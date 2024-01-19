Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Лига 1 2023/2024

Спортивный директор «Гавра»: «Далер уже лидер команды»

вчера, 19:20

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер оценил выступление за команду российского полузащитника Далера Кузяева.

Игрок провёл в составе французского клуба 19 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Мы очень довольны вкладом Далера в результаты команды. Виден значительный прогресс в его игре. Кузяев сравнялся с игроками лиги по физической подготовке. Более того, он дал нам много хладнокровия и добавил техники владения мячом. Далер уже лидер команды. Мы этому рады.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Луис Энрике доволен Рамушем и Коло Муани, несмотря на их результативность
Сегодня, 09:53
Молодой воспитанник – герой «Атлетико». «Матрасники» прибили «Реал» и вышли в 1/4 финала Кубка
Вчера, 12:43Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии12
«Карпин ничего не выиграл». Трофеи не определяют класс тренера
17 январяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии7
Шедевры Влаховича, техничные таланты и мудрость Аллегри. «Ювентус» вернулся
17 январяВадим Багров в блоге Командный духКомментарии4
«Эвертон» опять страдает. Финансовый предел и юридический беспредел
17 январяСергей Иванов в блоге Смотри ширеКомментарии3
Матч-украшение, «тёмные лошадки»-открытия чемпионата. «Барсе» и «Атлетико» тяжело взять Кубок
16 январяМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:42
многие не верили в такое
и я в их числе )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:33
Я и не сомневался, что он им станет, Далер - очень умный игрок)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:25
Да это и по игре всей команды видно .
Удачи тебе Далер !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 