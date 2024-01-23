У «Интера» все шансы на топ-сезон. Забрали 3-й Суперкубок, не заметили «Наполи»

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вчера, 13:41

Финал Суперкубка развернулся ожидаемо.

Неаполитанцы хотели реабилитироваться трофеем

Кошмар действующих чемпионов Италии растянулся уже на полгода и не имеет конца. Вроде и Руди Гарсию уволили, и Вальтера Маццарри назначили – а это прекрасно знакомый и любимый неаполитанцами тренер. Но всё по-прежнему – и даже хуже.

В Саудовскую Аравию коллектив летел, занимая 9-е место в таблице Серии А – непозволительный провал для итальянского гранда. В последних четырёх матчах чемпионата у «Наполи» одна победа (2:1 с «Салернитаной») при двух «сухих» поражениях (0:2 от «Ромы» и 0:3 от «Торино»).

Суперкубок становился одной из немногочисленных возможностей реабилитироваться за ужасы, которые приходится переживать болельщикам. И в полуфинале команда отлично разобралась с «Фиорентиной» — дубль Алессио Зербина и гол Джованни Симеоне (в этом сезоне Серии А у них один забитый мяч на двоих). Итоговые 3:0.

А в финале «адзурри» ждал «Интер». Антипод сегодняшних неаполитанцев – коллектив, выстроенный годами отличной селекции, с проверенным тренером, готовый бороться за трофеи. Шансов у подопечных Вальтера Маццарри было немного, но надо было хотя бы попытаться.

«Нерадзурри» забрали победу в последний момент

«Интер» умеет играть со свойственным итальянцам прагматизмом – и выставил основной состав на поединок. Так Индзаги оценил опасность своего соперника, ещё перед игрой он отмечал:

Это финал – часто такие матчи решают эпизоды. Нужно действовать очень осторожно еще и потому, что это финал, на подготовку к которому у нас было два с половиной дня, менее 72 часов. Подводные камни есть, но команда должна продолжать работать так, как она делала это в последнее время. Мы провели отличный полуфинал. Теперь сыграем против чемпиона Италии, который победил 3:0. У них были проблемы в чемпионате, они меняли тренера, но у этой команды большой и очень качественный состав.

Поэтому на острие вышла убойная связка Тюрам-Мартинес, в центре поля – праймовое сочетание Чалханоглу-Мхитарян-Барелла с латералями Димарко и Дармианом. Павар, Ачерби и де Врей цементировали центр обороны.

И команда Симоне Индзаги быстро захватила инициативу. Первый тайм был небогат на события – а вскоре после старта второго получил жёлтую и затем удалился Симеоне. Неаполитанцы остались в меньшинстве.

«Интер» продолжал нагнетать – на поле появились Фраттези, Арнаутович и Санчес, сели Барелла, Димарко и Тюрам. Уже в добавленное время вопросы о победителе снял Лаутаро Мартинес. Вроде и можно сказать, что у «Наполи» оставалось время на чудо – но к этому моменту они только раз пробили в створ. У «Интера» было 6 ударов. И 65% владения.

Поэтому такому исходу точно никто не удивился.

Уже ползут слухи о назначении Моуриньо

Прошло уже достаточно времени, чтобы Аурелио Де Лаурентис смог оценить работу Маццарри. Можно сделать множество оговорок. Например, что у команды выбыл ряд лидеров обороны – Оливера и его сменщик Руй, Натан, даже основной голкипер Мерет. Или что Вальтер планомерно подводит команду к своему футболу. Он не стал ломать наработки предшественников – до последнего момента «Наполи» играл в привычные «4-3-3», сохранялись фишки с насыщением фланга и быстрым переводом на свободного Хвичу. Ангисса продолжал открываться в финальной трети и бить по воротам. Осимхена по-прежнему задействовали в роли столба для забросов. К более привычным «3-4-3» коуч перешёл в Саудовской Аравии. Иными словами, работа ведётся.

Но что толку от всех этих оговорок, если видимого прогресса по-прежнему нет? Ситуацию нагнетает и освободившийся Моуриньо. Португальский менеджер недавно остался без работы – «Рома» решила назначить тренером Де Росси. Жозе такой поступок разозлил – он хочет остаться в чемпионате Италии. Это играет неаполитанцам на руку. Как и то, что ресурсов у них больше, чем у римлян – зимой клуб уже провернул несколько сделок, а «джаллоросси» перебиваются свободными агентами и арендами. Плюс португальца подкупает, что «Наполи» предстоит сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.

Моуриньо также готов посетить один из матчей ближайшего тура Серии А – и так показать свою заинтересованность остаться. В общем, вариант у неаполитанцев есть.

«Интер» доминирует в Суперкубке

А «Интер» сделал шаг к триумфальному сезону. Индзаги высоко оценил значимость Суперкубка для «нерадзурри»:

Это будет важно для «Интера» и болельщиков. В случае победы это будет третий Суперкубок подряд. Думаю, в истории итальянского футбола только «Милан» выдавал такую серию (с 1992-го по 1994-й).

Миланцы стали серьёзной силой в чемпионате Италии за последние годы – и хоть титул взяли только один, с другими соревнованиями дела чуть лучше. В том же Суперкубке коллектив доминирует. В 2022 году они отобрали трофей у «Ювентуса». Потом сохранили его в дерби с «Миланом». И вот теперь – в качестве победителя Кубка Италии прошли вице-чемпиона и разобрались с обладателем «скудетто».