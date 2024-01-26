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Ушла эпоха. Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» – с ним «красные» выиграли всё что можно

вчера, 21:15
Клопп

Этот сезон – последний.

Не подобрать слов, насколько шокировало сегодняшнее заявление Юргена Клоппа – немецкий менеджер сообщил, что покинет «Ливерпуль» по итогам сезона. Но шокирует это лишь отчасти – на деле причины, описанные коучем, абсолютно понятны. Вспомним, с чего Юрген начинал, – и почему крутость его работы невозможно переоценить.

Приходил в коллектив со множеством проблем

В 7 сезонах до назначения Клоппа главным тренером мерсисайдцы лишь раз поднимались в топ-5 (2-е место). В последние 7 сезонов при немце – ни одной кампании за пределами пятёрки и просто космический отрезок 2018-2022 годов, когда «красные» регулярно боролись за титул. И на этом доказательство, что Юрген – главное лицо клуба в последнее 10-летие, можно закончить. Но вспомним, в какой клуб приходил экс-тренер «Боруссии» Дортмунд.

С Бренданом Роджерсом в сезоне-2013/14 мерсисайдцы включились в чемпионскую гонку – устроили жаркую борьбу с «Ман Сити» и после важнейшей победы над «горожанами» (3:2) в апреле вырвались в лидеры. До титула оставалось рукой подать – каких-то 4 тура. Ошибка Стивена Джеррарда в 37-м туре против «Пэлас» разрушила интригу – она стала болью для всех «красных». Как и для легенды «Ливерпуля» – самого Стивена.

Уже после – стагнация обратно к 6-8-й строчке. Клопп сменил Роджерса в октябре 2015 года. Тогда команда находилась на 9-м месте. Нестабильный Миньоле, брутальные лидеры Хендерсон и Милнер, только прогрессирующий Коутиньо и пока не раскрытый Фирмино – с таким костяком предстояло работать немцу.

Зарубы с Гвардиолой, противостояния с «Реалом»

И в первый свой сезон Юргену не удалось забраться в еврокубки. Зато были финалы ЛЕ (1:3 от «Севильи») и Кубка Лиги (поражение по пенальти от «Сити»).

Движение было поступательным. В кампании-16/17 «красные» подписали Вейналдума, Мане, вернулись в ЛЧ. И на следующий год мы увидели «промо» того «Ливерпуля», который будет рубиться за «ушастый» кубок и гоняться с «Сити» Пепа – феерическая связка Мане-Фирмино-Салах раскрылась в еврокубках и протащила мерсисайдцев до финала, пока в чемпионате боролись за топ-5. Решающий поединок с «Реалом» Клопп опять проиграл – «сливочные» указали, чего не хватает прогрессирующему проекту.

К тому моменту «красные» созрели для нового шага. Потеряли Коутиньо – зато заработали космические 145 млн фунтов. И на эти деньги подписали ван Дейка. Группа атаки уже была укомплектована, оставалось добавить стабильности – голландец стал непогрешимым лидером в центре обороны. Уже в межсезонье пазл дополнился топ-вратарём Алиссоном. Итог – долгожданная победа в ЛЧ-18/19, очередная погоня за «Сити». Опять проигранная.

Ещё через год – чемпионство. Можно сказать, пик для Клоппа – момент, когда болельщики команды вознесли его до небес. К этому моменту противостояние «Ливерпуля» и «Сити» стало каноническим. Лицом АПЛ. А лицом Лиги чемпионов – столкновения «красных» и «Реала». Раз за разом они складывались в пользу последних. Но на том отрезке мерсисайдцы регулярно брали медали в чемпионате, а в главном еврокубке снова попытали счастья в финале. С «Реалом». 0:1.

Помимо этого, при Клоппе случилось ещё много хорошего. «Ливерпуль» взял Кубок Англии и Кубок Английской Лиги. Был в медалях. Стал одним из главных клубов в АПЛ.

Последние годы – самые тяжёлые

Любые проекты себя изживают. И тот «Ливерпуль» выдал свой пик в сезоне-21/22. При том, что коллектив взял два кубка, он боролся и за остальные престижные трофеи. После просадки на старте вернулся на вторую строчку в Премьер-Лиге. Предстояло опять проверить на прочность стальной «Сити». Параллельно – выход из группы в ЛЧ с «Атлетико», «Миланом» и «Порту». На пути к финалу банда Клоппа выбила «Интер», «Бенфику», открытие евросезона – «Вильярреал». И к очередному поединку с «галактикос» подходила уже в статусе фаворита.

