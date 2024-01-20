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ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиФранция. Лига 1 2023/2024

Луис Энрике доволен Рамушем и Коло Муани, несмотря на их результативность

вчера, 09:53

Наставник ПСЖ Луис Энрике заявил, что не планирует отказываться от услуг форвардов Рандаля Коло Муани и Гонсалу Рамуша. Игроков критикуют за слабые результаты в нынешнем сезоне. Они забили на двоих лишь 7 голов в Лиге 1.

Рамуш и Коло Муани — футболисты топ-уровня. Я ими очень доволен. Они представляют собой будущее ПСЖ.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:10, ред.
Это не новость.
Энрике всегда всем доволен. Доволен игроками. Доволен результатами. Доволен миром во всём мире..., и многое чем ещё.
yt8nmskad4rc
yt8nmskad4rc
вчера в 10:52
Вера это конечно хорошо.... но нужен еще и результат.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:36
Так Рандаля же покупали, потому что он друг тортиллы. Тут покритикуй, и завтра ты безработный)
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 10:04, ред.
Как в них можно верить, ведь результативность очень низкая ?
sova147
sova147
вчера в 09:59
Он верит в этих игроков а игра ещё придёт! Спешить не надо!
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:59
Это хорошо, что они не попали ещё под критику " черепашки"...)))
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