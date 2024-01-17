Шедевры Влаховича, техничные таланты и мудрость Аллегри. «Ювентус» вернулся

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вчера, 11:30

Хорошие новости для «бьянконери».

Влахович прекрасен, когда не спешит

Сербский форвард готовится к Евро-2024. Влахович это самый ценный трансферный актив команды вместе с вингером Кьезой и центральным защитником Бремером. Но разговоры об уходе лидеров – тема будущего. А вот возвращение бывшего форварда «Фиорентины» к голевым подвигам формирует настоящее «Ювентуса». В заявке есть поляк Милик, который сделал хет-трик в кубковом поединке, но Влахович – игрок основы.

Душан забил два красивых гола в ворота «Сассуоло». Дубль в первом тайме, реализовал штрафной удар, а до этого решился на классный резаный выстрел. Влахович, как правильно отметил тренер Аллегри, прекрасно справляется на острие, когда не спешит. Хотя Душан не играет в стиле Леау из «Милана», не создает моменты для напарников, как Костич, Рабьо или Милик, но серб в 23 года среди лучших «девяток» в футболе.

Влахович забил 9 голов и сделал 3 ассиста в Серии А. И хотя Аллегри правильно акцентировал внимание на спокойствии – Душан второй в Серии А после Кварацхелии по упущенным «большим шансам», девять промахов без явной опеки можно трактовать как умение выскочить на ударные позиции. У Влаховича есть классные моменты, поскольку заработала вся команда. Душан хорош, отличился результативными действиями в четвертом матче Серии А подряд.

Аллегри вышел из тренерского кризиса

Фанаты «Ювентуса» из Италии неоднозначно восприняли решение Аньелли оставить тренера Массимилиано. Пусть Андреа дисквалифицирован после финансовых махинаций и явки с повинной, чтобы УЕФА не копал дальше, но дистанционно миллиардер делает ключевые ставки в клубе. Положение «Ювентуса» не позволило найти никого лучше, чем Аллегри. Болельщики сомневались, что сработает, но Макс удивил. Недавно был в ужасном состоянии, но это опытный тренер – Аллегри недавно провел 400-й матч на бровке туринского клуба, выше только ещё две легенды.

Возможно, на Макса влияли личные проблемы. Из тренеров мирового уровня Аллегри главный ловелас. Его любовные похождения в 56 лет сказывались на работе, как и тяжелый бракоразводный процесс с бывшей женой. Делили деньги, сражались за внимание сына-подростка. Классика жизни, Аллегри работал плохо, иногда ужасно. «Ювентус» год назад после двадцати туров шел на пятом месте, уступая «Наполи» на пятнадцать пунктов. Тогда было на 11 очков меньше, пропустили 17 голов вместо 12 сейчас, забили тридцать мячей. Теперь лишь на два больше, но до лидера «Интера» всего два пункта, а «Милан» отстал на семь очков.

Вчера «Ювентус» довел серию без поражений до 17 матчей, на этом отрезке 14 побед. Не уступали с конца сентября, причем взяли реванш именно у «Сассуоло», разгромили этого соперника 3:0. «Анчоусик», как Аллегри называют в Италии, неплохо справляется, если учесть, что в первой команде «Ювентуса» девять ребят не старше 23 лет с учетом дисквалифицированного за ставки Фаджоли. Опытный Погба тоже вне игры за грехи, но перестройка продолжается. У Аллегри здравое отношение к происходящему:

Наше отличие от «Интера»? Команда Индзаги создана, чтобы выиграть Скудетто. А мы только начинаем наш путь. Не должны быть одержимы трофеем, но принимаем наличие шанса. Мы проделали важную работу с молодежью за последние пять лет. Эйфория для нас опасна, ведь ведет к дорогим ошибкам. Мы должны усердно тренироваться, а результат увидим 26 мая, когда закончится сезон.

Таланты получают удовольствие от игры

Аллегри прав, работа с молодежью ведется активно, всё чаще появляются на первых полосах. Всегда видно, когда «Ювентус» мучается на поле, у команды нет ресурсов, чтобы скрывать плохую игру за идеальной работой опытных лидеров. Причем не стоит путать мучения с их привычным состоянием – ставкой на победу 1:0. Когда говорят, что туринцы не заслуживают успехов, поскольку бывают скучными, то такие оценки заставляют улыбнуться. Это «Ювентус», а не «Барселона». В их природе ставить на командную работу.

В составе немного опытных людей – среди рекордсменов по минутам в Серии А всего три человека старше тридцати лет, вратарь Щесны, центральный защитник Данило и крайний форвард Костич, ставший левым латералем. Минусы видны – игра по схеме «3-5-2», где Кьеза второй нападающий и свободный художник, а на флангах Костич и молодой Камбьязо, бывает уязвимой, невзирая на попытки сыграть широко и глубоко. «Ювентусу» иногда надо в концовках матчей защищать минимальное преимущество.

У Щесны случаются выдающиеся спасения, поляк пришел в себя после запоминающихся ошибок. В Турине по-прежнему мечтают выманить Доннарумму из Парижа, а пока ставят на других талантов. Неплохо смотрится «десятка» из академии, турецкий плеймейкер Кенан Йилдыз. Сутулый мальчишка в 18 лет классно прячет мяч под собой от защитников, хорошо владеет двумя ногами, видит ворота. У Йилдыза невероятно высокая скорость, забил первый мяч в Серии А и дважды отличился в Кубке Италии.

Двадцатилетний хавбек Миретти тоже радует, у него есть дриблинг и умение быстро заметить напарника для короткого паса. Фаджоли не безнадежный, но проиграл 2.7 миллиона евро на ставках, заложил напарника по сборной Тонали, однако скрывает имена подозреваемых в незаконных действиях. Фаджоли дали новый контракт, лечат от зависимости, а пока «Ювентусу» не стоит привыкать к зависимости от Рабьо, Кьезы и Влаховича. Финансы поют романсы, прошлый финансовый год завершили с убытками в 123.7 млн евро.

Общий долг давно перевалил за 400 млн евро, ведь были штрафы за махинации, а ещё Роналду подал в суд на клуб. Португалец требует у «Ювентуса» обещанные деньги. Нужен успех на поле, как «Барселоне» год назад. Но вот дальше итальянцы будут интересоваться недорогими футболистами и примут ряд непростых решений. Возможно, Влахович, Кьеза и Рабьо покинут «Ювентус», даже если возьмут Скудетто. Завести деньги в клуб, как делал клан Аньелли раньше, не получится.