После поражения и 2-го места в АПЛ Клопп передал всю боль и усталость:

Мы провели хороший матч, но когда уступаешь со счетом 0:1, то понимаешь, что сделал недостаточно. Я сказал ребятам, что уже чувствую гордость. Но им, конечно, потребуется больше времени, и я это понимаю. Наша команда провела шикарный сезон. Те два турнира, которые мы не выиграли, в них мы уступили самую малость.

Когда терпишь поражение, то нужно все осмыслить, понять, что мог сделать лучше. Возможно ли показать свой лучший футбол в 63-м матче сезона? Я не знаю.

Уже после на это наслоился системный сбой. Истощенные футболисты провели скомканные сборы, плюс ослабла центральная ось – и в сезоне-22/23 недавний фаворит всех турниров громко повалился. Лишь после вылета из еврокубков «Ливерпуль» сконцентрировался на чемпионате. Финишировал в топ-5. А Клоппу предстояло очередное тяжелейшее испытание.

Пересобрал «Ливерпуль», подарил будущее перед уходом

Нынешний лидер Премьер-Лиги, фаворит ЛЕ – это тоже плод кропотливого труда эмоционального немца и селекционеров. Летом от привычных сочетаний в центре поля не осталось ничего. На смену Фабиньо, Хендерсону, Милнеру пришли Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Эндо.

Пока «красные» не выглядят машиной, сметающей всё и вся – но они и не на той стадии. Зато в напряжённом чемпионате с новыми конкурентами («Арсеналом», «Астон Виллой», «Тоттенхэмом») и привычным соперником («Сити») клуб вдруг вернулся на вершину. Там идёт и сейчас.

Икона современного «Ливерпуля»

Даже если мерсисайдцы снова возьмут титул в бешеной буре, даже если выиграют ЛЕ, самым красивым жестом от Юргена станет эта пересборка. Его прощальный подарок – новый костяк, надежда на доминирование и новые победы.

Для бывалых и новых фанатов «Ливерпуля» это будет лишь вершина айсберга. Глубже – камбэк с «Барсой» в победной ЛЧ, победы над «Сити» в еврокубках за год до этого. Ещё глубже – постоянный поток трофеев, возвращение «ушастого», чемпионства. А в основе всего – эмоциональность, которая подкупает, преданность делу и огромная любовь к клубу. Мы уже знаем, чье имя в ближайшие годы будет для мерсисайдцев синонимом побед.

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Все комментарии
дурман
дурман ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:48
Для меня Клопп является одним из лучших тренеров, а из свободных (по окончани сезона) лучший.
До прихода Юргена фк Ливерпуль не выигрывал АПЛ если не ошибаюсь около 30 лет.
То что сразу результата не будет , это понятно, кто бы не пришёл. Денег нет на трансферы, клуб по уши в долгах.
А в то что Хави станет новым Хосепом, я не верю.
Черепушкин
Черепушкин
сегодня в 00:34
Безусловно, один из самых ярких, трудолюбивых тренеров,умеющих и с футболистами найти контакт и собрать, выстроить команды. Очень уважаю его и желаю найти себя в новом проекте, где бы они был. А желающих и готовых сотрудничать с ним клубов, надеюсь, будет много.
Elliada_
Elliada_ ответ 1580556558 (раскрыть)
сегодня в 00:13
А выигранных финалов 1:1. В других турнирах Пеп был лучше. Чего цифры мне понаписал? Не секрет, что Сити потратил больше, но деньгами еще нужно грамотно пользоваться. МЮ и Челси потратили не меньше. Где результат? Ван Дейк не был звездой? Ливерпуль купил его за 75 млн фунтов. Это очень дорого для защитника. Салах 42 млн (рекорд Ливерпуля в то время). Мане 34 млн и т. д.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:11
Мне жаль уходит отличный тренер из АПЛ, одним конкурентом для МС и Гвардиолы становится меньше.
Elliada_
Elliada_ ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:08
Вряд ли Пеп пойдет к недругам Барселоны. Возможно, как тренера сборных сойдутся. Вообще, думаю, что Пеп хочет выиграть все топ-чемпионаты, поэтому следующим клубом будет либо из Италии, либо из Франции.
DXTK
DXTK ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:51
В чем Клопп успешнее Гвардиолы в ЛЧ? у Пепа 3 выигранных ЛЧ......у Клоппа только одна победа и та над Тоттенхэмом и ПОчтетино, он проиграл дважды Реалу и один раз Баварии.....Гвардиола в финале дважды победждал самого Фергюсона.... и его МЮ..........
DXTK
DXTK ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:48
А если Клопп приедет в Барсу так в перспективе смотрю, то куда Гвардиола поедет через два три года в Реал или Атлетико????
DXTK
DXTK ответ дурман (раскрыть)
вчера в 23:46
Что класно? объясни тем что он медиа личность и ТОП тренер и станет свободным тренером летом и его нужно Барсу.........? он придет и сразу даст результат?......или может ЛЧ возьмет?

