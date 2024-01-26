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Клопп покинет «Ливерпуль»

сегодня, 14:06

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил владельцам клуба о своём желании покинуть «красных» по завершении сезона. Вместе с немцем уйдут его ассистенты Пепин Лийндерс и Петер Кравиц.

Клопп рассказал о причинах своего решения.

Я понимаю, что для многих людей это шок, когда ты слышишь это впервые, но, очевидно, я могу объяснить это — или, по крайней мере, попытаться объяснить.

Дело в том, что у меня, как бы это сказать, заканчивается энергия. Сейчас у меня нет никаких проблем, конечно, я уже давно знал, что в какой-то момент мне придётся об этом объявить, но сейчас я в полном порядке. Я знаю, что не могу делать эту работу снова и снова, и снова, и снова.

После тех лет, которые мы провели вместе, после всего того времени, которое мы провели вместе, и после всего того, через что мы прошли вместе, уважение к вам выросло, любовь к вам выросла, и самое меньшее, что я должен вам сделать — сказать правду.

Я сказал об этом клубу ещё в ноябре. Я должен немного объяснить, что, возможно, мою работу люди видят со стороны, я нахожусь на боковой линии, на тренировках и тому подобное, но в основном всё происходит вокруг этих вещей. Это значит, что начинается сезон, и ты уже планируешь практически весь следующий.

Когда мы сидели вместе и говорили о возможных подписаниях, о следующем летнем лагере и о том, сможем ли мы куда-нибудь поехать, меня посетила мысль: «Я уже не уверен, что я здесь», и я сам был удивлён этим. Очевидно, я начал думать об этом.

Это не началось тогда, но, конечно, прошлый сезон был очень сложным, и были моменты, когда в других клубах, возможно, было бы принято решение: «Да ладно, спасибо вам большое за всё, но, наверное, нам стоит расстаться здесь или закончить здесь». Здесь этого, конечно, не произошло.

Для меня было очень, очень, очень важно, что я могу помочь вернуть эту команду на рельсы. Я только об этом и думал. Когда я понял, что это случилось довольно рано, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, тогда я смог снова начать думать о себе, и это был результат. Это не то, что я хочу, это просто то, что я считаю правильным на 100 процентов.

Мы — «Ливерпуль», мы прошли через все трудности вместе. И вы проходили через трудные вещи до меня. Давайте сделаем из этого силу. Это было бы очень круто. Давайте выжмем из этого сезона всё, что можно, и у нас будет повод улыбнуться, оглядываясь назад.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Под руководством 56-летнего специалиста «красные» выиграли Кубок Английской лиги, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Английскую Премьер-Лигу и Лигу чемпионов.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 16:21
Если Клопп не выходит на пенсию, то будет прекрасно, если Париж подсуетится.. Такого тренерп у них не было со времен Анчелотти.. Буду очень рад, если это случится.
m4vcb7hxb82p
m4vcb7hxb82p
сегодня в 16:06
Жаль конечно что уйдет, будем надеяться где-то хлопнет ещё дверью
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:50, ред.
Всё когда-нибудь кончается...И славная "ливерпульская эпоха" Клоппа - тоже.
Но в конце концов, не может же Юрген Клопп работать в Ливерпуле пожизненно?
Он итак очень многое сделал для Ливерпуля. И очень многое выиграл с этим клубом. И ему наверное, интересно попробовать себя в каком-либо другом топ-клубе. Но сейчас такое впечатление, что Клопп просто уже психологически устал или начинает уставать. Несколько месяцев отдохнёт, а после ЧЕ-2024, вероятнее всего возглавит сборную Германии. А дальше, возможны варианты и с Баварией и с Барсой, такой великолепный тренер, как Клопп, точно без работы не останется.)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:47
Ну что ж.
В другом отрывке его интервью я читал про то что он сказал, что никогда не возглавит другой клуб в Англии. Это печально слышать. Он еще молод.
Всегда хотел его в МЮ. Он бы точно порядок там навел и игру построил.

При всей нелюбви к Ливеру, за Ливером с Клоппом я двже болел в моменте их гонки с Сити за чемпионство, а также спасибо ему за позорный вынос Барселоны из Лиги Чемпионов.

Он интересный тренер. Он сильный тренер. Он эмоционален. Это тот драйв, которого мне часто не хватает в футболе.

Поэтому я и люблю Моуриньо как тренера, спасибо ему за то, что сделал противостояние Барсы и Реала минивойной. Лично мне было очень интересно наблюдать за этим зрелищем.

