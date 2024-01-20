Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

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вчера, 10:00

Собрали для вас коллекцию машин Суареса.

Новобранец «Интер Майами» Луис Суарес провел великолепную карьеру, успев поиграть за гранды европейского футбола. Разумеется, делал он это не бесплатно, получая огромную зарплату. Уругваец, как и большинство мужчин с деньгами, любит вкладывать средства в покупку дорогих автомобилей.

Любопытно, что форвард не тратился на Ferrari и Lamborghini и был разумен в выборе автомобиля.

Range Rover Sport – 67 000 фунтов стерлингов

3,0-литровый двигатель V6 с наддувом, кожаные сиденья, авто может развивать скорость до 60 миль в час за 5,2 секунды. Что еще нужно для комфортной поездки на тренировку?

Audi SQ7 — 87 000 фунтов стерлингов

С этой машиной уругваец подружился, когда выступал за «Барселону» — каталонский клуб спонсировался Audi, а главные звезды клуба получали шикарные служебные автомобили.

Эта машина оснащена бензиновыми двигателями рабочим объёмом 3996 см3 и дизельными двигателями рабочим объёмом 3956 см3.

BMW X5 — 70 000 фунтов стерлингов

В свой последний год в «Ливерпуле» Суарес был замечен на роскошном внедорожнике, выбрав гламурный BMW X5 среднего размера, чтобы там смогла поместиться вся его семья.

Под капотом у него 3,0-литровый турбодизель мощностью 286 лошадиных сил.

Audi RS6 Avant — 115 000 фунтов стерлингов

Самый дорогой и самый быстрый автомобиль в коллекции Луиса.

Эта машина способна разогнаться до 60 миль в час всего за 3,6 секунды. Он оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил. RS6 также считается любимым автомобилем нападающего.

Cadillac Escalade — 90 000 фунтов стерлингов

Не самая быстрая машина, это классический лимузин, на которых передвигаются знаменитости Лос-Анджелеса.

Hyundai Tucson N-Line — 32 000 фунтов стерлингов

Когда Суарес играл за «Атлетико», мадридцы заключили сделку с южнокорейской компанией Hyundai, поэтому Луис ездил на служебном автомобиле этой марки.

BMW iX от 69 000 фунтов стерлингов

Недавно Суарес выступал в Бразилии за «Гремио», тогда он и приобрел электрокар BMW.

Теперь же уругваец переехал в Майами, и мы готовы поспорить, что скоро в его гараже появится новый житель.