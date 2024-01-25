«Шеффилд Уэнсдей» – «Ковентри Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Шеффилд Уэнсдей» – «Ковентри Сити», который состоится 26 января 2024 года

«Шеффилд Уэнсдей»

«Совы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпиошипа занимают предпоследнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием «Шеффилда» за последнее время. Забив четыре гола, в сухую «Уэнсдей» выиграл дома у «Кардиффа» в 1/32 Кубка Англии. С таким же счётом «совы» потерпели поражение в позапрошлом туре чемпионата от «святых» из Саутгемптона.

На прошлых выходных с разницей в один мяч «сине-белые» на своём поле уступили «Ковентри Сити» (1:2).

«Ковентри Сити»

Шестое место занимают на данный момент «небесно-голубые» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков команды из Ковентри. В четырёх крайних матчах подопечные Марка Робинса выиграли у своих оппонентов. С большим счётом на своём поле «небесно-голубые» взяли верх над командой «Оксфорд Юнайтед» (6:2). Дубль на свой счёт в матче записал нападающий Мэтт Годден.

13 января со счётом 3:1 «Ковентри Сити» выиграл дома у «Лестера».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шеффилд Уэнсдей» – 3.15

Ничья – 3.55

Победит «Ковентри Сити» – 2.23

Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 гола за игру – 4.00

Тотал голов больше 2.5 – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 – 1.98

Статистика

Три победы одержали «совы» в пяти последних встречах

За такой же период «небесно-голубые» выиграли в четырёх футбольных поединках

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.98 компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Скорее всего, больше двух мячей в будущей игре забито не будет.