Удачи Клоппу, крепкого здоровья
Elliada_
Elliada_
сегодня в 15:34
Я еще в прошлом сезоне говорил, что Клопп закончился. Выезжает только на игроках. Поэтому Салаха отпускать не хотел, хотя 31-летнего игрока продать за 200 млн согласился бы любой. Вообще, правильно поступает. Уходит пока еще окончательно не скатился. Новый тренер со своей философией откатит Ливерпуль назад. Для Сити это хорошо. В ближайшие годы никто мешать не будет.
kyv36vhucq6b
kyv36vhucq6b
сегодня в 15:33
В Баварию намылился или в сборную Германии
Capral
Capral ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 15:15
Я неоднократно писал, что именно Нагель создал в Баварии два враждующих лагеря- "кто -за" и "кто -против". Если говорить, о егo, чисто, человеческих качествах, то он- невоспитанный человек, о чем, неоднократно подчеркивалось в немецкой печати, где также, говорилось о том, что его поведение дискредитирует клуб. Ну а результаты ,можно вспомнить, как именно при Нагеле, Бавария вылетела из ЛЧ от В/Р, поражения от Байера и Менхенгладбаха... Те, кто наивно полагают, что Бавария могла выбить МС в прошлом сезоне- ошибаются. МС- был непобедим.
Grizly88
Grizly88 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:12, ред.
Только не Джеррарда, Алонсо хотели бы.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:04
Как тренер - отличный, профессионал, показал и доказал это делом. Его уход скорее всего не пройдет бесследно для Ливерпуля.
Но, как к человеку к нему есть вопросы, то, как он хлопал в ладоши от радости, когда против Челси начали вводить множество санкций из-за того, что владелец был из России, а Клопп в своих интервью поддерживал все эти антироссийские санкции применяемые против клуба конкурента, типичный немец в общем.
Рой Макай
Рой Макай ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 15:02, ред.
Для меня увольнение Нагеля вообще самое непонятное явление за последние лет 7, слышал, что типа многие им были недовольны, только вот хз чем… Для меня показатель 8 побед из 8 при нем в ЛЧ, при этом почти без пропущенных голов, и когда в соперниках были Барса, ПСЖ и Интер. Потом господин Тухлый, сразу 0:3 от Сити, рожи Кана и Цыгана на трибунах бесценны. Ну так да, никакой тренер в здравом уме в Баварию не пойдет в ближайшее время.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:58
БУМ!

Клопп уходит, но кто его сменит? Алонсо – претендент №1, а топ-5 главных фаворитов прямо перед вами .... Ну и кого хотели бы увидеть у руля Ливерпуля в следующем сезоне?
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 14:57
в Спартак собрался)
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 14:41
Интересно кто прийдёт вместо него и что из этого получится!
Grizly88
Grizly88 ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 14:39
В Баварии нормальный тренер и не пойдет , пока они нацелены на Алонсо амбициозный молодой тренер, да думаю Алонсо не дадут время Баварии и вышвернут как Нагельсмана по середине сезона.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 14:38
Юрген Клопп, как я люблю этого человека в первую очередь!

Человек отдал Ливерпулю свою энергию в течение многих лет, и не только клубу, но и всему городу Ливерпулю. Он появился, когда «Ливерпуль» был средней командой, и не был похож на самого себя. Он вернул «Ливерпулю» его истинный цвет и создал чемпионскую команду. Вместе с Ливерпулем взял кубок Лиги чемпионов, и в остальных розыгрышах показал неплохие результаты.

С Ливерпулем выиграл АПЛ, и своей космической энергией разрушил проклятие Премьер-лиги для Ливерпуля. Клопп умен и честен с самим собой, второе очень редкое качество в современном мире. Знает, что пора уходить, даже если это для некоторых будет шоком.

После него я даже не знаю, кто найдется с такой харизмой. Напоследок, желаю удачи ему в Ливерпуле, и пусть этот последний сезон привезет нам трофеи.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:31
Годик отсидится и к саудитам , бабло внукам зарабатывать.
Рой Макай
Рой Макай ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 14:30
Я понимаю, что вероятность небольшая, что Клопп окажется в Баварии, но думаю для мюнхенцев это был бы идеальный вариант. Если к примеру поставят Алонсо, то ему там тупо не дадут работать, при всем его таланте, и в итоге он просто запорет себе карьеру, а Клопп все же тренер с авторитетом.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 14:30, ред.
В любой клуб Клопп не пойдёт. Я так думаю АПЛ и бундеслига отпадают по понятным причинам. Остаётся Италия , у Юве и Интера всё в порядке . Разве что Милан . Франция только ПСЖ. И Испания - Анчи никуда не уходит , Симеоне тоже , остаётся Барса . Наверняка будут супер предложения от арабов , надеюсь Юрген не поведётся. Очень хотелось бы посмотреть как Клопп поднимает Барсу ! Какие бы шикарные были бы элькласико Анчи-Клопп ! А ещё бы добавить Реалу Мбаппе , а Барсе Холанда , вот было бы противостояние !
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 14:27
У Юргена в Ливерпуле были и взлёты, и падения, но чаще приятные моменты)
Будет очень трудно заменить такого специалиста.
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 14:26
эпоха уходит... жаль
Grizly88
Grizly88 ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 14:24
Он говорил что не пойдет в Баварию
Capral
Capral
сегодня в 14:21
Заканчивается энергия? Но ведь я писал, о застое тренерских идей у Клоппа, еще три года назад. Конечно- тренер не прогрессирует, его футбол всем понятен и всеми изучен. А его прессуха, после окончания прошлого катастрофического сезона- выглядела ужасающе убитой... Не знаю, насколько, эта информация соответствует истине, но вот, пару дней назад, появилась иная информация, о том, что, якобы, руководство футбольного союза Германии, намерено, после ЧЕ, независимо от его результата для сборной ФРГ, назначить ГТ- именно Клоппа. Его требуют фанаты сборной, его любят и ждут в Германии!
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 14:19
Клопп вывел Ливерпуль на новый уровень и завоевал достаточное количество важных трофеев, безусловно останется на высоком месте в истории клуба. Теперь Юргену надо напоследок еще что-нибудь выиграть, ЛЕ например, потом годик отдохнуть. А уже затем пойти поднимать Баварию с колен после бардака, который там устроили Цыган, Кан, Тухлый и прочие, разогнать шайку гастарбайтеров и нытиков во главе с Киммихом и Сане и купить игроков под себя.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:10, ред.
Мне кажется, что это не пройдет для ливера безболезненно. Жаль, что такой тренер уходит. Интересно куда дальше? Может Испания или Италия?
Это было отличное противостояние Пеп-Клопп
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:09
Юрген :-"Я устал - я ухожу"...)
87rd8e42kemm
87rd8e42kemm
сегодня в 14:07
Добился всего и действительно достоин того что бы отдохнуть.
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