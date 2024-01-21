Травма Салаха, концерт Онаны и танзанийский Карпин. Кубок Африки дарит веселье

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вчера, 12:28

А бывший игрок МЮ забил с сорока метров.

КАН вроде африканских танцев

На трибунах привычно зажигают фанаты. Попадают в такт, но хореографы назовут это «свободным стилем». Так и с футболистами. Нет сомнения в мастерстве, но как фанаты развлекаются на трибунах, так игроки не могут строго сыграть в поле. Зато весело. По отдельности участники КАН в основном мастера из европейских команд. Даже у сборной Кабо-Верде игроки работают в Молдове, Ирландии, Словакии, Португалии, Франции, США и Нидерландах. Все они профессионалы.

Но если соединить вместе, поручив тренировать в основном списанным иностранным наставникам, вроде Руя Витории – бывший тренер «Спартака» работает с Египтом, то на выходе дикие танцы. Видим невероятные ошибки вратарей. Комичная игра защитников и хавбеков без мяча. Резкие ходы в атаке, которые на удивление работают. Бебе – бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», в 33 года играет за сборную исторической родины Кабо-Верде, отметился голом с 40 метров.

Реализовал штрафной удар, голкипер ошибся. Бебе вырос в приюте для бездомных вблизи Лиссабона, сейчас играет за «Райо Вальекано», а в сборной дебютировал в 2022-м. Завтра сыграет против Египта, а начал с побед над Ганой и Мозамбиком. Сборная Кабо-Верде удивила, могут второй раз подряд выйти в плей-офф на Кубке Африки. Сюрпризов много. В группе Нигерии на первом месте сборная Экваториальной Гвинеи. Пропустили от Осимхена, но не проиграли «орлам» – 1:1.

Гвинея сыграла вничью с Камеруном, накануне решающего тура опережает команду Нгамалё из «Динамо» на три очка. Алжир не смог выиграть дважды подряд, уступает в группе лидерам Анголе и Буркина-Фасо, причём со вторым соперником сравняли счёт на 95-й минуте. Сборные Туниса и ЮАР ниже в таблице, чем Намибия, ведь эта команда стартовала с победой над северными африканцами, а команда Мали уверенно переиграла южноафриканцев. Кубок Африки в целом не меняется.

Клопп выдохнул с облегчением

Салах получил травму, покидал поле в слезах. Клопп успел перепугаться, ведь в случае сложного повреждения «Ливерпуль» потеряет лидера на решающие матчи сезона. Но есть хорошие новости – египтяне уверены, что Мохамед пропустит всего два матча. Если они для команды Витории будут, ведь пока у Египта две мировые подряд. Если сборная Кабо-Верде в последнем туре решит не уступать, то победа Ганы или Мозамбика в очном матче может привести к вылету египтян.

Но не факт, ведь на турнире 24 команды, поэтому в плей-офф также можно выйти с третьего места. Формат упрощает жизнь фаворитам, которые не вкатились сразу. А претензии есть к разным звёздам. Камерун пропустил четыре мяча в двух матчах. Во втором случае тренер Ригоберт Сонг поставил на Онану из МЮ . Если сменщик Андре пропустил от Гвинеи один раз, то опытный голкипер допустил три мяча команды Сенегала. Действующие чемпионы Африки не испугались Камеруна.

Мане сказал последнее слово – 3:1. Причём Онану можно обвинить в пассивности при двух первых голах и в явной ошибке, когда отличился Садио. Голкипер пропустил мяч после лёгкого удара низом. Не только Онана и Салах страдают на Кубке Африки. Камано – бывший игрок «Локомотива», подвёл сборную Гвинеи, получив красную карточку против Камеруна. Испанский ганец Иньяки Уильямс невзрачно провёл два поединка. Бывший форвард «Ростова» Али Соу не помог Гамбии.

Хотя все они, конечно, не отчебучили ничего в стиле другого парня, жившего раньше в Ростове-на-Дону – Канга. Вингер «Црвены Звезды» и сборной Габона может быть намного старше, чем указано в паспорте. Выяснилось, что его мама умерла за четыре года до даты, которую Гуелор заявил как свой день рождения. Футбольные африканцы весёлые, не поспоришь. Например, Это’О обвиняют в коррупции – президент Федерации футбола Камеруна мог влиять на местных арбитров.

У Танзании нашёлся свой Карпин

Африканские футбольные чиновники дадут фору коллегам из других конфедераций. Впаяли 8 матчей дисквалификации тренеру сборной Танзании Аделю Амруше, который заявил, что сборная Марокко выбирает арбитров на матчи. Алжирец поделился теорией заговора – заявил об административном ресурсе фаворита, поэтому сборная Танзании лишь пассивный наблюдатель. Местная федерация футбола не согласилась с наставником, алжирский Карпин уволен, а вдогонку получил дисквалификацию.

Посмотрим, как будут судить матчи сборной Марокко на решающих стадиях турнира. Формат КАН-2023 повторяет формат Евро, в плей-офф выйдет шестнадцать команд из двадцати четырёх, поэтому сложно делать умные прогнозы. Особенно с учётом нестабильности африканских сборных. Даже успех Марокко на чемпионате мира в Катаре не значит, что теперь все местные сборные начнут разрывать европейцев на мундиалях. Понятно, что у букмекеров в фаворитах не только сильные марокканцы.

Высоко котируют команды Сенегала, Кот-д’Ивуара и Алжира. Хотя нигерийцев и египтян тоже не стоит недооценивать. Также важно не забывать, что многие сильные европейские сборные давно увели самых ценных футбольных внучат Африки. Многие дисциплинированные игроки выступают за сборные богатых стран, куда в поисках лучшей жизни отправились их родители. Даже сборная Марокко это команда граждан стран Европы, и это не единственный участник, собранный при поиске корней.

Кубок Африканских Наций уже весёлый. И станет горячее, ведь впереди много комедий и трагедий. А пока на групповом этапе, который мгновенно мчится футбольными полями, персонально выделяются игроки из топ-5. Например, ганец Кудус из «Вест Хэма». Неплохо включился марокканец Унахи из «Марселя». Дважды забил египтянин Мохамед из «Нанта». Игрокам атаки на КАН проще, чем вратарям и защитникам. Ожидаемая особенность турнира, где семь раз подряд выигрывала новая сборная.