«Карпин ничего не выиграл». Трофеи не определяют класс тренера

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вчера, 21:45

Успех не измеряется только кубками.

Великие тренеры выше пошлых трофеев

Бьелсе 68 лет, но у него только пять трофеев. Три чемпионства в Аргентине, олимпийское «золото» и победа в Чемпионшипе с «Лидсом». Ни одного великого кубка. У Райкаарда в «Барселоне» и у Ди Маттео в «Челси» есть победы в Лиге чемпионов. Но никому не придет в голову рассказывать, будто Бьелса не является великим наставником. Аргентинец вдохновил на успешную работу сотни тренеров разного уровня. Отсутствие у него одной из престижных медалей не меняет класс и статус тренера.

Даже Дешам и Скалони, хотя это последние финалисты ЧМ , не выше в иерархии, чем тренер сборной Уругвая Бьелса. В футболе наставники редко задерживались на одном месте. Обычно сильный тренер находит команду, где берет первый трофей. Но даже Спаллетти, невзирая на колоссальный опыт, оказался самым возрастным чемпионом Италии, первый титул на родине выиграл в возрасте 64 лет. Лучано не жил без трофеев, у него были кубковые успехи с «Ромой» ещё до чемпионств «Зенита».

Но специалист, который повезет на Евро-2024 чемпионов континента – сборную Италии, долго ждал первую победу в родном чемпионате, подарив незабываемые эмоции фанатам «Наполи». Так что не судите наставников из РПЛ по кубкам. Мостовой прав, что отсутствие у Карпина трофеев за пятнадцать лет работы тренером не значит, что специалист плохой. Хотя «серебро» со «Спартаком» надо учесть, молодой Валерий Георгиевич упустил исторический шанс стартовать с большими трофеями.

Пример Эмери тоже хороший. Дома выигрывал Лигу Европы с «Севильей» и «Вильяррелом», а сейчас на хорошем счету в АПЛ после рывка «Астон Виллы». В «Спартаке» и «Арсенале» нужных успехов не было, хотя это один и тот же специалист. Конечно, Карпин не Бьелса, чтобы называть его великим без трофеев. Но Мостовой затронул важную тему и упомянул два принципиальных момента. Первый – бюджеты клубов. Они точно влияют, если в лиге не все сказочно богатые, как в АПЛ .

Легко засомневаться в уровне менеджера

Разговор, который начал Мостовой, становится ещё актуальнее, если обратить внимание на тройку лучших тренеров года, а затем вспомнить главное увольнение начала недели – отставку Моуриньо из «Ромы». Жозе, хотя в целом великий тренер, сейчас таковым не является. Былая магия проскакивает, «Рома» играла в финале еврокубков с португальцем. Но легко критиковать Моуриньо из-за результатов его работы последнего десятилетия.

В «Реале» Жозе выиграл 72 % матчей, в «Роме» всего 49 %. Разные бюджеты – разные результаты? Впрочем, с «Челси» был шестнадцатым в таблице АПЛ , дважды шестым с МЮ . Занимал 6-7 места с «Тоттенхэмом». Потратил много денег в первом сезоне в «Роме», чтобы в итоге уйти с девятого места. Если можно придраться с Жозе с десятками трофеев, какие шансы остаться вне критики у наставников «Ростова», «Рубина» и «Урала»?

В величии любого наставника легко засомневаться. У Гвардиолы требл, но много лет шел к новой победе в Лиге чемпионов, хотя возглавлял только фаворитов – «Баварию» и «Манчестер Сити». Бюджеты помогали выигрывать национальные чемпионаты, хотя бывали неудачные сезоны. Индзаги стал третьим в рейтинге «The Best» от ФИФА , но в прошлом году Симоне проиграл финал Лиги чемпионов и уступил «Наполи» в Серии А.

Важна сочетаемость наставника и команды

Кто-то выстреливает, а кто-то нет. Об этом постоянно говорим, называя сочетаемостью наставника и команды. Когда МЮ выбирал тренерами Сульшера и тен Хага, то сразу были сомнения. Не покидает мысль, что ставка на аргентинца Симеоне могла сработать, ведь умеет работать долго, как Фергюсон. Также у МЮ ресурсы круче, чем у «Атлетико». А вот когда «Реал» приглашал Бенитеса и Лопетеги, то в день назначений говорили, что Перес делает ошибки.

Но сочетаемость не всегда можно предугадать. Например, Слуцкий и ЦСКА . Неуверенный в себе человек качался в тренерском кресле, но стал многократным чемпионом и обладателей различных кубков с «армейцами». Семак тоже выстрелил не только благодаря ресурсам «Зенита». Важно поймать волну, причем наставник может её в будущем потерять. Гвардиола не стал родным в Мюнхене, а Зидан по делу уходил из «Реала», невзирая на все заслуги.

Сейчас «Барселоне» ищут нового наставника. Хави, который вроде бы подходит для продолжения династии Кройфа и Гвардиолы, сам говорит – уволят, если не выиграет важные трофеи, вроде Кубка Короля, чемпионата Испании или Лиги чемпионов. Молодой тренер верит, что ближе к успеху, чем к неудаче. Но легко может разочаровать после провала в финале Суперкубке Испании новыми поражениями, и тогда родной клуб из Каталонии уволит Эрнандеса.

Нельзя прекращать поиски своего тренера

В МЮ не думали, кто подхватит клуб после Фергюсона – поплатились. Интересная тема, ведь затрагивает 100 % болельщиков. Если у вас нет любимого клуба, которому нужно выбрать правильного наставника, то есть родная сборная, где тоже важно подобрать правильного человека. Манчини в «Зените» работал бездарно, а Италию сделал чемпионами Европы. Понятно, что класс не определяется кубками, но футбол великая игра, поэтому есть интуитивные вещи.

Форму наставника легче определить «на глаз». А при определении уровня нужно сравнивать с эталонами. И если говорим о РПЛ , то сейчас нет выдающихся мастеров уровня пикового Романцева. Мостовой прав, Карпин и остальные наставника чемпионата «просто тренеры». Даже Семак без успехов в Европе не переходит к элите, хотя трофеи его выделяют. Значит, нет причин не верить в себя. Наставникам «Краснодара» и «Динамо» не нужно комплексовать.

Но для трофеев нужно везение. Артета по сумме труда больше заслужил чемпионство год назад, чем Гвардиола, который переключился на ЛЧ . Но Хосеп стал первым всюду. Хаби Алонсо с «Байером» может заслужить победу в Бундеслиге, но проиграть Тухелю. Клопп сыграл много плохих финалов, но в историческом смысле Юрген великий тренер, хотя «Ливерпуль» лишь раз был первым в Англии, а текущее лидерство обязательно поставят под сомнение конкуренты.

Точно знаем, что быть футбольным тренером – сложная работа. Вот только тяжелые условия труда не мешают желать почитания, власти, славы и денег. А именно такие магниты привлекают людей с амбициями. Моуриньо «разжаловали» из великих тренеров многие эксперты. Но у Жозе, в отличие от его критиков, есть место в футбольной истории. Неудачи Гвардиолы, Клоппа и Моуриньо лишь подчеркивают, что они обычные люди. Нет гениев, но есть таланты на своем месте.