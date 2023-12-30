«Бристоль Сити» – «Миллуолл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Миллуолл», который состоится 1 января 2024 года

«Бристоль Сити»

«Зарянки» в турнирной таблице чемпионата занимают на сегодняшний день восьмое место. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием команды. С разницей в один мяч «Бристоль» выиграл дома у «Халла» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги (3:2). С разницей в три гола «зарянки» взяли верх над «шершнями» из Уотфорда в позапрошлом туре чемпионата (4:1).

29 декабря «красно-белые» раскатали «нулёвку» с «Бирмингемом»/

«Миллуолл»

На данный момент «львы» занимают шестнадцатую строчку турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «докеров» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «сине-белые» с командой «Сток Сити» в рамках матча 23-го тура Чемпионшипа. Забив пару мячей, в сухую «львы» обыграли дома КПР в следующем туре чемпионата.

С минимальным счётом «докеры» одержали победу над «канарейками» из Норвича.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 2.13

Ничья – 3.35

Победит «Миллуолл» – 3.45

Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.65

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 1.5 гола за игру

Из пяти последних матчей в трёх «зарянки» обыграли своих соперников

За аналогичный период «львы» взяли верх над своими оппонентами в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.65 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Букмекеры считают, что данный исход является наиболее вероятным. В крайней очной встрече был забит только один гол.