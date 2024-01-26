«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити», который состоится 26 января 2024 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии входят в пятёрку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Тоттенхэма», чтобы оценить шансы «лилейно-белых» в предстоящей встрече с «горожанами» из Манчестера. С разницей в пару мячей «шпоры» на своём поле взяли верх над «вишнями» из Борнмута в рамках матча 20-го тура АПЛ (3:1). В 1/32 Кубка Англии «лилейно-белые» с минимальным счётом одержали победу над «бордовыми» из Бёрнли.

14 января ничью раскатал «Тоттенхэм» с « МЮ » в матче прошлого тура Премьер-лиги.

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ занимают второе место. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Ман Сити» за последнее время. Выигрышная серия «горожан» насчитывает шесть матчей к ряду. «Манчестер Сити» со счётом 2:0 выиграл дома «клинков» из Шеффилда в 20-ом туре Премьер-лиги. В 1/32 Кубка Англии «небесно-голубые» разгромили на своём поле «терьеров» из Хаддерсфилда (5:0).

13 января в гостях «Манчестер Сити» взял верх над «сороками» из Ньюкасла со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 4.40

Ничья – 4.30

Победит «Манчестер Сити» – 1.70

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 гола за игру – 2.59

Тотал голов больше 3.5 – 2.13

Тотал голов меньше 3.5 – 1.69

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру

Только в одном матче из десяти крайних «горожане» проиграли

За аналогичный период «шпоры» уступили своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать с коэффициентом 1.70 на победу «Ман Сити». Обе команды находятся в достаточно неплохой форме, но «небесно-голубые» всё-таки на данном этапе сильнее «лилейно-белых».