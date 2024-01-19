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Молодой воспитанник – герой «Атлетико». «Матрасники» прибили «Реал» и вышли в 1/4 финала Кубка

вчера, 12:43
Победа «Атлетико»

Вовремя включились Мората и Гризманн.

Третье мадридское дерби в текущем сезоне – и вторая победа у «Атлетико». На «Метрополитано» был шикарный матч – даже слишком шикарный для 1/8 финала Кубка. Команды до последнего шли вровень – «матрасники» смогли пробиться дальше лишь в дополнительное время.

Голы «Реала» — ошибка вратаря и взаимопонимание в группе атаки

Причём оба раза подопечным Карло Анчелотти приходилось отыгрываться в счёте. Первый мяч хозяева забили на 39-й минуте – Де Пауль забрасывал в штрафную, мяч подсёк Рюдигер. И отскок неожиданно нашёл Самуэла Лино – тот прошил Лунина.

«Реал» ответил голом в компенсированное время – Модрич отправлял мяч в штрафную со стандарта, но Ян Облак не разобрался с полевыми игроками и неудачно сыграл на выходе.

Удивительно, что на протяжении 80 минут не отличилась праймовая атакующая связка «сливочных». Родриго, Винисиус и Беллингем при том, что среди них нет чистокровного форварда, нашли нить взаимопонимания. Бразильцы при необходимости создавали ширину и оставляли острие под забегания Джуда – либо сам англичанин оказывался на одном из флангов.

Результата активные перемещения не приносили – раз за разом они приводили к острым прострелам, замкнуть которые оказывалось некому. Карло решил выпустить Хоселу. И с профильным нападающим схема заиграла – Винисиус на 82-й минуте отдал под забегание Беллингема в штрафную, а тот в касание переправил на свободного испанца. Тот сравнял.

«Атлетико» помогли воспитанники

Альваро Мората и Родриго Рикельме – два воспитанника «Атлетико» из разных поколений. И оба покидали родную команду. Первый начало карьеры провёл в «Реале», затем колесил по Европе – «Юве», «Челси», «Атлетико», снова «Юве». Второй долго не мог разогнаться – даже отправлялся в «Борнмут» на правах аренды, играл за «Мирандес» и «Жирону» до того, как та стала феноменом. И только с возвращением к «матрасникам» стал стремительно прогрессировать.

Оба минувшим вечером стали на «Метрополитано» героями. Альваро на 57-й минуте вывел «Атлетико» вперёд. Оказался в нужном месте в нужное время – с отскоком от Камавинга мяч отправился в штрафную, Лунин неудачно играл по мячу, тот с отскоком от одноклубника вратаря попал на ногу Морате – нападающий воспользовался шансом.

Рикельме и Мемфис Депай наблюдали за этим со скамейки. Обоих Симеоне выпустил на концовку – на судьбоносный овертайм. И они сделали своё дело под занавес матча, вбив последний гвоздь в крышку гроба. После дальнего заброса Мемфис отлично принял мяч и отдал Родриго под удар – так «матрасники» оформили победу над «Реалом».

Гризманн включился в ключевой момент

Нельзя не сказать о главной звезде «матрасников» Антуане Гризманне. Но он заслуживает отдельного пункта. Француз большую часть встречи оставался в тени – но это вполне объясняется его изменившейся ролью.

После возвращения в Мадрид Антуан переживает вторую молодость, а болельщики убедились, что это самый подходящий французу клуб. В последнее время на него лёг более широкий функционал – Гризманн чаще опускается в подыгрыш, задаёт второй темп атак, помогает в продвижении мяча, опускаясь к центру поля. Примерно то же самое было в дерби.

Форвард влиял на ход матча скрыто. До 100-й минуты – тогда-то он и включился, показав свои главные качества. Антуан на голевом чутье подкараулил отскок в центре поля и рванул в штрафную. Выиграл забег у Винисиуса, смещаясь от бровки к центру – и пробил над плечом Лунина.

Гол победный – ещё и укрепляющий Антуана в статусе лучшего бомбардира клуба – отрыв от Луиса Арагонеса составляет уже 20 мячей. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и гол Гризманна, и матч в целом понравился:

Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши. Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.

«Сливочные» теряются с «Атлетико» – но Анчелотти доволен

После вылета из Кубка все ждали, что «папа Карло» будет рвать и метать – но он был сдержан:

Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости.

