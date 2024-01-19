Спортивный директор «Гавра»: «Далер уже лидер команды»

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер оценил выступление за команду российского полузащитника .

Игрок провёл в составе французского клуба 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады.