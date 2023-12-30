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КПР – «Кардифф Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:26
КПР – «Кардифф Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии КПР – «Кардифф Сити», который состоится 1 января 2024 года

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимает двадцать второе место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием КПР за последнее время. С минимальным счётом «Рейнджерс» уступил дома «Саутгемптону» в рамках матча 23-го тура Чемпион Лиги. Со счётом 2:0 «Миллуолл» проиграл дома «Супер Обручам» в следующем туре.

29 декабря нулевую ничью раскатал КПР с командой «Ипсвич Таун».

«Кардифф Сити»

«Лазурные птицы» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на четырнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей «Кардиффа», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с КПР. С разницей в один мяч «лазурные птицы» одержали победу над командой «Шеффилд Уэнсдей» в рамках матча 23-го тура чемпионата (2:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Плимутом» (2:2).

Со счётом 2:0 «Лестер» в гостях обыграл команду «Кардифф Сити».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит КПР – 2.31
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Кардифф Сити» – 3.20
  • Победит КПР с форой -1.5 – 4.25
  • Обе забьют — нет – 1.75
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.30
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.57

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились три очные встречи команд из пяти крайних
  • Четыре поражения потерпели «Супер Обручи» в пяти последних матчах
  • За аналогичный период «лазурные птицы» проиграли в шести футбольных поединках.

Прогноз

КПР удивил в прошлом туре, когда сумел сыграть вничью с командой «Ипсвич Таун». Компания Pinnacle предлагает ставку сделать в предстоящем матче на победу клуба «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.31.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК КПР
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 21:48
Хоть букмекеры и списывают Кардифф со счетов в этом поединке, но я с таким мнением точно не соглашусь. Всё-таки надо обращать внимание на очень слабую текущую форму КПР, у команды большие проблемы с результативностью, и против крепкого середняка Рейнджерс вряд ли на победу может замахнуться. Моя ставка: Х2.
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