьют — да – 2.02

Тотал голов больше 2.5 – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Три победы одержали «тёмно-бордовые» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «олени» выиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.72 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Хартса». Свои три очка хозяева встречи возьмут в предстоящем футбольном поединке. В четырёх крайних очных матчах команд «Хартс» выиграл у «оленей».