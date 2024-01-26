Ушла эпоха. Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» – с ним «красные» выиграли всё что можно

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вчера, 21:15

Этот сезон – последний.

Не подобрать слов, насколько шокировало сегодняшнее заявление Юргена Клоппа – немецкий менеджер сообщил, что покинет «Ливерпуль» по итогам сезона. Но шокирует это лишь отчасти – на деле причины, описанные коучем, абсолютно понятны. Вспомним, с чего Юрген начинал, – и почему крутость его работы невозможно переоценить.

Приходил в коллектив со множеством проблем

В 7 сезонах до назначения Клоппа главным тренером мерсисайдцы лишь раз поднимались в топ-5 (2-е место). В последние 7 сезонов при немце – ни одной кампании за пределами пятёрки и просто космический отрезок 2018-2022 годов, когда «красные» регулярно боролись за титул. И на этом доказательство, что Юрген – главное лицо клуба в последнее 10-летие, можно закончить. Но вспомним, в какой клуб приходил экс-тренер «Боруссии» Дортмунд.

С Бренданом Роджерсом в сезоне-2013/14 мерсисайдцы включились в чемпионскую гонку – устроили жаркую борьбу с «Ман Сити» и после важнейшей победы над «горожанами» (3:2) в апреле вырвались в лидеры. До титула оставалось рукой подать – каких-то 4 тура. Ошибка Стивена Джеррарда в 37-м туре против «Пэлас» разрушила интригу – она стала болью для всех «красных». Как и для легенды «Ливерпуля» – самого Стивена.

Уже после – стагнация обратно к 6-8-й строчке. Клопп сменил Роджерса в октябре 2015 года. Тогда команда находилась на 9-м месте. Нестабильный Миньоле, брутальные лидеры Хендерсон и Милнер, только прогрессирующий Коутиньо и пока не раскрытый Фирмино – с таким костяком предстояло работать немцу.

Зарубы с Гвардиолой, противостояния с «Реалом»

И в первый свой сезон Юргену не удалось забраться в еврокубки. Зато были финалы ЛЕ (1:3 от «Севильи») и Кубка Лиги (поражение по пенальти от «Сити»).

Движение было поступательным. В кампании-16/17 «красные» подписали Вейналдума, Мане, вернулись в ЛЧ . И на следующий год мы увидели «промо» того «Ливерпуля», который будет рубиться за «ушастый» кубок и гоняться с «Сити» Пепа – феерическая связка Мане-Фирмино-Салах раскрылась в еврокубках и протащила мерсисайдцев до финала, пока в чемпионате боролись за топ-5. Решающий поединок с «Реалом» Клопп опять проиграл – «сливочные» указали, чего не хватает прогрессирующему проекту.

К тому моменту «красные» созрели для нового шага. Потеряли Коутиньо – зато заработали космические 145 млн фунтов. И на эти деньги подписали ван Дейка. Группа атаки уже была укомплектована, оставалось добавить стабильности – голландец стал непогрешимым лидером в центре обороны. Уже в межсезонье пазл дополнился топ-вратарём Алиссоном. Итог – долгожданная победа в ЛЧ -18/19, очередная погоня за «Сити». Опять проигранная.

Ещё через год – чемпионство. Можно сказать, пик для Клоппа – момент, когда болельщики команды вознесли его до небес. К этому моменту противостояние «Ливерпуля» и «Сити» стало каноническим. Лицом АПЛ . А лицом Лиги чемпионов – столкновения «красных» и «Реала». Раз за разом они складывались в пользу последних. Но на том отрезке мерсисайдцы регулярно брали медали в чемпионате, а в главном еврокубке снова попытали счастья в финале. С «Реалом». 0:1.

Помимо этого, при Клоппе случилось ещё много хорошего. «Ливерпуль» взял Кубок Англии и Кубок Английской Лиги. Был в медалях. Стал одним из главных клубов в АПЛ .

Последние годы – самые тяжёлые

Любые проекты себя изживают. И тот «Ливерпуль» выдал свой пик в сезоне-21/22. При том, что коллектив взял два кубка, он боролся и за остальные престижные трофеи. После просадки на старте вернулся на вторую строчку в Премьер-Лиге. Предстояло опять проверить на прочность стальной «Сити». Параллельно – выход из группы в ЛЧ с «Атлетико», «Миланом» и «Порту». На пути к финалу банда Клоппа выбила «Интер», «Бенфику», открытие евросезона – «Вильярреал». И к очередному поединку с «галактикос» подходила уже в статусе фаворита.

После поражения и 2-го места в АПЛ Клопп передал всю боль и усталость:

Мы провели хороший матч, но когда уступаешь со счетом 0:1, то понимаешь, что сделал недостаточно. Я сказал ребятам, что уже чувствую гордость. Но им, конечно, потребуется больше времени, и я это понимаю. Наша команда провела шикарный сезон. Те два турнира, которые мы не выиграли, в них мы уступили самую малость. Когда терпишь поражение, то нужно все осмыслить, понять, что мог сделать лучше. Возможно ли показать свой лучший футбол в 63-м матче сезона? Я не знаю.

Уже после на это наслоился системный сбой. Истощенные футболисты провели скомканные сборы, плюс ослабла центральная ось – и в сезоне-22/23 недавний фаворит всех турниров громко повалился. Лишь после вылета из еврокубков «Ливерпуль» сконцентрировался на чемпионате. Финишировал в топ-5. А Клоппу предстояло очередное тяжелейшее испытание.

Пересобрал «Ливерпуль», подарил будущее перед уходом

Нынешний лидер Премьер-Лиги, фаворит ЛЕ – это тоже плод кропотливого труда эмоционального немца и селекционеров. Летом от привычных сочетаний в центре поля не осталось ничего. На смену Фабиньо, Хендерсону, Милнеру пришли Собослаи, МакАллистер, Гравенберх, Эндо.

Пока «красные» не выглядят машиной, сметающей всё и вся – но они и не на той стадии. Зато в напряжённом чемпионате с новыми конкурентами («Арсеналом», «Астон Виллой», «Тоттенхэмом») и привычным соперником («Сити») клуб вдруг вернулся на вершину. Там идёт и сейчас.

Икона современного «Ливерпуля»

Даже если мерсисайдцы снова возьмут титул в бешеной буре, даже если выиграют ЛЕ , самым красивым жестом от Юргена станет эта пересборка. Его прощальный подарок – новый костяк, надежда на доминирование и новые победы.