«Реал» оказался в менее выгодном положении, чем «Атлетико», потому что они могли готовиться к игре неделю [после вылета в полуфинале Суперкубка Испании]. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

У «сливочных» и правда молодой состав. И отчасти даже поддаётся объяснению их статистика с «Атлетико» в этом сезоне – в трёх дерби «Реал» дважды потерпел поражение. Выиграл только в Суперкубке. «Матрасники» давно ассоциируются со стальным характером своего главного тренера, работоспособностью, дисциплиной и надёжностью в обороне. Это годами сформированный коллектив – в отличие от креативного и яркого, но неопытного «Реала». Вчера характер перебил талант. «Атлетико» пробивается в четвертьфинал Кубка Испании, «Реал» прощается с турниром. Хотя, учитывая необходимость догонять «Жирону» и травмы лидеров, это может быть даже хорошо.

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Hamman
Hamman
сегодня в 02:44
У Реала была всего лишь одна проблема - голкипер! Лунин был самым слабым звеном в этом поединке
ruslanhb
ruslanhb
вчера в 16:28
Нельзя сказать, что это звоночек для Реала. Скорее устали. Однако видно как не хватает зрелости у Камавинги и Чуамени. Один Белингхем самородок, будто сразу родился с опытом.

Винисиус как бы не хотел быть звездой - ничего из себя не представляет.
В игре с Барсой сделал стандартный проход профессионального игрока, забил телом, и сотворил левый пенальти. Когда на него настроились все игроки, а не только один, сразу потерялся.
Максат Мамытов
Максат Мамытов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:10
Симеоне умеет читать соперника. 🤣🤣🤣 расмешил
Максат Мамытов
Максат Мамытов
вчера в 15:08
И не будет никаких трофеев у них.
Максат Мамытов
Максат Мамытов
вчера в 15:07
Атлетико прибил Реал. Смешно. Они даже Зенит не смогут. Стоят все возле ворот и надеются на чудо и везение. Реал не забил 3-4 момента, повезло. И дождались ошибок. И все. А так что они показали? Бей от ворот по дальше и где нибудь соперник ошибется. Вот только этому может научить недотренер-клоун.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:26
Рад, что Атлетико прошел дальше.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:11
Реал великий клуб, но и у великих бывают поражения
А Атлетико с победой и увеличившимися шансами на трофей
112910415
112910415
вчера в 13:57
Атлетико и Гризманн были сильнее здесь и сейчас
Capral
Capral
вчера в 13:54, ред.
Удар в перекладину- это признак усталости? А если на 81мин., игрок Атлетико не забил верняк, это как- тоже признак усталости? Почему нельзя, просто признать победу одной из команд, которая, в тот вечер сыграла сильней соперника? Симеоне не позволил сопернику, так свободно забегать себе за спину, как это делал Реал в игре с Барселоной. Симеоне умеет читать соперника. Что касается Анчелотти, то при всей его незаурядности, как выдающийся стратег- он никогда не отличался. И кстате, во многом и по этой причине, в Баварии он не засиделся, даже, несмотря на то, что брали его- как пожарника. Даже его блистательная работа в Милане, гениальной тренерской стретегией не отличалась. Я не беру пример с проигранным финалом Ливеру- есть другие примеры... Липпи, да- гениальный стратег, несмотря, на его, конечно, глупейшуюю ошибку в полуфинале ЛЧ, когда он, уже в победной игре не убрал с поля П.Недведа!

Это я обращаюсь к Kenas Ter-Aristakessian.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:30, ред.
С чего это папа Карло будет рвать и метать? Он всё правильно сказал на пресс-конференции, игроки полностью выложились, хотя некоторые и наошибались и натупили порядком. Но это третье дерби за 8 дней, они не могли не быть на взводе. Если бы Вини и Рюдигер с Луниным были спокойнее, оформили бы боевую победу.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 13:30
В этом сезоне Атлетико Мадрид играет очень результативно в линии нападении. Но они также пропускают в защите очень много. Это не Атлетико 2010-2014 гг. Тогда эта команда играла совсем в другой футбол, для некоторых экспертов - антифутбол. Против своих принципиальных соперников они играли с прессингом и мелкими нарушениями. Один из таких команд была Барселона. Сейчас они устраивают довольно зрелищное представление иногда.

В полуфинале Суперкубка Испании тоже дали бой Реалу Мадриду, но в дополнительное время игра дала сбой. Реал победил со счетом 5:3, после еще Барселону в финале - 4:1. Зазвездились наверное после этих побед, или скорее устали. Доказательство усталости все эти промахи в перекладину, непонятная игра Рюдигера в защите. После повтора эпизода с голкипером его команды стало ясно, что голкипер «Реала» недоволен. Хотя это может случиться с каждым.

Отдельно стоит отметить игру Антуана Гризманна. Игрок после возвращения в Атлетико стал лучшим бомбардиром в истории Атлетико Мадрида и кажется не хочет остановиться. Вчера тоже забил, порхая как матрасник с фланга защиты в вратарскую площадь. Атлетико заслуженно победил!
Obdulio Varela
Obdulio Varela
вчера в 12:50
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