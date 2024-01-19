Молодой воспитанник – герой «Атлетико». «Матрасники» прибили «Реал» и вышли в 1/4 финала Кубка

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вчера, 12:43

Вовремя включились Мората и Гризманн.

Третье мадридское дерби в текущем сезоне – и вторая победа у «Атлетико». На «Метрополитано» был шикарный матч – даже слишком шикарный для 1/8 финала Кубка. Команды до последнего шли вровень – «матрасники» смогли пробиться дальше лишь в дополнительное время.

Голы «Реала» — ошибка вратаря и взаимопонимание в группе атаки

Причём оба раза подопечным Карло Анчелотти приходилось отыгрываться в счёте. Первый мяч хозяева забили на 39-й минуте – Де Пауль забрасывал в штрафную, мяч подсёк Рюдигер. И отскок неожиданно нашёл Самуэла Лино – тот прошил Лунина.

«Реал» ответил голом в компенсированное время – Модрич отправлял мяч в штрафную со стандарта, но Ян Облак не разобрался с полевыми игроками и неудачно сыграл на выходе.

Удивительно, что на протяжении 80 минут не отличилась праймовая атакующая связка «сливочных». Родриго, Винисиус и Беллингем при том, что среди них нет чистокровного форварда, нашли нить взаимопонимания. Бразильцы при необходимости создавали ширину и оставляли острие под забегания Джуда – либо сам англичанин оказывался на одном из флангов.

Результата активные перемещения не приносили – раз за разом они приводили к острым прострелам, замкнуть которые оказывалось некому. Карло решил выпустить Хоселу. И с профильным нападающим схема заиграла – Винисиус на 82-й минуте отдал под забегание Беллингема в штрафную, а тот в касание переправил на свободного испанца. Тот сравнял.

«Атлетико» помогли воспитанники

Альваро Мората и Родриго Рикельме – два воспитанника «Атлетико» из разных поколений. И оба покидали родную команду. Первый начало карьеры провёл в «Реале», затем колесил по Европе – «Юве», «Челси», «Атлетико», снова «Юве». Второй долго не мог разогнаться – даже отправлялся в «Борнмут» на правах аренды, играл за «Мирандес» и «Жирону» до того, как та стала феноменом. И только с возвращением к «матрасникам» стал стремительно прогрессировать.

Оба минувшим вечером стали на «Метрополитано» героями. Альваро на 57-й минуте вывел «Атлетико» вперёд. Оказался в нужном месте в нужное время – с отскоком от Камавинга мяч отправился в штрафную, Лунин неудачно играл по мячу, тот с отскоком от одноклубника вратаря попал на ногу Морате – нападающий воспользовался шансом.

Рикельме и Мемфис Депай наблюдали за этим со скамейки. Обоих Симеоне выпустил на концовку – на судьбоносный овертайм. И они сделали своё дело под занавес матча, вбив последний гвоздь в крышку гроба. После дальнего заброса Мемфис отлично принял мяч и отдал Родриго под удар – так «матрасники» оформили победу над «Реалом».

Гризманн включился в ключевой момент

Нельзя не сказать о главной звезде «матрасников» Антуане Гризманне. Но он заслуживает отдельного пункта. Француз большую часть встречи оставался в тени – но это вполне объясняется его изменившейся ролью.

После возвращения в Мадрид Антуан переживает вторую молодость, а болельщики убедились, что это самый подходящий французу клуб. В последнее время на него лёг более широкий функционал – Гризманн чаще опускается в подыгрыш, задаёт второй темп атак, помогает в продвижении мяча, опускаясь к центру поля. Примерно то же самое было в дерби.

Форвард влиял на ход матча скрыто. До 100-й минуты – тогда-то он и включился, показав свои главные качества. Антуан на голевом чутье подкараулил отскок в центре поля и рванул в штрафную. Выиграл забег у Винисиуса, смещаясь от бровки к центру – и пробил над плечом Лунина.

Гол победный – ещё и укрепляющий Антуана в статусе лучшего бомбардира клуба – отрыв от Луиса Арагонеса составляет уже 20 мячей. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и гол Гризманна, и матч в целом понравился:

Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши. Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.

«Сливочные» теряются с «Атлетико» – но Анчелотти доволен

После вылета из Кубка все ждали, что «папа Карло» будет рвать и метать – но он был сдержан:

Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби. Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости. «Реал» оказался в менее выгодном положении, чем «Атлетико», потому что они могли готовиться к игре неделю [после вылета в полуфинале Суперкубка Испании]. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

У «сливочных» и правда молодой состав. И отчасти даже поддаётся объяснению их статистика с «Атлетико» в этом сезоне – в трёх дерби «Реал» дважды потерпел поражение. Выиграл только в Суперкубке. «Матрасники» давно ассоциируются со стальным характером своего главного тренера, работоспособностью, дисциплиной и надёжностью в обороне. Это годами сформированный коллектив – в отличие от креативного и яркого, но неопытного «Реала». Вчера характер перебил талант. «Атлетико» пробивается в четвертьфинал Кубка Испании, «Реал» прощается с турниром. Хотя, учитывая необходимость догонять «Жирону» и травмы лидеров, это может быть даже хорошо.