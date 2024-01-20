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Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

вчера, 10:00
Суарес

Собрали для вас коллекцию машин Суареса.

Новобранец «Интер Майами» Луис Суарес провел великолепную карьеру, успев поиграть за гранды европейского футбола. Разумеется, делал он это не бесплатно, получая огромную зарплату. Уругваец, как и большинство мужчин с деньгами, любит вкладывать средства в покупку дорогих автомобилей.

Любопытно, что форвард не тратился на Ferrari и Lamborghini и был разумен в выборе автомобиля.

Range Rover Sport – 67 000 фунтов стерлингов

3,0-литровый двигатель V6 с наддувом, кожаные сиденья, авто может развивать скорость до 60 миль в час за 5,2 секунды. Что еще нужно для комфортной поездки на тренировку?

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

Audi SQ7 — 87 000 фунтов стерлингов

С этой машиной уругваец подружился, когда выступал за «Барселону» — каталонский клуб спонсировался Audi, а главные звезды клуба получали шикарные служебные автомобили.

Эта машина оснащена бензиновыми двигателями рабочим объёмом 3996 см3 и дизельными двигателями рабочим объёмом 3956 см3.

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

BMW X5 — 70 000 фунтов стерлингов

В свой последний год в «Ливерпуле» Суарес был замечен на роскошном внедорожнике, выбрав гламурный BMW X5 среднего размера, чтобы там смогла поместиться вся его семья.

Под капотом у него 3,0-литровый турбодизель мощностью 286 лошадиных сил.

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

Audi RS6 Avant — 115 000 фунтов стерлингов

Самый дорогой и самый быстрый автомобиль в коллекции Луиса.

Эта машина способна разогнаться до 60 миль в час всего за 3,6 секунды. Он оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил. RS6 также считается любимым автомобилем нападающего.

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

Cadillac Escalade — 90 000 фунтов стерлингов

Не самая быстрая машина, это классический лимузин, на которых передвигаются знаменитости Лос-Анджелеса.

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

Hyundai Tucson N-Line — 32 000 фунтов стерлингов

Когда Суарес играл за «Атлетико», мадридцы заключили сделку с южнокорейской компанией Hyundai, поэтому Луис ездил на служебном автомобиле этой марки.

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

BMW iX от 69 000 фунтов стерлингов

Недавно Суарес выступал в Бразилии за «Гремио», тогда он и приобрел электрокар BMW.

Луис Суарес любит внедорожники и обходится без роскоши. На чём ездит форвард «Интер Майами»

Теперь же уругваец переехал в Майами, и мы готовы поспорить, что скоро в его гараже появится новый житель.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:52
Согласен, обмишурился
chromage
chromage
вчера в 13:41
ну да. Общая сумма: 530 тыс фунтов стерлингов. "Скромненько" так живет ) Совсем без "роскоши" =) Всего то на 60млн рублей набрал машин )
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 13:15
Продаёт или дарит, наверное.
Рефери
Рефери ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:48
спасибо за ваш комментарий, добавили фото автомобилей с Суаресом в виде неоспоримых доказательств, и также дописали про BMW, что впервые его в нем заметили перед переходом в "Барселону"
Rattlehead
Rattlehead ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 11:38, ред.
Во-первых, Hyundai Tucson N-Line - это не электрокар, а спортивная версия стандартного Tucson, во-вторых, выпускается он с 2019 года и по сей день, Суарес же играл за Атлетико с 2020 по 2022. Что касается BMW, то на фото представлен X5 четвертого поколения, выпускающийся с 2018 года и по сей день, Суарес играл за Барселону до 2020. Так что всё сходится, ничего странного.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 11:18
Когда он играл в атлетико никакого электрокара хюндай еще не было. То же и с представленной на фото бмф икс 5. очень странная статья, этот момент полностью пропускается и странный вывод по поводу отсутствия спорткаров. как будто суарес это балотелли)))
Mi6
Mi6
вчера в 10:55
А старые то куда девает?))
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