Прежде чем кричать клоппа в Барсу, нужно вспомнить как немец приходил в Ливерпуль, как проигрывал финал за финалом, после чего фанаты ливерпуля сами тогда хотели в 18 году чтобы немец ушел проиграв финал Реалу в ЛЧ,......
-Спасибо Клопп за хеви метл, но нам не попути....... и ему потребовалось 2-3 года чтобы дать результат......

И потом мы не забываем, что Клопп любитель проигрывать Реалу особенно финалы....... не думаю что фанаты Барселоны будут счастливы если он сольется в нескольких класико в решающий момент......
1580556558
1580556558 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:42
У Пепа с Сити 2 финала ЛЧ, у Клоппа 3. Расходы МС на трансферы с 2016 г. по 2023 год 1081 млн евро, у Ливерпуля 657 млн евро. Салах, Ван Дейк, Мане, Трент, Робертсон не пришли звездами, а стали таковыми. А МС скупает готовых звезд.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:26
Юргену огромное СПАСИБО за все, что он сделал для красных!!!
Респект Клоппу!!!
Отличный тренер и специалист, но что самое важное очень порядочный, человечный и преданный наставник!!!
Elliada_
Elliada_ ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 22:56
Какие приглашали, те и тренировали. Это сейчас Бавария доминант Бундеслиги, а тогда Боруссия брала несколько раз чемпионат, она шла на равных с Баварией. А МС и Ливерпуль они вместе собирали одновременно. Сити хоть и выиграл АПЛ до Пепа, но до гегемонии было очень далеко.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:53
Салах не звезда? Ван Дейк и Мане претенденты на ЗМ (заняли 2 место) тоже не звезды? Беккер основной вратарь сборной, а Эдерсон запасной. Коутиньо продали за 100+ млн тоже не был звездой? Ну и далее по списку - Трент, Робертсон, Милнер и т. д.
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:52
Какие клубы тренировал Клопп и какие Гвардиола?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:41
У Ливерпуля Клопа не было ни одной звезды...... шах и мат
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:31
37 трофеев у Пепа, 12 у Клоппа. 3 ЛЧ у Пепа, 1 у Клоппа. Элементарная математика показывает, что Пеп круче в 3 раза
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:29
Сколько я смотрел футбол, Ливерпуль всегда был, грубо говоря, середняком в АПЛ. Кто бы не тренировал. 30 лет без титула АПЛ. Хотя в ЛЧ играли сильно. И вот благодаря Клоппу они становятся не только чемпионами, но и стабильными претендентами на чемпионство. Большое дело сделал Юрген. Может теперь прорвёт красных и с другими тренерами начнут побеждать.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:23
Пепу до него как до луны, Клоп раскрыл игроков и в ЛЧ был успешнее
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:52, ред.
Кто бы что не говорил, кто бы как бы к нему не относился, но Юрген навсегда вписал свое имя в историю одного из величайших клубов мира. При Юргене Ливерпуль востал из пепла, и обрел новую жизнь, яркую, победаносную жизнь. Я давний и преданный болельщик Арсенала, но даже я кайфовал от той игры Ливерпуля, когда они были на пике!

Троица Фермино/Мане/Салах была шикарной, Ливерпуль был "красной машиной" которую вел к большим победам Юрген! Думаю, многие болельщики Ливерпуля сегодня были шокированы этой новостью (сам опешил от такой новости), но рано или поздно это должно было произойти.

Клоппу респект за его труды, он точно войдет в историю, как один из крутейших тренеров 21 века. Интересно лишь одно, куда Юрген отправится дальше?! Говорит что возьмет годичную паузу, а вот что будет дальше? Может Реал примет после ухода Карло, или попробует себя в СерииА, думаю Ювентус или Милан были бы рады видеть Юргена, а может быть пойдет в Баварию? Поглядим.
Elliada_
Elliada_
вчера в 21:44
Ливерпуль это его команда. Можно сказать снял с себя проклятье. До этого считался неудачником финалов. И в Ливерпуле поначалу начинал с поражений, но несколько трофеев выиграл, в том числе АПЛ и ЛЧ. Можно похвалить Клоппа, что в эпоху Гвардиолы выигрывал трофеи. Удачи в новом клубе. Через год-два за ним Пеп приедет и снова начнет его обыгрывать, как в Германии и Англии.
дурман
дурман
вчера в 21:38
В Барсу его , было бы классно
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