«Эспаньол» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (05.01.2024)

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вчера, 21:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Испании «Эспаньол» – «Хетафе», который состоится 5 января 2024 года

«Эспаньол»

«Попугаи» на данный момент в турнирной таблице Сегунды находятся на пятой строчке турнирной таблицы. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Хетафе», предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей с участием «Эспаньола». Со счётом 1:1 вничью сыграли «бело-синие» с «Сарагосой» в рамках матча 19-го тура чемпионата. С таким же счётом «попугаи» раскатали ничью с «Андоррой».

19 декабря со счётом 3:3 миром разошлись «бело-синие» с «Бургосом».

«Хетафе»

Восьмую строчку турнирной таблицы Ла Лиги занимают на сегодняшний день «тёмно-синие». Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время. Забив три гола, в сухую «Хетафе» выиграло в гостях у «Севильи» в рамках матча 17-го тура чемпионата Испании. В Мадриде сыграли вничью «тёмно-синие» с местными «матрасниками» в игре следующего тура Примеры.

2 января со счётом 0:2 «тёмно-синие» проиграли дома «пчёлам» из Мадрида.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эспаньол» – 2.55

Ничья – 3.25

Победит «Хетафе» – 2.50

Победит «Хетафе» с форой 0 – 1.83

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.73

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Только одну победу одержали «попугаи» в пяти крайних встречах

За аналогичный период «тёмно-синие» выиграли в трёх поединках.

Прогноз

В текущем сезоне «городские» показывают неплохую игру и с большой долей вероятности без особых трудностей обыграют «попугаев». Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Хетафе» с коэффициентом 2.50.