Экс-капитан «Ливерпуля» бежал из Саудовской Аравии. В АПЛ не вернётся из-за налогов – перешёл в «Аякс»

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вчера, 16:22

Хендерсон потерял полгода.

Джордан – сто процентов важная часть в истории «Ливерпуля», самый успешный капитан «мерсисайдцев» в 21 веке. Только последние полгода футболист умножил на ноль (и не только он). Командировка на Ближний Восток быстро закончилась, хавбек вернулся в Европу – но не в родную АПЛ , а в «Аякс».

Летом попал под перестройку – но Клопп был готов сохранить Хендо

Рано или поздно это должно было произойти. После крайне энергозатратного сезона-21/22 «мерсисайдцы» выдали провальную кампанию-22/23. Одним из факторов, из-за которого «красные» с трудом финишировали в топ-5, был возраст лидеров. Срочно потребовалась смена поколений.

Логично было предположить, что коснётся она и 33-летнего полузащитника. Джордан не выделялся феноменальными скиллами – но был лидером по духу, выгрызал место в старте за счёт характера. И Клопп ценил своего капитана. Уже после прощания с Хендерсоном немецкий менеджер отмечал:

Был ли я удивлен, когда Хендерсон сказал, что хочет двигаться дальше? Конечно! Мы работали вместе на протяжении восьми лет. Он знал ситуацию, знал, что мы хотим его сохранить, но мы не собирались чинить ему препятствия, раз он решил уйти. Дело было в том, как на это отреагировать.

У хавбека была бы игровая практика в «Ливерпуле» — пусть и нерегулярная. Да и после омоложения коллективу не помешал бы такой лидер в раздевалке.

Но по итогу Джордан покинул «красных» — а те стремительно преобразились и теперь лидируют в чемпионате.

Уехал в Саудовскую Аравию – говорил о новом вызове

Договорился Джордан с «Аль-Иттифаком». Позднее в интервью он всячески отнекивался – говорил, что дело вообще не в деньгах:

Я знаю, что клуб действительно хотел, чтобы я пришел, они хотели, чтобы мы попытались построить в течение следующих нескольких лет что-то такое, что останется на долгие годы и поможет лиге стать одной из лучших в мире. Люди видят, что клуб пришел с кучей денег, а игрок просто говорит: «Да, я ухожу». Хотя на самом деле это было совсем не так. Люди могут верить мне или нет, но в моей жизни и карьере деньги никогда не были мотивацией.

Но именно здесь возникает сильнейший диссонанс. Помочь ставшему родным клубу выпутаться из кризиса и вернуться в топ – недостаточная мотивация по сравнению с песками Ближнего Востока? «Ливерпуль» готов был продолжить сотрудничество, с «красными» Хендо продолжил бы бороться за трофеи – тут ни о каком недостатке мотивации речи бы не шло.

Этот фактор нельзя недооценивать. Без необходимости постоянно отвечать на вызов полузащитник сам не свой.

В АПЛ дорога закрыта

В «Аль-Иттифаке» всё вроде было хорошо. Хендерсон попал в команду со Стивеном Джеррардом – другой легендой «Ливерпуля». Сразу получил капитанскую повязку, в каждом из проведённых матчей чемпионата играл от свистка до свистка. Даже четырьмя голевыми успел отметиться.

Но появились и определенные проблемы. Семье английского хавбека оказалось трудно адаптироваться к новой культуре, жизни в Саудовской Аравии. Плюс описанная выше ситуация с отсутствием драйва.

К открытию трансферного окна Джордан твёрдо решил вернуться в Европу. По слухам, ради этого был готов даже отказаться от заработанных денег. англичанин отложил выплаты по контракту, чтобы избежать налогов в Великобритании. Был велик риск, что «Аль-Иттифак» 33-летний исполнитель покинет, так и не заработав ни фунта.

По другим данным, высокая налоговая ставка заставила Хендо отказаться от возвращения в Англию. Варианты были – по слухам, им интересовались две команды-аутсайдера Премьер-лиги. Только пришлось бы декларировать заработок в Саудовской Аравии и – и потерять серьёзную часть дохода.

Поэтому полузащитник переключился на другие варианты. Ещё был интерес со стороны «Ювентуса» и клуба из Бундеслиги. Ни с кем из них возрастной хавбек так и не смог договориться – зато нашёл необычный вариант.

Будет возвращать «Аякс» в топ

Речь о чемпионате Нидерландов. В переговорах «Аякс» проявил инициативность – был готов удовлетворить любые финансовые запросы футболиста, сам Хендо оказался согласен пойти на уступки.

Так и договорились. С «Аль-Иттифаком» хавбек расторг контракт по соглашению сторон, так что амстердамцам он достался на правах свободного агента. Контракт с голландским грандом рассчитан до лета 2026 года.

Здесь условия для возрастного исполнителя более подходящие. Прежде всего, не будет недостатка мотивации. «Аякс» ужасно вступил в эпоху после тен Хага и стагнировал прямиком к зоне стыков – для топ-клуба это немыслимо. Сейчас амстердамцы уже не испытывают таких проблем, идут выше – но с последствиями приходится бороться до сих пор. А для Джордана вернуть своей новой команде титул – лучший вызов.

Кроме этого, англичанин не оставил надежд сыграть на ещё одном большом турнире за сборную Англии. Ближайший – Евро-2024. При этом вряд ли Саутгейт будет обращать внимание на уехавших в Саудовскую Аравию. Во всяком случае, отдаст предпочтение тем, кто играет в топ-чемпионатах. Поэтому возвращение в Европу должно способствовать попаданию в итоговую заявку.

Да и элементарно условия в Нидерландах отличные. Там играют в атакующий футбол, у «Аякса» широкая фан-база, нет культурного барьера. Одни плюсы.