КПР – «Кардифф Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии КПР – «Кардифф Сити», который состоится 1 января 2024 года
КПР
«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимает двадцать второе место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием КПР за последнее время. С минимальным счётом «Рейнджерс» уступил дома «Саутгемптону» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги. Со счётом 2:0 «Миллуолл» проиграл дома «Супер Обручам» в следующем туре.
29 декабря нулевую ничью раскатал КПР с командой «Ипсвич Таун».
«Кардифф Сити»
«Лазурные птицы» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Кардиффа», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с КПР. С разницей в один мяч «лазурные птицы» одержали победу над командой «Шеффилд Уэнсдей» в рамках матча 23-го тура чемпионата (2:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Плимутом» (2:2).
Со счётом 2:0 «Лестер» в гостях обыграл команду «Кардифф Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит КПР – 2.31
- Ничья – 3.15
- Победит «Кардифф Сити» – 3.20
- Победит КПР с форой -1.5 – 4.25
- Обе забьют — нет – 1.75
- Обе забьют — да – 2.00
- Тотал голов больше 2.5 – 2.30
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.57
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи команд из пяти крайних
- Четыре поражения потерпели «Супер Обручи» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «лазурные птицы» проиграли в шести футбольных поединках.
Прогноз
КПР удивил в прошлом туре, когда сумел сыграть вничью с командой «Ипсвич Таун». Компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем матче на победу клуба «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.31.