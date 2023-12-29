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«Хартс» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:15
«Хартс» – «Росс Каунти»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 21-го тура Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Хартс» – «Росс Каунти», который состоится 30 декабря 2023 года

«Хартс»

«Тёмно-бордовые» в турнирной таблице чемпионата Шотландии занимают на сегодняшний день третью строчку. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды «Харт оф Мидлотиан». В трёх крайних матчах «тёмно-бордовые» обыграли своих оппонентов. В сухую, забив пару мячей, «тёмно-бордовые» обыграли в гостях «Селтик». В позапрошлом туре с таким же счётом 2:0 «Хартс» дома выиграл у «Сент-Миррена».

С минимальным счётом «тёмно-бордовые» в гостях одержали победу над «Хибернианом».

«Росс Каунти»

«Олени» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды «Росс Каунти» за последнее время. На своём поле в сухую, поразив трижды ворота оппонента, «олени» взяли верх над «Мотеруэллом». Со счётом 2:0 «Сент-Миррен» обыграл дома «оленей» в позапрошлом туре чемпионата Шотландии.

16 декабря с минимальным счётом «Росс Каунти» проиграл на своём поле клубу «Данди».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хартс» – 1.72
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Росс Каунти» – 4.90
  • Победит «Хартс» с форой -1.5 – 2.89
  • Обе забьют — нет – 1.80
  • Обе забьют — да – 2.02
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.77

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Три победы одержали «тёмно-бордовые» в пяти крайних встречах
  • За аналогичный период «олени» выиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.72 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать на победу «Хартса». Свои три очка хозяева встречи возьмут в предстоящем футбольном поединке. В четырёх крайних очных матчах команд «Хартс» выиграл у «оленей».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Хартс
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:51
Верю в победу Хартса на своей домашней арене.
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