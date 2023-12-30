«Сандерленд» – «Престон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Сандерленд» – «Престон», который состоится 1 января 2024 года

«Сандерленд»

«Чёрные коты» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «Сандерленда». В рамках матча 23-го тура чемпионата в сухую, пропустив три гола, «красно-бело-чёрные» потерпели поражение на своём поле от «Ковентри Сити». С минимальным счётом «чёрные коты» одержали победу над «Халлом» в игре следующего тура Чемпионшипа.

29 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра с «Ротерхэмом» (1:1).

«Престон»

«Престон Норт Энд» в турнирной таблице чемпионата занимает одиннадцатое место. Вспомним несколько матчей «Престона» за последнее время. В игре 23-го тура Чемпионшипа с разницей в один мяч «Суонси» взял верх над «Престоном» (2:1). С таким же счётом «неуязвимые» обыграли дома «павлинов» из Лидса в рамках матча позапрошлого тура. Браун и Миллар отметились забитыми голами за «лилейно-белых».

С минимальным счётом дома «Престон» проиграл команде «Шеффилд Уэнсдей».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сандерленд» – 1.63

Ничья – 3.95

Победит «Престон» – 5.20

Победит «Сандерленд» с форой -1.5 – 2.62

Обе забьют — нет – 1.83

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

В двух матчах из пяти последних «чёрные коты» проиграли своим соперникам

За аналогичный период «Престон» уступил своим соперникам в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.63 на победу «Сандерленда». «Чёрные коты» справятся в предстоящем матче с «неуязвимыми». «Престон» не сможет увезти очки из Сандерленда.