КПР – «Кардифф Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии КПР – «Кардифф Сити», который состоится 1 января 2024 года

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимает двадцать второе место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием КПР за последнее время. С минимальным счётом «Рейнджерс» уступил дома «Саутгемптону» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги. Со счётом 2:0 «Миллуолл» проиграл дома «Супер Обручам» в следующем туре.

29 декабря нулевую ничью раскатал КПР с командой «Ипсвич Таун».

«Кардифф Сити»

«Лазурные птицы» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Кардиффа», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с КПР . С разницей в один мяч «лазурные птицы» одержали победу над командой «Шеффилд Уэнсдей» в рамках матча 23-го тура чемпионата (2:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Плимутом» (2:2).

Со счётом 2:0 «Лестер» в гостях обыграл команду «Кардифф Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 2.31

– 2.31 Ничья – 3.15

Победит «Кардифф Сити» – 3.20

Победит КПР с форой -1.5 – 4.25

с форой -1.5 – 4.25 Обе забьют — нет – 1.75

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 – 2.30

Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Четыре поражения потерпели «Супер Обручи» в пяти последних матчах

За аналогичный период «лазурные птицы» проиграли в шести футбольных поединках.

Прогноз