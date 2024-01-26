Клопп покинет «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил владельцам клуба о своём желании покинуть «красных» по завершении сезона. Вместе с немцем уйдут его ассистенты Пепин Лийндерс и Петер Кравиц.

Клопп рассказал о причинах своего решения.

Я понимаю, что для многих людей это шок, когда ты слышишь это впервые, но, очевидно, я могу объяснить это — или, по крайней мере, попытаться объяснить.

Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придётся об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.

После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к вам выросло, любовь к вам выросла, и самое меньшее, что я должен вам сделать — сказать правду.

Я сказал об этом клубу ещё в ноябре. Я должен немного объяснить, что, возможно, мою работу люди видят со стороны, я нахожусь на боковой линии, на тренировках и тому подобное, но в основном всё происходит вокруг этих вещей. Это значит, что начинается сезон, и ты уже планируешь практически весь следующий.

Когда мы сидели вместе и говорили о возможных подписаниях, о следующем летнем лагере и о том, сможем ли мы куда-нибудь поехать, меня посетила мысль: «Я уже не уверен, что я здесь», и я сам был удивлён этим. Очевидно, я начал думать об этом.

Это не началось тогда, но, конечно, прошлый сезон был очень сложным, и были моменты, когда в других клубах, возможно, было бы принято решение: «Да ладно, спасибо вам большое за всё, но, наверное, нам стоит расстаться здесь или закончить здесь». Здесь этого, конечно, не произошло.

Для меня было очень, очень, очень важно, что я могу помочь вернуть эту команду на рельсы. Я только об этом и думал. Когда я понял, что это случилось довольно рано, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, тогда я смог снова начать думать о себе, и это был результат. Это не то, что я хочу, это просто то, что я считаю правильным на 100 процентов.

Мы — «Ливерпуль», мы прошли через все трудности вместе. И вы проходили через трудные вещи до меня. Давайте сделаем из этого силу. Это было бы очень круто. Давайте выжмем из этого сезона всё, что можно, и у нас будет повод улыбнуться, оглядываясь назад.