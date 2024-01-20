Луис Энрике доволен Рамушем и Коло Муани, несмотря на их результативность

Наставник ПСЖ Луис Энрике заявил, что не планирует отказываться от услуг форвардов Рандаля Коло Муани и Гонсалу Рамуша. Игроков критикуют за слабые результаты в нынешнем сезоне. Они забили на двоих лишь 7 голов в Лиге 1.
Рамуш и Коло Муани — футболисты топ-уровня. Я ими очень доволен. Они представляют собой будущее ПСЖ.
Энрике всегда всем доволен. Доволен игроками. Доволен результатами. Доволен миром во всём мире..., и многое чем ещё.
Энрике всегда всем доволен. Доволен игроками. Доволен результатами. Доволен миром во всём мире..., и многое чем ещё.